Uruguay es un laboratorio, así lo definió la periodista española Cristina Martín en una muy interesante conferencia brindada en Montevideo, donde presentó su libro “Los ambos del mundo al acecho”. Y no le erra en un montón de conceptos que da a conocer sobre la realidad de nuestro país y cómo nos hemos convertido en los últimos años en una catarata de experimentos sociales, como para ver qué sale.

“Los uruguayos hoy sois conejillos de indias del Club Bilderberg”, afirmó en Montevideo la mencionada periodista y explicó que ese distinguido club “es un grupo conformado por parte de la elite mundial, especialmente la occidental. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, ante la preocupación de los grandes industriales de ambos lados del Atlántico, debido a que no estaban trabajando conjuntamente acerca de su gran enemigo de entonces: el comunismo. Temían que la expansión comunista les quitase el poder y a que finalmente fueran ellos los que controlasen el mundo”, describe Martín los orígenes del Club Bilderberg.

La periodista dio una extensa entrevista al Montevideo Portal y allí dice una serie de cosas que en nuestro país, hoy nadie quiere oír. Y nadie lo quiere hacer porque temen a que las cosas sean tal como las pinta la reportera e investigadora que ha sufrido el retiro de su obra en España, cuando escribe sobre el afamado club.

Ella sostiene que “banqueros como los Rockefeller y los Rothschild, depredadores de la política internacional como Henry Kissinger, son algunos de los miembros connotados del club, cuya nómina incluye a magnates, funcionarios de Gobierno y de organismos multinacionales, pensadores, zares de la banca y hasta periodistas. Eso -advierten quienes han investigado el tema- sin contar los invitados y miembros que prefieren no figurar en las listas oficiales”.

Este tipo de grupos son los que manejan el poder por encima de todo. Los que no figuran en ningún lado y los que muchas veces a la hora de saber quién toma las decisiones, son los que levantan la voz pero de espaldas con un sillón con buen respaldo, como para que no podamos ver quiénes son o de quiénes se trata, como pasa con los malos detrás del poder en las películas del Hollywood, que es la gran máquina propagandística de los más poderosos.

Pero todo esto tiene un capítulo muy importante con nuestro país, porque lo que ha pasado aquí, no es obra de los movimientos sociales, como lo quieren hacer creer muchos de los que han tomado las decisiones creyendo que son mejores para los pueblos, sino que son mandatados por las órdenes del poder internacional, que construye en base a los experimentos de una sociedad, lo que quieren para el mundo y luego discuten como alcanzar esos resultados.

“En la actualidad, Uruguay está siendo un laboratorio estupendo para Bilderberg, porque es un país de poco más de tres millones de habitantes, pequeño, fácil de cuantificar, de introducir variables y ver cómo reacciona la gente”, dijo en la entrevista con el medio capitalino cuando estuvo en nuestro país la periodista española. Martín puntualizó que nuestro país “es un laboratorio en dos temas: la marihuana y el aborto”. “Los uruguayos sois hoy conejillos de indias de Bilderberg, de políticas que vienen de Bilderberg”, declara.

“La fundación Rockefeller está trabajando en pro del control de la natalidad y diseñando políticas eugenésicas; vemos a Bill Gates con las vacunas en África controlando la superpoblación. En el memorándum 200, firmado por Kissinger en el año 1974, ya se cuenta que uno de los métodos más eficaces para controlar a la población es el aborto”, sostiene con énfasis la reportera diciendo dos verdades claves que en la actualidad nadie quiere escuchar.

Por un lado, que las políticas a favor del aborto que han sido votadas en Uruguay fueron en función de los intereses internacionales del control de la natalidad. No en Uruguay propiamente porque se trata el nuestro de un país envejecido con una natalidad estancada, pero sí, su instrumentación sirve de experimento para ver cómo puede inculcarse en una población que es factible y desdramatizable el aborto, para luego impulsarlo en poblaciones más importantes y controlar así la natalidad. Por otro lado, la legalización de la marihuana por la que tanto se lo ha conocido a nuestro país, es parte de un experimento gigantezco financiado por el señor Soros y la familia Rockefeller, con quienes estando en la presidencia José Mujica se reunió en los Estados Unidos, de los cuales hay documentos y testigos que grafican dicho encuentro como el de personas de negocios que quieren experimentar con el país nuevas políticas de impacto social con resultados a futuro.

Eso además demuestra cómo el mundo empresarial penetró en las políticas uruguayas desde hace muchos años, pese a que haya quienes digan que a la fuerza política la financia el pueblo. Yo pongo en dudas muchas de las cosas que se dicen porque esta realidad nos golpea los ojos, como el hecho de que el presidente Vázquez “sea tan tajante con el tabaco y a su vez tan permisivo con la marihuana”. Si no hay una manipulación extranjera en todos estos casos que nos han puesto las botas encima, cuéntenme qué hay.

HUGO LEMOS