Irán a la Dinatra aunque la central obrera no es optimista

Al menos 11 trabajadores de la empresa Cofuesa, ex Urreta, fueron enviados al seguro de desempleo en las últimas horas y la situación de la empresa es altamente compleja desde el punto de vista de la viabilidad económica, anunciaron a este diario allegados al sector.

Por su parte, el PIT CNT de Salto denuncia que hubo un incumplimiento del acuerdo entre las partes, donde los trabajadores se condicionaban a no realizar ninguna manifestación, mientras que las patronales, en ese mismo lapso, no enviarían a nadie al seguro de paro. Pero ahora, desde la central obrera dijeron que ese pacto se rompió.

NO HAY ACUERDO

Según informó el presidente departamental del PIT CNT, Luis Carballo, la situación de los trabajadores de Cofuesa estaba dentro de un acuerdo al que habían arribado en las negociaciones salariales, donde ellos no podían realizar ninguna movilización hasta no existir un acuerdo entre las partes, ni tampoco la empresa podía enviar a trabajadores al seguro de paro.

Carballo afirma que “ese acuerdo que tenía una duración de 45 días, fue vulnerado a los 30 días, porque la empresa envió trabajadores al seguro de paro, lo que complejiza la situación, porque deja a personas que estaban negociando sus condiciones laborales, sin trabajo de un momento a otro”.

Señaló que cuando “se habla de que el predio está cerrado, es porque la planta física pertenece a un empresario salteño que fue el que adquirió el inmueble de lo que todos conocíamos como la ex Urreta, y el sindicato del sector, denunció lo que entendían eran irregularidades en el aspecto de la higiene del lugar, denuncia que llegó al departamento de Salud de la Intendencia de Salto”.

Carballo afirmó que en las próximas horas los trabajadores enviados al seguro de paro tendrán una instancia en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio del ramo en las próximas horas. Aunque el sindicalista consignó a este diario que “nosotros vemos como muy difícil la situación por la que ellos están atravesando y consideremos que no es factible que puedan ser retomados, afectándose a las familias de los trabajadores que ahora quedan sin empleo”.

El presidente del PIT CNT reprochó por otro lado lo que entiende fueron “malas actitudes de los responsables de las firma Cofuesa”.

En las últimas horas estuvo en Salto el presidente de la Federación de Obreros de la Bebida (FOEB), Fernando Ferreira, quien mantuvo encuentros con los trabajadores del sector y los involucrados en este conflicto, comprometiéndose a llevar el caso de estos a la capital del país para intentar encontrar una solución al respecto.