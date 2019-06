“La emoción nubla el pensamiento”, esas fueron las palabras que expresó con la voz entrecortada y cabizbajo para que no se le desprendiera una lágrima, el reconocido médico salteño, Oscar Gugliemone Pruzzo (ya fallecido), en el año 1995, en un colmado teatro Larrañaga, cuando fue distinguido por la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC) con un Premio Fausto.

Yo me encontraba presente en ese momento, por razones de relacionamiento entonces de manera casi directa con el homenajeado. Y pude apreciar a pocas filas de distancia, su abrazo camino al escenario con el también fallecido y premiado esa misma noche, Roque Nicola Firpo, otro prohombre de Salto, gente reconocida por su enorme trayectoria en nuestro medio y el país. Y que si nos ponemos a repasar su historia, ambos, Guglielmone y Nicola Firpo, serían merecedores de integrar el nomeclator de calles de nuestro departamento.

Pero esa frase del Maestro de la Medicina Uruguaya a quien hace pocos días, en una resolución de total justicia, el parlamento aprobó que la escuela a la que él concurrió llevara su nombre, acercó un poco más l figura del reconocido y talentoso médico a nuestro medio. Una personalidad que fundó el Banco de Prótesis en la capital para poder ayudar a mucha gente a curarse, y que fue además de un destacado médico, una persona de bien, que nunca se olvidó de sus orígenes chacareros y salteños.

Aunque sin conocerse hasta por una cuestión generacional, ya que el médico falleció hace varios años, pero con el mismo espíritu y generosidad en vida, es lo que nos ha demostrado el astro futbolístico salteño Edinson Cavani. A quien días pasados se lo vio en una entrevista muy íntima en el canal TV Ciudad, en un programa que conduce el periodista Mario Bardanca, haciendo una confesión personal que lo llevó a las lágrimas.

Cavani se vio emocionado por las sentidas y reveladoras palabras de Omar Gogo Feris, un vecino muy querido en nuestro medio, reconocido empresario, hombre del fútbol, pero sobre visionario, y demás está decir que tiene a la solidaridad y la generosidad a sus espaldas. Conocido por los más grandes de ahora como alguien que en los carnavales de hace muchos años abría la manguera para que los niños del barrio jugaran con agua, siempre a cuenta de él, ya que disfrutaba con los pequeños como si él también fuera uno.

Y con sus palabras, de agradecimiento, aunque también de protección y cuidado hacia los más pequeños, habló de Cavani y explicó por qué él, el Pela, como le dice con cariño y profunda admiración, fue elegido para vestir la fachada del Nacional Fútbol Club. Sus palabras recorrieron el mundo, pero sobre todo la actitud de Cavani ante las mismas.

Se trata de personas salteñas que ilustran lo mejor de la gente de nuestra tierra, esa solidaridad sin par, su generosidad permanente, la honestidad brutal y el sentir por los afectos que siempre debe estar.

Cuando el doctor Guglielmone habló aquel día se mostraba emocionado, porque seguramente en su mente se vio de niño jugando en las chacras de la zona del Hipódromo junto a sus hermanos. Viendo a sus padres trabajar y luego a sus amigos, todos de esta hermosa ciudad en la que vivimos.

Y lo mismo le habrá pasado a Edinson Cavani cuando lo escuchó al Gogo, o al Turco, como explicó él por el otro apodo de su amigo. “Uno a veces por estas cuestiones del fútbol se aleja de los verdaderos afectos”, dijo el astro del fútbol y de la vida, como es ese salteño ilustre que todos tenemos de vecino, porque por más que no viva en nuestro medio, siempre se las ingenia, para venir, saber qué está pasando en su ciudad y ayudar a su gente.

Se emocionó porque en su cabeza tras verlo al Gogo, se le vinieron cientos de recuerdos de su niñez a la cabeza. Por todo lo que le tocó pasar, por todas las cosas que vivió, por las decenas de veces que vivió dificultades, pero sobre todo, por los cientos de abrazos que le dio a sus amigos antes de partir hacia algún lado.

Y el Gogo se lo hizo sentir. Le apuntó al corazón del “Pela”, y le hizo un golazo, porque nos mostró a todos que más allá de la fama y el éxito, la humildad y la humanidad deben prevalecer siempre.

Escribo esto en momentos donde muchos vecinos de una misma comarca se están midiendo el aceite ante una instancia electoral, donde a veces vale todo, sobre todo en las redes sociales, cuando en realidad los grandes, solamente los grandes, nos muestran que la vida tiene otros costados que deben ser los que imperen. Los de la solidaridad y la visión de sociedad que tanto precisamos para ayudarnos más y pegarnos menos.

Gracias Pela, Gracias Gogo y nuestro recuerdo a las palabras del “Negro” Guglielmone. Todos nos enseñaron.

HUGO LEMOS