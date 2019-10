En lo que refiere a las ventas de reproductores ovinos en marco de la Expo Salto, se destacaron las ventas de la raza Merino Australiano, donde el 50% del Gran Campeón Merino Australiano P.I La Magdalena de Los Tordos se vendió en U$S 5.000, llevando el precio a U$S 10.000.

Otro valor destacado fue por el Reservado Gran Campeón P.O de La Magdalena, colocado en U$S 4.500 y 50% de otro carnero de la misma cabaña que se pagó U$S 2.000, elevan do su valor a U$S 4.000.

Un carnero de Don Stelvio se pagó U$S 1.200 y otro ejemplar de la cabaña argentina hizo U$S 1.000.

Un carnero de Suc. Arturo Aguerre U$S 1.350; el Tercer Mejor macho PO de la Magdalena se vendió en U$S 2.000 y el reservado Gran Campeón de Correa Hnos en U$S 2.200.

De la raza Ideal se vendieron 2 productos pertenecientes a Los Paraísos de Roberto Da Porto que se colocaron en U$S 1.500 cada uno. Finalmente, 2 carneros Corriedale de Santa Elena de Palma Sola, se pagaron 400 y 300 dólares.