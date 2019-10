El Intendente Andrés Lima dijo que desde la Intendencia no han dejado de reconocer la importancia que tiene para el departamento, la región y el país el sector agropecuario; por todo lo que aporta al país como ingreso directo e indirecto y trae consigo desarrollo.

Luego mencionó los trabajos que se han hecho en caminería rural reconociendo que siempre se debe apuntar a más y siempre es necesario que en cada ejercicio desde el gobierno departamental se pueda destinar los mayores recursos con destino a la caminería. Indicó que con la AAS han tenido muy buena relación, generando incluso una reglamentación departamental con el objetivo de cuidar y preservar la caminería fundamentalmente los días que llueve.

También indicó que han trabajado en temas como alcantarillas y pasos que también generan dificultades no sólo a quienes viven en el interior sino a la producción.

Reconoció el aporte de los productores para mejorar la caminería, citando como ejemplo la obra de Paso Nuevo, así como también reconoció el aporte de los productores que brindan alojamiento a las cuadrillas que trabajan en el interior.

Destacó la inversión en maquinaria que ha hecho la Intendencia que permitirán realizar más obras.

Por otra parte recordó que en pocas semanas comenzará la obra de la Central Hortícola, que insume 5,5 millones de dólares de los cuales la Intendencia aporta 2,5 millones más el aporte de los productores, descontando el aporte del MGAP, «un sector que vincula 400 productores y cerca de 6 mil trabajadores de forma directa e indirecta».

Valoró la propuesta de la presidenta de la AAS para garantizar que los niños y los adolescentes del interior del departamento tengan la posibilidad de estudiar con lo cual está de acuerdo, recordando que la Intendencia destina 2,5 millones de pesos al mes para garantizar el traslado de los estudiantes del interior a los liceos de Masoller, Colonia Lavalleja, San Antonio, Villa Constitución, Rincón de Valentín y a la UTU de Pueblo Belén, coincidiendo que no es un gasto sino una inversión.

Lima invitó a los salteños a concurrir y recorrer la Expo e indicó que Salto en buena medida depende de lo que le pase a la agropecuaria, si al sector agropecuario, ganadero, citrícola, al sector vinculado con la madera, al sector hortícola le va bien, al departamento le va a ir bien, a los trabajadores le va a ir bien también, al productor, al empresario y al departamento le va a ir mejor.