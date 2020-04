El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009.

Nuestra Asociación Civil Ambientalista de Salto, cree necesario realizar una reflexión propia.

Hoy estamos viviendo momentos difíciles, nos toca atravesar una crisis sanitaria, ya que estamos a la defensiva de este virus que nos azota, nos vemos obligados a cambiar nuestras costumbres, nuestras actitudes entre humanos, que hoy debemos permanecer más alejados desde lo social.

El ser humano, ser gregario por naturaleza hoy se ve desafiado por la crisis mundial.

Este es un momento para realizar una reflexión conjunta y nos debe poner en alerta. ¿Debemos como ser humanos poder pensar- qué estamos realizando como seres humanos en esa relación con la tierra, con nuestro planeta?

Hoy la tierra está dando más que muestras de que está muy enferma: eventos severos como sequías, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y la contaminación del aire, suelo y el agua. En nuestro país nos debe ocupar una nueva planta de celulosa que tendremos para el año 2022 operativa, la que representa la pérdida más grande de soberanía de nuestro país en manos extranjeras. La alta contaminación que sufre el rio Negro con concentraciones de fósforo y nitrógeno, trae aparejado la aparición de las cianobacterias que se han manifestado no sólo en el río Negro sino que a lo largo y ancho de nuestro país comenzó a manifestarse dicho fenómeno, con las consecuencias que trae para la salud del agua y de la vida en éste medio. Poniendo en duda el slogan que por muchos años ha sido marca registrada, «Uruguay Natural». Ya hemos perdido esta categoría, y se sigue desde las diferentes gestiones gubernamentales favoreciendo este tipo de prácticas nocivas que alteran la salud humana y de nuestro planeta en general.

En Salto contamos con una realidad muy dolorosa, el problema del «vertedero a cielo abierto», problema sin solución, sin mitigación siquiera, que no logran las sucesivas administraciones modificar esta realidad que desfavorece la calidad de vida de los vecinos de la zona, pero que afecta a toda la ciudad. Recordamos que hace 2 años realizamos junto a vecinos de la zona de Hipódromo una Marcha que pretendió llamar la atención de los gobernantes y de los pobladores de Salto. Ya que esta problemática sin solución es una responsabilidad de la que todos en mayor o menor grado somos culpables, con una ciudad cada vez más sucia, impresentable ante todos y especialmente ante el turista.

El vertedero que si bien se han realizado estudios costosos sobre el estado del mismo, no ha dado ningún fruto, por falta de recursos y desidia de los gobernantes de turno. En el gobierno está la capacidad de darle una solución definitiva al problema, son ellos quienes deben gestionar los recursos y comenzar de una vez por toda a atender esta problemática, y como ciudadanos responsables poder actuar en consecuencia.

Empecemos a tomar conciencia que estamos frente a un problema local y mundial. Es necesaria la ayuda de todos, comprometernos en tener un futuro más sostenible, que haga nuestra habitabilidad en el planeta más amigable con el ambiente del que formamos parte.

La Tierra, nuestra Pacha Mama, está hablando y cada vez con más fuerza.

«La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre»

Mahatma Gandhi