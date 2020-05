Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el sector turístico por la pandemia, desde el gobierno se vienen implementando una serie de medidas de apoyo al sector.

En un informe elaborado por el Ministerio de Turismo se establecen las siguientes medidas: apertura de líneas de créditos a bajas tasas de interés, flexibilización del seguro de desempleo, préstamos a monotributistas y empresas unipersonales, extensión de plazos en los tributos hasta decretos que promueven la inversión. Alternativas para las empresas que necesitan acceder a un crédito y no cuentan con garantía para hacerlo .La nueva liga de garantías de SIGa Emergencia atiende esa situación crediticia con comisiones y tasas de interés menores.Público objetivo: pequeñas, medias y grandes empreas. Crédito República Microfinanzas COVID-19. Es un apoyo financiero a una tasa reducida de interés del 17% con un plazo mayor de hasta 24 meses. Destinatarios: pequeñas y medianas empresas afectas por el COVID-19. Podrán solicitarlo para capital de trabajo -cantidad de recursos necesarios para que funcione correctamente una empresa- y condiciones favorables para la refinanciación de deudas, subsidiados por la Agencia Nacional de Desarrollo. Crédito BROU . Son préstamos a pagar entre 13 y 36 meses a tasas convenientes. Las tasas de interés varían de acuerdo a la calificación de riesgo y la moneda: en pesos asciende a 16.33% o 16.44%, en unidades indexadas: 3.11% o 3.61% y en dólares: 4.66% o 5.07%. Público objetivo: empresas formalizadas con más de un año de antigüedad.

Las condiciones de los préstamos varían según se tenga préstamos vigentes con BROU, solo cuenta con BROU o no se tenga vínculo aún con el banco. Préstamo sin interés o seguro por cese de actividad .Se apunta a otorgar liquidez a empresas unipersonales o monotributos con préstamos sin intereses. Desde el martes 5 de mayo todas las empresas unipersonales y monotributistas pueden acceder a un préstamo sin interés de $ 12.000 en mayo y $ 12.000 en junio oficia como seguro por el cese de la actividad, otorgado por la Agencia Nacional de Desarrollo. Para acceder a él deberán presentar su cédula de identidad y número de RUT en cualquier centro de cobranza de todo el país, el préstamo es en unidades indexadas (UI) y no se cobra tasa de interés, y se paga en 24 cuotas iguales y consecutivas en los pagos de las próximas facturas al Banco de Previsión Social. Para poder ampliar la información sobre otras medidas se están otorgando, se puede acceder a la web del MINTUR. Por otro lado se está trabajando en un protocolo nacional de toda la actividad turística con el cometido de contar con normas de higiene sanitaria que deberán implementarse en los establecimientos y locales de servicios gastronómicos. Estas normas de higiene se darán a conocer al cliente mediante la adecuada comunicación y señalización, para poder otorgarle confianza y seguridad que se han tomado las medidas preventivas correspondientes. Siguiendo las gestiones que se vienen realizando, en el día de hoy el Corredor de los Pájaros Pintados los invita a la jornada de intercambio que se estará desarrollando «Preparándonos para el Regreso a la Actividad en la Nueva Normalidad » . La misma se desarrollará en dos instancias , a las 9:00 am abordando la temática «Protocolo de Parques Termales » para continuar a las 16:30 con «Planificación y Actuación de CAMTUR y AHRU»