El miércoles 22 de Julio se llevó a cabo una nueva Asamblea del Corredor Pájaros Pintados, en la cual participaron más de cincuenta adheridos.

La instancia se realizó de forma virtual a través del Zoom.

La bienvenida estuvo a cargo del Director de Turismo de Soriano, José Luis Perazza. Posteriormente, Alejandro Leites (Sub Director de Desarrollo de la Intendencia de Paysandú) expuso sobre las acciones que el Corredor ha realizado desde que comenzaron a regir las medidas sanitarias ante la propagación del Covid-19.

En ese sentido, se destacaron los datos referentes a la Encuesta del Perfil de la demanda que fue realizada con el fin de conocer el perfil del público uruguayo actual ante la situación especial por la que el país y el mundo atraviesan. Se hizo hincapié sobre las preferencias del turista actual, en cuanto a que se demanda espacios al aire libre, distanciamiento social y optar por lugares que otorguen confianza sanitaria. La Directora de Turismo de Río Negro, Andrea Schunk, informó sobre la situación actual del Programa, mencionando que el pasado jueves 18 de junio se realizó en Montevideo una reunión entre los Intendentes de los departamentos que integran el Corredor Pájaros Pintados y las autoridades del Ministerio de Turismo, y que además, recientemente el Ministro de Turismo estuvo visitando Salto y Paysandú (con motivo de la reapertura de centros termales). Schunk también comentó que en los últimos días, Soriano y Río Negro también recibieron la visita del Director Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero. En esas instancias, se informó que el Programa está siendo evaluado.

Por otro lado la Directora de Turismo de Salto, María Noel Rodríguez subrayó el gran trabajo realizado por el Corredor de los Pájaros Pintados en estos años logrando un acercamiento público –privado para la conjunción de acciones.

Rodríguez señaló que en estos años el Corredor de los Pájaros Pintados ha tenido un gran desarrollo, nucleando a 300 emprendimientos que están trabajando en red.

La jerarca de turismo de Intendencia de Salto subrayó algunos datos referentes a inversión, señalando que hasta el 2019 el 30% de la inversión por programa BID se realizó en obras, el 28 % de los recursos se utilizaron en descentralización y el observatorio, el 16% en marketing y auditoria, 12% en equipamiento y señalética, 11 % en apoyo a Pymes y 2 % en apoyo a Intendencias para el fortalecimiento institucional.

Otro de los aspectos remarcados durante la Asamblea, fue el crecimiento en número de visitantes, destacando que en 2010 se recibían 290.800 visitantes que representaban U$S 68 millones, en 2014 esta cifra aumentó a 490.000 significando y U$S 128 millones visitantes y en 2019 (con la inclusión de Carmelo y Bella Unión) se recibieron 610.000 visitantes, lo que significaron ingresos por U$S 144 millones.

Al finalizar la actividad, se realizaron aportes de actores vinculados al sector, valorándose las acciones logradas gracias al trabajo en conjunto.