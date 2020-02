Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

LOQUILLO, EL CARPINTERO

Esta es la historia verdadera de un mecánico que se transformó en caricaturista de la noche a la mañana. La historia de Walter Lantz es encumbrada en realizaciones de dibujos animados, no siendo fácil sus inicios en el rubro, pero creando un personaje cómico sin igual en el rubro de los comics, su vida profesional cambió rotundamente. Ese fue «El Pájaro Loco» -»Woody Woodpecker»- también conocido como «Loquillo», diseñado originalmente por el dibujante Ben Hardaway, autor también de Bugs Bunny y el Pato Lucas, producido por el propio Walter Lantz, en su estudio Walter Lantz Productions, distribuido por Universal Studios. «El Pájaro Loco» vió la luz a fines de los años treinta y se mantuvo hasta 1972 exactamente, que fue cuando Lantz cerró su estudio. Las repeticiones del famoso pájaro carpintero se mantienen hasta el día de hoy en diferentes señales televisivas alrededor del mundo -hasta existe un canal que lleva su nombre y emite todo el día esos dibujos con Lantz presentándolos- habiendo aparecido en determinadas producciones especiales, como el filme ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Se trata de una de las luminarias del séptimo arte de animación que tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Loquillo, el carpintero, es una de las caricaturas más famosas y exitosas del mundo de la caricatura de todos los tiempos.

SE LE OCURRIO EN SU LUNA DE MIEL

Al padre de la criatura, Walter Lantz se le ocurrió éste personaje sin igual durante su viaje de luna de miel, en June Lake, California, cuando escuchó a un pájaro hacer ruido en el techo de la casa donde habitaba junto a su flamante esposa Grace. Salió al exterior, trató de ahuyentarlo, y el movedizo pájaro se hechó a volar no sin antes emitir un grito muy particular, algo que luego daría origen a la risa del ave en el dibujo. Este célebre pájaro con animación ha sido gran protagonista de 197 cortos y 350 películas de dibujos. En 1978 la Academia de Hollywood otorgó a Walter Lantz un Oscar Honorífico por su contribución al cine de dibujos y por «El Pájaro Loco». La tira comprendía episodios de veinticinco minutos que presentaba cortos no solo de Woody, sino también de Chilly Willy, Inspector Willoughby -El Bigote que Investiga- Andy Panda, Wally Walrus -Pablo Morsa- y tantos más. En verdad, se hicieron de tanto suceso, que se lanzaron revistas llamadas «de chistes», o comics en Estados Unidos, y también por parte de Editorial Novaro S.A. de México DF., lo que hizo que el inquieto y zarpado pájaro fuera conocido desde el papel, no solamente en territorio mexicano sino en América Latina, toda.

CON DIBUJOS EN EL TALLER

Walter Benjamín Lantz nació el 27 de abril de 1899 en Nueva Rochelle, Estados Unidos, hijo de María Gervasi y Francesco Paolo Lanza, oriundos de Calitri, Italia. Walter, desde pequeño mostró una inclinación por el dibujo artístico, llevando a sus padres a suscribirlo a unos clases por correspondencia a los doce años de edad. Ya adolescente fue mecánico, pero los dibujos con los cuales decoraba artísticamente su taller, llamaron la atención a un cliente, animándolo a estudiar en el New York City’s Art Students League. Asi, prontamente abandonó su taller, instalándose en John R. Bray Studios de Nueva York, permitiéndole dirigir su primer dibujo animado, Dinky Doodle. En 1927 viaja a Hollywood, donde el director Frank Capra lo selecciona como guionista para las comedias de Mack Sennett. Un año más tarde, Walter es contratado para dirigir la serie animada eOswald the Lucky Rabbit, de Universal. Su carrera se hace progresiva y ya en 1935, empieza de productor independiente, suministrando animaciones al Estudio, en vez de solo supervisar el departamento de creaciones.

EN 1940, LA PRIMERA APARICIÓN

En 1940 Lantz logra el debut de «El Pájaro Loco» en un capítulo de Andy Panda, llamado “Knock Knock». A partir de ese momento, su propio Estudio de animación, fue catalogado como uno de los más influyentes en sus realizaciones cinematográficas de dibujos, junto al de Walt Disney y el de Hanna-Barbera. La generación que vió estos dibujos animados conoció y quiso a Lantz como el verdadero creador de «El Pájaro Loco». Hizo varias apariciones donde explicaba como era el proceso de la animación. Para muchos era la primera vez que veían como se creaban esos dibujos. En su retiro Lantz siguió administrando los dibujos del estudio con repeticiones de estos. Incluso continuó dibujando y pintando «El Pájaro Loco», estos trabajos se vendieron rápidamente. En 1982, Lantz donó diecisiete objetos al Museo Nacional de Historia Americana, incluyendo el modelo de madera utilizado en el debut de «El Pájaro Loco». Walter Lantz se casó en dos oportunidades: Con Doris Hollister, de quien se divorció en 1940, contrayendo enlace con Grace Stafford ese mismo año, divorciándose de ella en 1992, logrando un hijo de esa unión. Walter Lantz murió en el centro médico de St. Joseph en Burbank, California, de una insuficiencia cardíaca el 22 de marzo de 1994, a la edad de 94 años. Más allá de la nostalgia.