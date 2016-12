Las autoridades de la enseñanza ultiman detalles para que antes de finalizar el año quede resuelto el tema del programa de verano educativo, con la designación de las propuestas para las escuelas y el personal que participará en el mismo.

Serán doce las escuelas del departamento que participarán del programa verano educativo que irá del diez de enero al nueve de febrero de 2017, informó a EL PUEBLO, la Inspectora del área, Nora Kosolap.

Hasta ayer viernes se recibieron las inscripciones con las propuestas de los equipos docentes que trabajarán en el próximo verano educativo y las inscripciones de los maestros y talleristas en fomra particular, esto es, por fuera del proyecto.

DOCE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO

Son doce las escuelas que participarán el año que viene del programa verano educativo en el departamento, cuatro en pueblos del interior y ocho en la capital propiamente dicha (14, 88, 92, 98, 10,130, 9 y 117).

ATENDERÁN UN MÁXIMO DE 1.200 NIÑOS

Los niños ya fueron inscriptos por las direcciones escolares y pueden formarse grupos de 80 a 100 alumnos. El cupo es de 100 niños por escuela y si en todos los centros educativos asistiera ese número de alumnos, hablaríamos de que el programa de verano en las escuelas comprendería un total de 1.200 niños. Al momento de dialogar con la inspectora (en la mañana de ayer) aún estaba vigente el periodo de inscripción que venció ayer en la tarde, por ese motivo no contamos con el número exacto de niños inscriptos en cada institución educativa.

Sin embargo, la inspectora comentó que como a veces se inscriben a los niños y después no concurren al programa de verano, «por eso el 9 de enero va a haber una reinscripción y el 10 dará inicio el proyecto con los grupos constituidos», puntualizó.

MAESTROS, DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA

También de la cantidad de alumnos inscriptos va a depender la cantidad de personal que funcione en cada centro educativo.

A modo de ejemplo, la inspectora mencionó que si en una escuela hay 50 niños inscriptos, habrá un maestro director, un maestro, un profesor de educación física,un profesor de artística y dos auxiliares. En caso de que haya 100 alumnos inscriptos, se agregará otro maestro, un profesor de educación artística y otro auxiliar de servicio.

El 9 de enero comienza el trabajo administrativo de los docentes y el 10 arrancarían las clases del verano educativo.

PROYECTOS LÚDICOS Y RECREATIVOS

La propuesta que ofrece el verano educativo es siempre lúdica y recreativa. En las escuelas que cuentan con una piscina barrial próxima contarán con muchas actividades acuáticas, en coordinación con la intendencia de Salto como se realiza todos los años.