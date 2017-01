La Asociación Tinkers ­ un equipo detrás del proyecto.

Abrazando el tango es el proyecto central de la Asociación Tinkers y tiene a sus fundadores, Matías Haber y Andrea Seewald, como docentes de las actividades e inclusión, respaldados por un equipo de profesionales de diversas áreas, que en ambos continentes trabaja de manera voluntaria gracias a su compromiso social y su sensibilidad hacia la inclusión, en el más amplio sentido.

Investigadores, terapeutas, bailarines, músicos, comunicadores y artistas, integran el equipo que año a año hace posible que se desarrolle en América y Europa el único festival de tango con inclusión del mundo, con sede en dos continentes: Tango en Punta.

Matías Haber Uruguayo, cantante de ópera con una amplia trayectoria en Viena, ha combinado su carrera de tenor con el tango, participando de milongas y tomando clases como bailarín en Montevideo, Buenos Aires y diferentes ciudades del mundo.

Andrea Seewald Austríaca, bailarina de danza contemporánea formada en Viena, ha trabajado con diferentes coreógrafos y creado sus propias obras, pero se ha enamorado del tango. Diplomada en Feldenkrais y L.N.B. desde hace más de diez años aplica sus conocimientos en el desarrollo de la técnica del tango.

El proyecto

“Abrazando el tango” es una propuesta de iniciación al tango, pensada y desarrollada especialmente para jóvenes y adultos con síndrome Down (sin excluir personas con otro tipo de discapacidades).

A través de la sensibilización por la música, el abrazo y las técnicas básicas del tango, se logra la participación en una forma de expresión artística y personal, no sólo a nivel lúdico sino también sensorial, cognitivo y de inclusión social.

Nuestro mayor objetivo es el de lograr que los participantes adopten el tango como expresión artística y se vinculen con las actividades, de manera que se genere en ellos una cultura del baile, que nos permitirá asegurar ­ basados en los resultados obtenidos en ambos continentes ­ que mejorarán las habilidades sociales, motoras y sensitivas de quienes tomen parte de ellos.

En estos últimos 6 años la Asociación Tinkers ha dictado clases a cientos de alumnos de países tales como: Austria, Alemania, Suiza, España, Colombia, Argentina, Portugal. Específicamente en Uruguay han participado las asociaciones de: Tacuarembó, Salto, Paysandú, San José, Río Negro, Rivera, Maldonado y Montevideo. El Festival Tango en Punta desde su creación ha servido de plataforma de encuentro a miles de tangueros de distintas nacionalidades, edades y capacidades.

Con algunos alumnos de esas asociaciones, tanto en Austria como en Uruguay, Andrea Seewald ha desarrollado un trabajo de investigación y creación resultando en coreografías únicas que son parte de la puesta en escena del IN Concert.

El éxito de la labor realizada y los significativos avances inclusivos que han demostrado los beneficiarios de los talleres, ha hecho que tanto Matías como Andrea fueran invitados al congreso

sobre educación “Symposium Kind, Jugend , Gesellschaft VII” en Bregenz, Austria, para dictar un curso de tango­INclusión a pedagogos especializados de varios países del mundo, y que estén participando en calidad de docentes oradores en setiembre y octubre del presente año de los congresos de Síndrome de Down en Salzburgo, Austria y Ausburg, Alemania.

El Festival

Tango en Punta es el único festival internacional de tango en el mundo, con inclusión de personas con discapacidad, y el único que tiene dos sedes: una en América y otra en Europa. Tanto en Punta del Este, Uruguay, como en Bregenz, Austria, el festival sirve de cierre de las actividades que durante todo el año llevamos adelante en la Asociación Tinkers, en el marco de «Abrazando el Tango» Centenares de tangueros viajan desde diversos puntos del mundo ­en febrero a Punta del Este y en setiembre a Bregenz­ para ser parte de este evento, que ha sido declarado de interés cultural y turístico a nivel nacional por los Ministerios de Turismo, Educación y Cultura y Desarrollo Social, así como por los gobiernos departamentales de Canelones y Maldonado.

Talleres- Clases a cargo de reconocidos profesores de trayectoria internacional, que se subdividen en diferentes niveles de complejidad de acuerdo a las necesidades y exigencias de los participantes.

Milongas en la playa- En horas de la tarde un espacio de integración que sirve de repaso y práctica para los participantes de los talleres, quienes se juntan y comparten lo aprendido con los chicos con discapacidad. Las mismas son gratuitas y abiertas al público en general. Talleres de inclusión- Actividades inclusivas, talleres guiados de tango orientados a las personas con discapacidad, donde tangueros de diferentes nacionalidades se integran a los participantes con discapacidad. Las mismas son gratuitas y abiertas al público en general Milongas, exhibiciones y shows- Las noches se cierran bailando, con la música de destacados Dj internacionales, orquestas en vivo, y la exhibición de parejas de maestros bailarines, que forman parte del festival.

El IN CONCERT

Un espectáculo de inclusión

En Uruguay el festival Tango en Punta y la gira Abrazando el tango han sido declarados de interés por los ministerios de: Educación y Cultura, y Turismo, así como por los gobiernos departamentales a través del Congreso de Intendentes, y reconocido por su labor de inclusión por el Ministerio de Desarrollo Social. En Austria el “Bundesministerium für Kunst und Kultur” (Ministerio de Artes y Cultura) ha reconocido y auspiciado el proyecto desde sus inicios, al igual que lo han hecho la “Kultur Land Vorarldberg” y la “Rathaus Bregenz” (Intendencias de Vorarlberg y Bregenz) quienes respaldan el festival y la gira a través de sus áreas de cultura y desarrollo social.

Este año el festival se realizará los días 16 17 18 y 19 de Febrero en Punta del Este.

La Asociación Down de Salto participará los días 18 y 19 de Febrero por lo que están gestionando con empresas e instituciones del departamento colaboraciones para dicho viaje. Luego de tener todas las respuestas esperadas estaremos agradeciéndoles.

En el marco de este festival, en el mes anterior, los profesores responsables visitan los departamentos y lugares de las Instituciones que participarán en él para realizar talleres inclusivos en esta temática.

Es así que este sábado 28 estarán visitando nuestro departamento para realizar dicho taller.