El pasado jueves 24 de Setiembre se llevó a cabo en Termas del Daymàn la Mesa Informativa sobre la Reapertura de los Centros Termales en Salto con representantes de distintas áreas del sector turístico que estuvieron participando en el mismo complejo y el resto de los participantes lo hicieron mediante la plataforma de zoom .

La Mesa Informativa contó con disertantes del Ministerio de Salud Pública , la Intendencia de Salto y la Universidad de la República , con el cometido de informar sobre las acciones que se están llevando adelante en el marco del convenio Multilateral Aguas Termales , firmado el pasado 4 de Setiembre . Además se informó sobre diversos aspectos referidos a protocolos que se aplican para el funcionamiento de los centros termales , las medidas sanitarias y el monitoreo del agua.

La presentación fue encabezada por el Dr. Matias Victoria del Laboratorio de Virología de UDELAR, quien destacó que se están realizando los estudios del agua para detectar si hay casos postivos e informó sobre la metodología empleada, nombrando 7 sitios de monitoreos semanales y tipos de muestras (efluentes de piscinas termales, efluentes de aguas residuales, agua superficial de arroyo, aguas subterráneas someras )

Matìas señaló que el 27 de julio comenzó el monitoreo , realizándose una vez por semana el estudio del agua. Se han realizo 36 muestras analizadas , indicando que las aguas termales y la zona de Daymàn está libre de SARS-CoV2(coronavirus)

Continuò la disertación la Dra Elena Alvareda , investigadora PEDECIBA (Programa de las Ciencias Básicas de la UDELAR) y del Sistema Nacional de Investigadores, referente química del Departamento de Agua de la Universidad de la República. Elena brindó datos de la determinación de parámetros químicos, físicos y microbiológicos los cuales se analizan in situ y además se envían al Laboratorio de Agua y Suelos del Departamento del Agua y parte de las muestras se envían al Laboratorio de Virología Molecular para posterior análisis de coronavirus SARS-CoV2. La Dra Alvareda informó que en cuanto a la caracterización del agua de la fuente

termal del Acuífero Guaraní se divide el estudio en dos fases, la Fase 1 donde se hace revisión de antecedentes de investigaciones previas de proyectos relacionados a la química del agua del Acuífero Guaraní para obtener una primera aproximación a las características del agua y la Fase 2, en la cual se encuentra en estos momentos en marcha, colectando muestras a diferentes caudales de extracción, y analizando sus propiedades químicas. Estos últimos resultados están en proceso .

Por él área de Salud e Higiene de Intendencia de Salto ,el Ing Germán Bertolini llevo a cabo la presentación , destacando el trabajo articulado entre Universidad de la República , laboratorio de Intendencia de Salto y Dirección departamental de Salud . Por otra parte Bertolini destacó el trabajo en conjunto que se ha realizado con el Departamento de Turismo de Intendencia de Salto con el objetivo de garantizar a los visitantes del centro termal seguridad y confianza . Germán señaló que lo primero que se hizo fue un análisis de las fuentes de agua , detectando como uno de los resultados que el agua es apta para usos recreativos . El referente del área de salud de Intendencia informó sobre las piscinas de Termas del Daymàn que se encuentran habilitadas . La piscina del castillo , no se encuentra habilitada porque se hace difícil que se respete el protocolo de distancia entre niños . Destacó el esfuerzo de los funcionarios de turismo para que se cumplan todas las condiciones del protocolo . En cuanto al funcionamiento del centro termal y el protocolo establecido señaló que no está permitido el uso de vestuarios , ya que el mayor riesgo se da en lugares cerrados . Informó sobre los aforos establecidos en piscinas y condiciones requeridas y exigidas para turistas en el centro termal . Resaltó que como el virus se puede trasmitir en superficie se realiza la limpieza con agua a presión y correspondiente desinfección con productos químicos , peróxido e hipoclorito diariamente en piscinas , bancos y lugares de contacto . Bertolini mencionó que los parámetros ensayados sobre las muestras de agua son los que identifican que el agua no trasmite enfermedades . Culminó la presentación él Director de Turismo Interino Carlos Cattani , exponiendo el agradecimiento a todos los representantes de los centros termales argentinos que se hicieron presentes. Cattani resaltó «Nos sentimos seguros de poder ofrecer un turismo de salud y principalmente inteligente » . Por otro lado destacó el trabajo con la Departamental de Salud en Daymàn y Arapey . Remarcó la coordinación que se ha realizado con hoteles de Daymàn para que el turista se vaya satisfecho y nombró la reapertura de Agua Clara y próximamente de Acuamania , haciendo que la propuesta turística sea más enriquecedora En lo que refiere a los horarios de Daymàn, Cattani destacó que de 8:00 a 9:00 los hoteles pueden sacar entradas anticipadas , con el fin de que los turistas hospedados no realicen filas . Por último resaltó que uno de los objetivos es que el turista se vaya del centro termal con ganas de regresar , haciendo una estadía gratificante y segura.

La presentación contó con la presencia de referentes de Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto , AHGA , representantes de hoteles , establecimientos gastronómicos , programas radiales de Uruguay , medios de prensa Argentinos, directora de turismo de Río Negro , representantes de Termas de Copahue en Neuquen , Termas de Oberà de Misiones , Termas de Colón , Concepción del Uruguay , Termas de Concordia , referentes de secretaria de turismo de Concordia , Técnico de Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Turístico del Ministerio de Deporte de la Nación Argentina , referentes de Ministerio de Turismo de la Nación en Argentina

Lic.Faustina Martìnez