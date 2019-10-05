EXPO SALTO 2019

Publicado en 05.10.2019Imprimir

gran campeón y gran campeón texel de micaela cianelli

GRAN CAMPEÓN POLI MERINO AUSTRALIANO P.O DE LOS TORDOS

GRAN CAMPEÓN HAMPSHIRE P.O DE MARTÍN ECHENAGUSIA

GRAN CAMPEÓN POLL MERINO AUSTRALIANO P.O DE SUC. ARTURO AGUERRE

GRAN CAMPEÓN MERILIN P.O DE LA LOMA

GRAN CAMPEÓN POLL MERINO PI DE CORREA HNOS

GRAN CAMPEÓN MERILIN P.I DE LA LOMA

GRAN CAMPEÓN IDEAL P.O DE ANITA SG

GRAN CAMPEÓN MERINO AUSTRALIANO PO DE LOS TORDOS

GRAN CAMPEÓN IDEAL PI DE ANITA SG

GRAN CAMPEÓN MERINO AUSTRALIANO P.O DE LOS TORDOS

GRAN CAMPEÓN MERINO AUSTRALIANO P.I DE LOS TORDOS

GRAN CAMPEÓN MERINO AUSTRALIANO P.I DE CORREA HNOS

GRAN CAMPEÓN CORRIEDALE P.O DE LOS TORDOS

GRAN CAMPEÓN CORRIEDALE P.O DE SUC. FEDERICO STIRLING

GRAN CAMPEÓN CORRIEDALE P.I DE LOS TORDOS

 

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