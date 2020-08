Operativo «Nostalgia Responsable 2020″: en Salto no hubo desborde

En diálogo con el Coordinador del CECOED, Josué Lima, manifestó su satisfacción por el desenvolvimiento del trabajo en conjunto entre las diferentes instituciones, que llevaron a un control serio y responsable, resaltando el comportamiento de la población que comprendió el mensaje de forma tal que no hubo desbordes en nuestra ciudad.

En tanto, en el resto del país, el Operativo contó con la participación de 1.860 efectivos y 672 vehículos de la Dirección Nacional de Policía Caminera, la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Policía Científica, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección General de Aviación de la Policía Nacional, el Centro de Comando Unificado y las Jefaturas de Policía departamentales, en los 19 departamentos.

SALTO

El Coordinador del CECOED, Josué Lima, manifestó que «con el grupo de contralor y vigilancia de la Intendencia se hizo una visita a 13 lugares, chacras, más precisamente, en diferentes zonas de la ciudad, por la zona de Salto Grande y del noroeste, donde se preguntó y advirtió por las fiestas, no habiendo ningún problema porque, eran reuniones familiares con no más de 10 o 15 personas. No hubo problema con los protocolos de seguridad, ya que eran lugares privados, por lo que se les advirtió de la importancia de cumplirlos. Después, podemos decir que, fue una noche bastante tranquila, donde los protocolos de seguridad llevaron a instalar equipos de vigilancia con motos en cada plaza, se cerró la Costanera Norte, habiendo, sí, más movimiento de gente en la Costanera Sur. Si bien, reitero, fue una noche tranquila, se hicieron pruebas de espitrometría, saliendo 6 positivas, pero, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Tránsito, en ese sentido, también, fue una noche tranquila, bastante parecida a un fin de semana normal».

«Hubieron algunas denuncias», continuó el Coordinador del CECOED, «pero eran por estar la música muy alta, nada más. Tampoco hubo multas, sino que, todo estuvo en orden, habiendo algunos lugares habilitados para trabajar, con reservaciones, siendo ese el panorama de esta atípica Noche de la Nostalgia».

Lima enfatizó en la «responsabilidad de la gente», expresando que «la gente cumplió, fue el reflejo de toda la advertencia de días anteriores, lo que se vio en la Noche de la Nostalgia, en la cual, por ahí se pensó que nos íbamos a topar con algo diferente pero, la gente acató y eso, nos da la sensación de que se hizo un buen trabajo».

En tanto, consultadas fuentes de la Jefatura de Policía de Salto, se manifestó que, a las 20:00 horas del lunes 24 de agosto, y con motivo de la celebración denominada «Noche de la Nostalgia», la Jefatura de Policía de Salto instrumentó un dispositivo conjuntamente con fuerzas amigas (Intendencia, CECOED, Dirección Departamental de Salus, Policía Caminera), con la finalidad de brindar seguridad, mantenimiento del orden público, prevención y represión de hechos delictivos, como así también el exhorto de medidas Sanitarias dispuestas por la Presidencia de la República en relación a la pandemia por COVID-19 (Coronavirus). El Operativo tuvo su finalización a las 6:00 de la mañana de ayer, sin mayores novedades, no registrándose ningún desborde.

A NIVEL NACIONAL

El Ministerio del Interior intervino 235 fiestas clandestinas que se realizaron con motivo de la Noche de la Nostalgia.

La mayoría fueron en casas de familia y fueron denunciadas por vecinos a través de los números telefónicos que facilitaron las autoridades los días previos.

En total se recibieron 790 llamadas en el 9-1-1 por eventos asociados a la noche.

En forma conjunta con las intendencias de todo el país, la Policía realizó 1919 espirometrías de las que 111 arrojaron resultados positivos. Además se hicieron 12 controles por THC de los que 3 fueron positivos.

Respecto a las multas, hubo un total de 478 y 66 vehículos incautados.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, destacó el desempeño de la sociedad uruguaya y dijo que «como país demostramos que somos conscientes de la situación que vivimos y que no podíamos echar a perder tanto esfuerzo por una noche de festejos y eso me alegra como integrante del gobierno, pero más como uruguayo».

