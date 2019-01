La previsión de CTM era que el río llegara a 11,50 metros, la lluvia sigue y CECOED está alerta

60 PERSONAS AFECTADAS. Fue en pocas horas, pero la anunciada crecida del río Uruguay llegó al puerto de Salto y generó problemas en varias familias de nuestra ciudad. Ayer las autoridades anunciaron que al menos 60 personas, que componen unas 20 familias, son las que se verían afectadas mientras que la CTM advertía que la altura del río podría llegar a los 11,50 metros de altura en la presente jornada. Todos están en alerta porque sigue lloviendo y la cuenca inmediata puede generar un desborde de un momento a otro. Enero será lluvioso y esperan que el caudal no crezca más de lo previsto.

CTM advirtió que el río podría aumentar casi cuatro metros en menos de 24 horas y ya hay evacuados en el hotel Biasetti.

Los pronósticos indicaban que anoche podría haber llegado a los 11,50 metros.

La previsión que la CTM (Comisión Técnica Mixta) de Salto Grande le dio al CECOED (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales), es que el río Uruguay sobre nuestras costas podría haber llegado anoche a la altura de 11,50 metros.

Eran casi cuatro metros en menos de 24 horas y eso puso a los integrantes del CECOED en alerta máxima por la cantidad de evacuados que podrían darse.

Por este motivo, las autoridades departamentales comenzaron la limpieza y el acondicionamiento del ex Hotel Biasetti para alojar temporalmente a los evacuados, que en la tarde de ayer comenzaron a llegar al céntrico edificio que supo albergar a los desplazados por el agua en anteriores inundaciones.

El encargado del CECOED (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales), Julio Texeira, informó en la tarde de ayer a EL PUEBLO sobre esta situación y el intenso trabajo que venían haciendo sus integrantes.

En el correr de la mañana de ayer y durante todo el día integrantes del CECOED estuvieron abocados a las tareas de recorridas por las zonas afectadas por el agua y la atención a los primeros evacuados que en la tarde de ayer comenzaron a llegar al ex Hotel Biasetti.

EN DIEZ HORAS EL RÍO SUBIÓ CASI DOS METROS

El comportamiento del río Uruguay reflejó un aumento importante de su nivel en la jornada de ayer. A las 8 horas se encontraba a los 7,80 metros y para la tarde había subido casi dos metros, llegando a las 17:30 horas a los 9,30 metros. Mientras la previsión de CTM era de que el río podría aumentar en el correr del resto de la jornada de ayer y hasta la noche hasta los 11,50 metros, lo que suponía un incremento de casi cuatro metros en menos de 24 horas.

“La previsión de CTM es que llegue a los 11,50 metros en la noche de hoy (por ayer)”, decía Texeira a EL PUEBLO al momento de ser entrevistado en la tarde de ayer.

PODRÍAN LLEGAR A 20 LAS FAMILIAS AFECTADAS

De llegar a la predicción establecida por CTM, alrededor de 20 familias se verían afectadas, lo que hizo que el CECOED trabajara a contrarreloj para poder cumplir con todas las personas afectadas.

Más allá de eso, Texeira, resaltó ante este hecho la importancia del convenio realizado entre la Intendencia de Salto con otros organismos gubernamentales lo que permitió realojar a muchas familias que tenían sus hogares en zonas fácilmente inundables.

Esta situación significará ante una nueva creciente que unas 38 familias no tengan que pasar por esta triste situación de ser desplazadas por el agua, ya que ese fue el número de viviendas asignadas en el realojo de los inundados, impidiendo que el número de evacuados ascienda a 60 para esa altura del agua, tal como lo establecían los registros anteriores.

38 FAMILIAS NO SERÁN EVACUADAS ESTE AÑO PORQUE FUERON REALOJADAS LEJOS DEL RÍO

El proyecto de realojo que llevó adelante la Intendencia de Salto junto a otros organismos gubernamentales permitió que 38 familias que se encontraban dentro de la cota a ser desplazados por una posible creciente del río Uruguay, fueran realojadas a finales del año pasado.

De esta forma, el número de evacuados disminuye notoriamente y eso también contribuye a que el trabajo de los integrantes del CECOED se vea beneficiado en tanto son menos las familias afectadas que deben ser atendidas.

CORTE DE CALLES POR CRECIENTE

Por su parte, el departamento de Tránsito de la Intendencia de Salto informa los lugares donde se ha cortado el tránsito vehicular debido a la creciente del río Uruguay.

Estos son: Costanera César Mayo Gutiérrez (Norte) entre Diego Lamas y Paraguay y Costanera Eduardo Malaquina y Brasil.

¿QUÉ DICE LA CTM?

El comunicado remitido a este diario por la Dirección de Hidrología de la represa de Salto Grande señala que los diferentes modelos meteorológicos pronostican precipitaciones importantes para los próximos días.

El caudal evacuado variará entre los 10.000 m3/seg (litros por segundo) y 14.000 m3/seg hasta el día de mañana (de hoy).

Con esta maniobra, el nivel en los puertos no superará los 11,20 metros frente a Concordia y los 11,50 metros en Salto. El nivel del lago de Salto Grande tenderá a los 35,00 metros de altura.

Según informaron fuentes de la represa, por el momento son previsiones que no quiere decir que se vaya a llegar a esos niveles.