La Intendencia de Tacuarembó invita a todos los interesados para participar, dentro de la 23era. Edición «Vení a Cantarle a Gardel», en la cual se encuentran las siguientes categorías: I) Principiantes: revelación dirigido a niños y adolescentes de entre 6 y 14 años inclusive; II) Mejor voz para artistas emergentes de 15 años en delante, dentro de las categorías: tango, folclore, melódico y tropical; III) Canción inédita del certamen: pueden participar, con su propia canción inédita o cedida por el autor, todos los ciudadanos uruguayos o extranjero con residencia en el país de cinco años en delante; IV) Concurso especial de Voces Femeninas «Amalia de la Vega», con motivo de cumplirse los 100 años de su nacimiento, dirigido a artistas emergentes femeninas de 15 años en delante.

En la ciudad de Tacuarembó capital del departamento del mismo nombre, en los días6, 7 y 8 de diciembre, se desarrollará en los días viernes 6 desde las 18 horas y los días sábado 7 y domingo 8 de diciembre de 2019 a partir de las 17 horas en Casa de la Cultura de Tacuarembó.

Es organizado por la Intendencia Departamental de Tacuarembó a través de la Dirección General de Educación y Cultura yla Fundación Carlos Gardel.

Respaldan AGADU, SUDEI, AUDEM y el Ministerio de Educación y Cultura.

A tales efectos se trabajará mediante un Comité Organizador, quien resolverá todas las instancias de organización y decisión del certamen.

Motivar la participación y propiciar la creatividad en los artistas, homenajeando a nuestro más grande cantautor, el «Tacuaremboense inmortal».

Dado que Carlos Gardel interpretó todos los géneros populares de su época, ahora, intérpretes emergentes de los principales géneros de la actualidad efectúan el homenaje, con su canto, música o creatividad

Promover la creación de cultura y valores, mediante la divulgación y apoyo a las creaciones musicales, así como el reconocimiento a las interpretaciones de autores nacionales e internacionales que respondan al propósito del certamen.

Desarrollar espacios para la expresión artística donde se promueva y muestre la originalidad de cada participante, en una atmósfera de tolerancia, apoyo e inclusión; y contribuir con el artista mediante la difusión de su talento a nivel nacional.

Un jurado calificado de carácter nacional, con miembros designados por el Comité Organizador, decidirá por mayoría simple de votos, el fallo sobre las distintas categorías, otorgará los premios y estará facultado para declararlos desiertos.

Del mismo modo queda en libertad de adjudicar menciones si así lo estimare

Conveniente. Se ha dispuesto otorgar premios en efectivo y los premios «La Cumparsita» , «Abayubá Rodríguez», en recuerdo al bandoneonista y profesor de la Casa de la Cultura de Tacuarembó, y «Eduardo Darnauchans», en homenaje al ilustre cantautor surgido en Tacuarembó.

Las estatuillas de premios son confeccionadas por el Taller de Cerámica de la Casa de la Cultura.

Podrán venir a cantarle a Gardel, los niños y adolescentes que tengan entre 6 a 14 años de edad inclusive. Los interesados deberán participar como solistas acompañados de un instrumento musical, un grupo musical o una base musical en pista. Podrán venir a cantarle a Gardel, los artistas emergentes mayores de 15 años inclusive de todos los departamentos del país.

Los interesados podrán participar acompañados con instrumentos musicales o una base musical en pista.

Los acompañantes no tienen que cumplir el requisito de los límites de edades.El certamen estará evaluando a la mejor voz, incluyendo interpretación y puesta en escena, por lo que los concursantes estarán participando en forma individual, no pudiendo inscribirse en calidad de dúos, tríos y demás.

El concurso habilita a participar en los géneros musicales que se dirán, debiendo presentarse interpretando un tema de autor nacional o tema propio. Para el caso de habilitarse un segundo tema, puede ser de cualquier autor nacional o internacional.

Se establecen las siguientes categorías: Tango, Folclore, Melódico y Tropical.

La organización determinará el número de temas a interpretar, en principio uno o dos, pues esto dependerá del número de participantes, por lo que se informará en tiempo y forma a cada uno de ellos, indicándole además,

el día en el cual le corresponderá actuar.

La organización realizará una selección previa a cargo de un jurado de admisión.

Intérpretes, del reglamento del certamen, con renuncia expresa de todo recurso o acción en oposición a ellas.

Asimismo, implica la íntegra aceptación de las características del evento, de su estructura, de su organización, de las normas y decisiones de la producción del evento televisivo.

Por el sólo hecho de participar, los autores y participantes autorizan expresamente al Comité Organizador, para que sus canciones, actuaciones y ejecuciones, respectivamente, sean transmitidas por radio, televisión en cualquiera de sus formas ya sea abierta o de pago, T. V. móvil, circuito cerrado o cualquiera otra forma actual o por inventarse, o a través de Internet, video «on demand» y que puedan ser grabadas audiovisualmente, en cualquier formato, y fijadas en cualquier formato de reproducción de contenidos audiovisuales para fines promocionales, publicitarios y comerciales o de otro tipo por tiempo indefinido.

Los participantes deberán cumplir con lo establecido en la programación de actividades, la cual recibirán en tiempo y forma, donde se establecerán, horarios de pruebas de sonido, así como conferencias de prensa, filmaciones, reportajes (si los hubiere), y arreglo personal (peinado, maquillaje, etc.).

La participación de los concursantes en el evento «Vení a Cantarle a Gardel», supone conocimiento y aceptación de este reglamento.

Mediante el envío de su material los intérpretes, ejecutantes, autores y compositores autorizan y ceden a la organización sus derechos de imagen y además los derechos exclusivos para promover audiovisualmente, con cualquier fin, las actuaciones durante los ensayos y pruebas de sonido y durante las presentaciones del certamen.