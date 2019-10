En el marco de la Expo Salto

En el marco de la Expo Salto se realizó ayer el tercer remate de reposición a cargo del escritorio Daniel Medina.

Las ventas, conducidas por el martillero Francisco Cánepa, se desarrollaron de forma muy ágil, dinámica, vendiéndose la totalidad de la oferta que pasó por la pista a muy buenos valores.

DANIEL MEDINA

Daniel Medina, principal del escritorio organizador de la subasta, agradeció a la Asociación Agropecuaria de Salto y a todo el equipo de trabajo, tanto del escritorio como del escritorio Cánepa, así como al personal de campo y de la Agropecuaria, y de la misma forma hizo extensivo el agradecimiento a los vendedores porque “han buscado de traer una muy buena mercadería, no excelente, pero se clasificó, se ordenó como para que fuera una oferta donde el que la compra no se arrepienta y pueda volver”.

Resaltó que hubo precios de destaque a quien se merecía los precios logrados, ganados con mucha genética de atrás.

“Creo que la gente se va contenta y la que vendió también”. Consideró que el plazo de 90 días también ayudó, a propósito de lo cual agradeció al Banco Scotiabank por el apoyo.

FRANCISCO CÁNEPA

El rematador Francisco Cánepa, encargado de conducir las ventas, consideró que fue un muy lindo remate, “por tercer año fue un remate espectacular”. Comentó que las ventas arrancaron con muy buen ganado de Ñu Porá de Parietti, que encontró un muy precio; 1.000 dólares y continuó con otro muy buen ganado de Estancia Don Joaquín del Yacuí que también fue muy bien vendido en 855 dólares.

Agregó que el remate se fue desarrollando bien, destacó que estaba muy bien loteado, los ganados entraban rápido a la pista y eran muy prolijos. Asimismo resaltó la gran cantidad de público que acompañó el evento y felicitó a Daniel Medina qui en organiza el remate.

“Más no se puede pedir, hubo hasta 5 personas en la puja, creo que se hizo justicia con los ganados”, indicó.

VALORES

Vaquillonas preñadas de Ñu Porá US$ 1.000, vacas preñadas de estancia Don Joaquín del Yacuí US$ 855, otro lote de vaquillonas preñadas US$ 755, vacas de invernar castradas US$ 705, otros lotes de vacas de invernada entre US$ 650 y U$S 710, vaquillonas de más 2 años U$S 605, vaquillonas de 1 a 2 años entre U$S 575 y U$S 610, terneras entre U$S 510, 485, 415, 352 y 315, terneras Normandas U$S 338, novillos de dos a tres U$S 650 y U$S 665, novillos + 3 años U$S 705 y U$S 780, terneros U$S 445 y U$S 470, novillos de 1 a 2 años Holando y cruzas U$S 402, otros lotes de novillos de 1 a 2 hicieron entre U$S 430 y U$S 445.

EL 22 DE NOVIEMBRE LOCAL ITACUMBÚ

La próxima actividad del escritorio Daniel Medina, es el viernes 22 de noviembre en el local Itacumbú, con el remate de Santa Elena de Palma Sola, con cabañas amigas que hace años que acompañan, de manera que desde hoy estarán en la organización de ese evento donde se ofrecerán toros, carneros y yeguarizos, “buscando que sea una fiesta más”, expresó Medina.