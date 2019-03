Valentina (28), es escribana egresada de la Universidad de la República, y empresaria desde antes de obtener el título universitario. Junto a su socia, Eugenia Cabrera, que vive en Montevideo, crearon “Amadea” con su sede en Salto y en la capital, donde venden productos en cuero, como carteras, mochilas, alfombras, materas y billeteras.

– ¿Cómo llegaste a vender bolsos y alfombras?

– Se trata de un emprendimiento que viene de mi padre, Fernando Carrara, que tiene una barraca de cueros y lanas hace 30 años. Por ese lado se hizo muy amigo de los de Montevideo, que tienen alfombras, tapizado de cuero. Empezamos a hacer emprendimientos con la hija de él hace tres años. En principio empecé a vender las alfombras de cuero vacuno, que son confeccionadas a medida, y tapizados para livings y autos. Y un año nos fuimos de vacaciones todos juntos, donde surgió la idea de empezar a hacer carteras de cuero…

– ¿Las diseñan ustedes?

– Sí, nosotras elegimos todos los diseños, y ni bien llegan los cueros a Uruguay, también los elegimos. Empezamos nuestra propia marca las dos juntas, “Amadea”, que significa “Amor a Dios”. El logo lo elegimos entre las dos también. Así que todo lo que hacemos se reparte, la mitad para Montevideo y la otra mitad para Salto. De todos los modelos que hacemos, es mitad y mitad. Entonces, yo vendo acá y ella vende en Montevideo.

– ¿Te gusta vender?

– Sí. En realidad lo que me gusta es estar vendiendo y toda la parte de ir y elegir los cueros. Me encanta toda la parte de mirar los cueros, la confección. Para navidad empezamos también a hacer materas. De esa forma llegamos a otro público, no es solo carteras, mochilas y alfombras, sino que ahora sumamos las materas y billeteras, de las que tenemos dos modelos, una más grande y otra chica. También vendemos las alfombras de cuero de lanares, que toda la vida tuvimos en casa, como que para mí es algo normal seguir teniéndolo. En el mercado hay gente que le encanta.

– ¿Te sentís emprendedora?

– Sí. Estamos todo el tiempo pensando en qué podemos emprender, cómo podemos llegar a la gente, de tener cosas que sean más para regalos, como con el Día de la Madre o también más regalos como en navidad. Siempre estamos apuntando a la fecha y viendo qué es lo que podemos mover y que sería redituable en determinadas fechas.

– ¿Cómo hace la gente para encontrarse con “Amadea”?

– Tenemos en Facebook, “Amadea Salto”, que es el mío. También tengo en Instagram “amadea.salto”, ahí pueden ver fotos de los modelos que tenemos. Luego en casa tengo la escribanía y al lado tengo a “Amadea”, en Soca 345. Estoy de mañana y de tarde siempre.

– Gracias a las redes sociales pueden tener llegada a otros departamentos o incluso a otros países, ¿atienden pedidos de otros lugares?

– Sí. En Brum tenemos a una persona que nos vende siempre. En Paysandú teníamos. Tenemos una en Durazno, y así vamos ampliando nuestros horizontes. Estamos contentas porque “Amadea” es marca país desde el año pasado por parte de Uruguay Natural.