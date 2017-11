Por Dr. Adrián Báez

Estimados lectores. El pasado 25 de noviembre se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Fidel Castro. Como es lógico, cuando se vive bajo un régimen autoritario y despótico como el cubano, el pueblo salió -o lo sacaron- a las calles de la hermosa isla, para recordar al “magnífico líder”, como dijo un acólito; líder cuya “magnificencia” se sostuvo en nombre de una “revolución” que oprimió, empobreció y aniquiló la libertad de su pueblo durante casi 60 años.

Lamentablemente, continuamos viendo y escuchando a los hipócritas de siempre, romperse las vestiduras por personajes nefasto para la historia del continente americano, como lo fueron el “Che” Guevara y el propio Fidel.

Quienes ensalzan sus “bondades” bañadas de sangre, nunca vivieron, ni jamás vivirían bajo una bota tan pesada, como con la que dichos individuos sometieron a miles de compatriotas suyos y de otros; he ahí la mayor hipocresía.

Los que proclaman a los cuatro vientos la humanidad de la ideología comunista y socialista de la vieja guardia –reconozcamos que dichos partidos en otras partes del mundo evolucionaron a una concepción democrática fidedigna o a sí lo han venido demostrando-, lo pueden hacer viviendo en sistemas democráticos en los cuales, por más disparatadas que sean sus argumentaciones, tienen derecho a decirlas con absoluta libertad.

No escribimos estas líneas para recordar esa falsa historia sobre dichos individuos; lo hacemos para recordar sí, la historia que pocos cuentan o divulgan, y que los obnubilados por tiempos de guerrillas, no reproducirán jamás, unos por desconocerla, otros por avalarla.

Respecto a Fidel Castro, ese carismático dirigente –por qué no decirlo-, ídolo de la ultra izquierda mundial, llegó al poder en 1959 tras derrocar a otra dictadura, la de Batista, pero se olvidó de llamar a elecciones libres durante 60 años, autorizando a presentarse a los “comicios”, a un único partido político, al suyo, el comunista.

Durante estos años, hubieron alrededor de 8.000 asesinatos de opositores, entre quienes se encontraron ex camaradas de armas; amén de la innumerable cantidad de presos políticos, algunos ya muertos y otros que continúan encerrados en las mazmorras hasta la actualidad; todos ellos (los asesinados y los presos políticos), juzgados por tribunales en cuyas audiencias –si las hubo-, existió de todo, menos el debido proceso legal.

Por lo tanto, creemos que lo que se debe de recordar, son las atrocidades cometidas por dicho autócrata, quien supo, indudablemente, hechizar a los crédulos de antes y a los de hoy, con un discurso cautivador como extenso, donde se las ingenió para convencer a los oyentes de todos lados, que los males del mundo radicaban en aquellos que pensaban diferente a ellos – a él en realidad-, y que todo accionar valía y era legítimo, para defender e imponer su visión del mundo.

Se las ingenió para que las comparaciones con personajes tan detestables y malignos como él, lo exaltaran como un apóstol de la “libertad”, cuyo accionar impulsó a defenderla contra los malvados, debiendo, en nombre de aquella, emplear medios poco ortodoxos, pero justificables.

Mientras a Augusto Pinochet se lo acusó de maldito opresor, genocida asesino, de títere yanqui, etc., etc., cosas que sin duda son ciertas; a Fidel Castro se lo vivó, desmintiendo las represiones denunciadas como falacias y mentiras de los fascistas; y al grito de “Viva la Revolución Cubana”, refrendaron –no con el voto, obvio-, 61 años de dictadura, con más 8.000 muertos y un millar de torturados y desaparecidos; hechos estos que también son verídicos.

Una vez más, la doble moral y el equivocadísimo concepto en el que muchos han caído en los últimos tiempos, al pensar de que las muertes, las torturas, las desapariciones, los presos políticos y todo tipo de violación a los derechos humanos, lo son, cuando se cometen contra unos, y no contra otros; se transformó en la gran victoria de los dictadores, quienes mantienen su poder al dividir y oprimir, aún cuando ya no están. Así estamos, a un año sin Fidel.