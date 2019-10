Varios productores australianos se resistieron a vender y el porcentaje de venta fue bajo.

El mercado lanero australiano no consigue lograr una cierta estabilidad. Cuando parecía que el IME en USD se acercaba a los USD 11, los productores australianos alentados por el aumento de precios que se registró (en moneda local) durante tres semanas, fueron inscribiendo sus lotes de lana, forzando un aumento desproporcionado de la oferta, en un momento donde la demanda no se había consolidado. Eso provocó que a fines de la semana pasada ya observáramos que era muy probable que el mercado corrigiera a la baja, tal como sucedió. Un río de tinta roja se impregnó en todos los informes que hablaron esta semana del mercado lanero australiano y muchos productores australianos (que presionaron con su oferta a la demanda) terminaron decidiendo no vender a niveles de precios más bajos que la semana anterior y por ese motivo el porcentaje de colocación fue muy bajo. El Indicador de Mercado del Este bajó 72 centavos de dólar americano (6,6%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 10,15 por kilo base limpia.

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron corrigieron a la baja. Los descensos se ubicaron entre 6% (26 micras) y 9,8% (30 micras). Se inscribieron a la venta un total de 41.426 fardos, pero finalmente se ofertaron 37.021 fardos. La demanda adquirió el 66% de la oferta.

Los remates continuarán los días 9 y 10 de octubre y los productores australianos han inscripto un total de 34.174 fardos.

Esta semana se celebró el 70º Aniversario del Día Nacional de China que conmemora la fundación de la República Popular de China en 1949 y hay varios sectores del Gobierno, Industria y Comercio que cierran algunos días, llamando a este período la “Semana Dorada” ya que es la semana más importante del año en ventas y turismo. Será muy importante ver los resultados que esta semana deja, desde el punto de vista de las ventas al por menor, ya que esto será un factor clave para que esas señales se trasladen al sector manufacturero y pueda reactivarse o no en los meses próximos, siendo la Cadena Textil uno de los sectores claves y esto podría incidir en su futuro y el futuro de la demanda y los precios.

Mercado Local: similares características que semana anteriores

El mercado local continuó con similares características a las semanas previas. Si bien hacia fin de la semana pasada se visualizó la posibilidad de concretar algunos negocios, la caída de esta semana del mercado internacional no permitió que se formara un flujo comercial por los diferentes tipos de lana.

Fuerte caída en las exportaciones de lana durante el mes de setiembre

Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el mes de setiembre las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay, en términos de valor bajaron 54,4% respecto al mes de setiembre del año pasado, al totalizar la cantidad de 8,3 millones de dólares. Evidentemente, esto es fiel reflejo de la reducción en los pedidos desde el exterior que hemos mencionado en varias oportunidades. Tomando las cifras mensuales de las ventas al exterior en volumen físico, observamos que la lana sucia bajó 86%, la lana lavada 88% y la lana peinada 25,1%.

Analizando las cifras en el último año móvil (Oct/18-Set/19), Uruguay exportó lana y productos de lana por un total de 229,2 millones de dólares, es decir un 8% menos respecto a igual período anterior. Considerando las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada, en términos de volumen físico, las mismas totalizaron la cantidad de 40 mkg. base sucia, implicando una caída del 8,7% respecto al año móvil anterior. Los principales destinos de esos tres productos fueron por orden de importancia, China (59% del total), Alemania 13%, Italia 5%, Bulgaria 4% y Turquía 3%. Excepto Bulgaria que ha registrado un crecimiento del 42% en las compras de lana a Uruguay, el resto de los destinos mencionados registraron descensos entre 2% y 37%.

