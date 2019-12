Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

UNA DE LAS SERIES MÁS POPULARES

Se mantuvo durante once temporadas en grilla, desde el 17 de septiembre de 1972 hasta el 28 de febrero de 1983, con 251 capítulos en su haber, constituyéndose en una de las series más populares en la historia de la televisión norteamericana, con un verdadero récord en la salida al aire: 125 millones de espectadores. Inspirada en la película del mismo nombre de Robert Altman, de 1970, de la novela de Richard Hooker, siendo sus protagonistas Donald Sutherland y Elliott Gould, logrando la Palma de Oro, Cannes 1970, y un Oscar de Mejor Guión Adaptado. La tira se dirigía a la guerra de Vietnam, que se desarrollaba cuando la serie se estrenó, aunque el argumento se detenía en una batalla anterior, la guerra de Corea, tan violenta como la otra. Se trata de M.A.S.H. -Hospital quirúrgico móvil del ejército- por sus siglas en inglés, basada en un grupo de doctores de un campamento estadounidense que atiende a los heridos en las batallas.

LA EXISTENCIA COTIDIANA

M.A.S.H. sigue la existencia cotidiana de éstos médicos militares que desarrollaban sus funciones en plena guerra. Este conjunto de doctores de gran camaradería son liderados por Capitán Benjamín Franklin «Hawkeye» Pierce, estelarizado por Alan Alda, y por el Capitán John McIntyre «Trapper», encarnado por Wayne Rogers, durante los años 1972-1975, junto con otros personajes que son enfermeras y soldados del campamento.

Durante los tres años de participación en la serie dió mucho que hablar la actuación del que fuera justamente el cirujano del ejército McIntyre, por el actor Wayne Rogers, quien se hizo conocido ante el desarrollo de su interpretación. «Trapper» o «Trampero» entró a los hogares del mundo, ante la sucesión de episodios, donde aparecía su figura manejando diferentes y difíciles situaciones.

EL MÁS QUERIDO DE M.A.S.H

William Wayne McMillan Rogers III, nació en Birmingham, Alabama, se consagró como actor de cine y tele. Su personaje de «Trapper» fue el más querido de M.A.S.H. intercambiando bromas con su compañero de juerga y travesuras en éste caso, Pierce, Alan Alda. Rogers se licenció en historia en la Universidad de Princeton, y se unió a la Marina de los Estados Unidos. Durante su servicio militar, se interesó en la actuación. Debido a «Trapper» obtiene una estrella en el paseo de la Fama de Hollywood en el año 2005. Wayne apareció previamente a M.A.S.H. como invitado en «Los invasores», «F.B.I. en acción», «Combate», «El fugitivo», entre otras tiras y un papel especial en «Cool hand luke», filme de 1967.

En 1959, logró el papel de Slim Davis en la telenovela «Search for tomorrow». Rogers también tuvo un desempeño en «Odds against tomorrow», nominada al Golden Globe Award, 1960, como la mejor película de Promoción Internacional de Entendimiento. Tuvo su protagónico con Robert Bray y Richard Eyer, en la serie tv western«Stagecoach west», ABC, 1960-1961. En 1965, Wayne estelarizó al teniente del ejército USA, Richard Henry Pratt, el último de Carlisle Indian School, en el epísodio «The journey» del grupo de series western Death valley days. Rogers también protagonizó en 1981 la cinta «The hot touch» de Roger Vadim. Luego llegó «The gig», 1985, desempeñando a un músico aficionado de jazz cuyo grupo tiene la oportunidad de tocar en un resort de Catskills y debe enfrentar el fracaso. También en 1985, protagonizó con Barbara Eden la película de la serie «I dream of Jeaniie»… Fifteen years later basada en la comedia de los años sesenta.

VIDA PERSONAL

En sus años mozos, Rogers conoció a la actriz Mitzi McWhorter en Nueva York a fines de los cincuenta. Se casaron en 1960, tuvieron dos hijos y se divorciaron en 1983. Estuvieron separados durante casi cuatro años antes del divorcio. Rogers se casó con su segunda esposa, Amy Hirsh, en 1988. Lamentablemente, dejó de existir el 31 de diciembre de 2015 -hace cuatro años- debido a complicaciones de neumonia en Los Angeles, California, a la edad de 82 años. Más allá de la nostalgia.