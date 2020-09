El pasado miércoles 16 de Setiembre, en Termatalia I Congreso Internacional Sobre Agua y Salud (Galicia), Salto realizó una exitosa presentación denominada «Hacia un turismo seguro mediante el control de parámetros de calidad de las Aguas Termales en Salto, Uruguay en tiempos de COVID-19″

La apertura fue realizada por Flavia Lavecchia, Presidenta de la Comisión de Turismo del CCIS, quien expuso su agradecimiento al Departamento de Agua, Laboratorio de Virología Molecular del CENUR Litoral Norte, Intendencia de Salto, Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Turismo, para que la reactivación del centro termal se haya llevado a cabo con éxito; logrando protocolos y estudios de monitoreos de coronavirus en aguas termales y efluentes.

Continúo la presentación la Dra Elena Alvareda, investigadora PEDECIBA (Programa de las Ciencias Básicas de la UDELAR) y del Sistema Nacional de Investigadores, referente del Departamento de Agua de la Universidad de la República, CENUR Litoral Norte sede Salto, quien comenzó con una introducción situando el departamento y el Parque Termal Daymán, posicionando a Salto como Tierra de Campeones, donde nacieron grandes personalidades del deporte y la cultura, como Luis Suárez, Edison Cavani, Pablo Cuevas, Horacio Quiroga y Gastón Silva, entre otros.

La Dra Alvareda siguió aportando datos de la situación del COVID-19 en Uruguay, estableciendo que el 10 de julio se presentó el Protocolo para Parques Termales de Salto y Paysandú, realizándose el 17 del mismo mes la reapertura.

Se presentaron datos aportados por el Ministerio de Salud Pública, de la situación del COVID-19 en Uruguay al día de la fecha.

Alvareda brindó información general del Parque Termal de Daymán, informando sobre la historia del centro termal y del pozo, especificando el caudal y profundidad.

La Dra brindó datos del público Pre-COVID-19, en temporada alta (febrero – mayo) con una venta promedio de unas 26000 entradas mensuales.

En cuanto al público Post-COVID-19 el aforo del parque termal es de 650 personas. Resaltando que el aforo se encuentra definido para cada una de las piscinas y/o atracciones según su infraestructura particular. Elena remarcó la relación promedio del aforo: una persona cada 4 m2 en piscinas externas y de una persona cada 6 m2 en piscinas internas (alguna excepción dentro de un núcleo familiar).

Mencionó respecto a las atracciones aledañas al parque termal, como el Parque Acuático Acuamanía que reabrirá el 4 de Octubre y el Spa Thermal Daymàn , siendo el primer centro de medicina hiperbárica de la región. Así mismo, mencionó la existencia de algunos emprendimientos privados en la zona de Daymán que poseen fuente termal propia.

La presentación siguió con datos sobre la metodología empleada, nombrando 7 sitios de monitoreos semanales y tipos de muestras (efluentes de piscinas termales, efluentes de aguas residuales, agua superficial de arroyo, aguas subterráneas someras y agua de la fuente termal del Acuífero Guaraní). Continuó brindando datos del muestreo y determinación de parámetros químicos, físicos y microbiológicos los cuales se analizan in situ y además se envían al Laboratorio de Agua y Suelos del Departamento del Agua y parte de las muestras se envían al Laboratorio de Virología Molecular para posterior análisisde coronavirus SARS-CoV2. Aclaró a su vez que, por otra parte la municipalidad también realiza sus propios controles de piscinas dentro de sus planes de gestión del Parque Termal.

Este trabajo es un gran proyecto que por primera vez nùclea tantas instituciones, en especial es necesario mencionar al MSc. Matias Salvo por la Universidad quien realiza gran parte de los análisis en especial de coronavirus.

En cuanto a la caracterización del agua termal se divide el estudio en dos fases, la Fase 1 donde se hace revisión de antecedentes de investigaciones previas de proyectos relacionados a la química del agua del Acuífero Guaraní para obtener una primera aproximación a las características del agua y la Fase 2, en la cual se encuentra en estos momentos en marcha, colectando muestras a diferentes caudales de extracción, y analizando sus propiedades químicas. Estos últimos resultados están en proceso que llevará su tiempo.

La Dra. Alvareda hizo énfasis en las características del agua termal, remarcando que son aguas de temperatura elevada (40-50 ºC), pH de neutro a básico, con una salinidad considerable.

En el ambiente subterráneo se debe tener presente que, e producen mezclas debido a las líneas de flujos de agua proveniente no solo de Acuífero Guaraní sino también de otros destinos,en donde ocurren procesos de intercambio iónico y disolución de carbonatos con otras aguas más salinas.

Señaló que hasta el momento no se detectaron positivos de coronavirus en las muestras testeadas y se está obteniendo información relevante sobre la química del agua termal. Dentro de las conclusiones la Dra resaltó que se apuesta a la investigación con un fin en el usuario, con el cometido de que se sientan seguros, ofreciendo un turismo de calidad en el destino.

Lic.Faustina Martìnez