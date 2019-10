En el local Don Tito en Tacuarembó se desarrolló ayer el remate de Sociedad Ganadera San Salvador y Frigorífico Modelo SA, junto con La Rubeta, donde se vendieron 95 toros a U$S 4.001 de promedio.

Con ventas a cargo del escritorio José A. Valdez y Cía., se vendieron 55 vientres PI que hicieron promedio de U$S 2.660. Además 23 Polled Hereford a U$S 3.305 de promedio; 28 Angus entre 6.120 y 1.380, con un promedio U$S 2.153; 4 piezas de cría U$S 1.080.

Los 95 toros hicieron promedio de U$S 4.001. Los 46 Polled Hereford entre 9.600 (compró cabaña Doña Elisa) y 2.400, promedio U$S 4.016 (11,8% más que en 2018), y 49 Angus entre 6.120 (compró Eduardo Angulo) y 3.000, con un promedio U$S 3.985 (25,2% más que el año pasado).