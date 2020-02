La Fundación Chamangá está celebrando este año dos décadas trabajando en la formación de jóvenes vocacionales por iniciativa de un grupo de amigos uruguayos y franceses que se propusieron promover a los jóvenes uruguayos, potenciando sus vocaciones y ayudando a su formación mediante la concesión de becas.

El cometido de la beca es impulsar al joven a continuar sus estudios, iniciar una formación terciaria y/o universitaria, retomar la formación que debió abandonar por motivos económicos o familiares o culminar la misma para poder insertarse en el campo de su vocación.

Se apoya a jóvenes entre 18 y 30 años de edad que demuestren una clara vocación y que aspiren a formarse como técnicos, docentes, artistas o profesionales universitarios para ejercer su profesión al servicio del desarrollo económico, cultural y social del país.

En esta nueva etapa pretendemos profundizar y aumentar los vínculos con referentes locales de todo el país y del exterior que difundan y apoyen nuestra tarea. También trabajamos para diversificar y aumentar las fuentes de financiación, así como para consolidar el intercambio con instituciones estatales y otras organizaciones no gubernamentales. Aspiramos a que el colectivo de ex becarios se haga cada vez más protagonista del funcionamiento de la Fundación.

La selección de becarios es un proceso riguroso en el cual intervienen una comisión integrada en su mayoría por docentes, especialistas de cada área, el Equipo técnico (Asistente social y Psicóloga) y el Jurado de Honor. Se realiza entre agosto y diciembre de cada año.

En la primera etapa de preselección, la Comisión estudia cada solicitud enviada por los aspirantes. Los jóvenes llenan un cuestionario donde dan cuenta de su situación familiar y socio-económica y de su trayectoria educativa y laboral, documentando las mismas.

Acompañan el formulario con una carta de motivación donde fundamentan su vocación, manifiestan sus aspiraciones, su proyecto formativo para el año siguiente y las dificultades encontradas para llevarlo a cabo. Cada expediente es estudiado cuidadosamente por los miembros de la Comisión de Selección. De este proceso generalmente resultan preseleccionados entre 80 y 100 candidatos.

En una segunda etapa, los candidatos preseleccionados se entrevistan con la Secretaria ejecutiva, el equipo técnico y si es necesario con un especialista en el área de la formación solicitada. Esta instancia constituye en sí misma un aporte al aspirante porque lo ayuda a definir o re-orientar su proyecto en el área de su vocación, teniendo en cuenta sus capacidades y la oferta educativa del país.

El resultado de las entrevistas se evalúa con el Consejo de Administración y se determina el grupo de candidatos que se presentarán ante el Jurado.

En la primera semana de diciembre se reúne el Jurado de Honor integrado por los profesores Herminia Pucci, Marcelo Berruti y Belela Herrera, la comunicadora María Inés Obaldía, el escritor y periodista Thiago Rocca, el Ingeniero agrónomo Ariel Castro, el sociólogo Marcos Supervielle y dos representantes del Consejo de Administración de la Fundación.

El jurado, después de entrevistas individuales con los candidatos, designa a la nueva generación de becarios tomando en cuenta la vocación y las aptitudes éticas y sociales de los aspirantes. En la conformación de la nueva generación de becarios, el Jurado busca una distribución equilibrada entre los distintos departamentos, las áreas de vocación, las franjas de edad y el género de los candidatos.

El proceso culmina en la fiesta de fin de año donde se notifica oficialmente a los jóvenes seleccionados que pasan a integrar la nueva generación de becarios de la Fundación Chamangá.

JÓVENES VOCACIONALES CON CUALIDADES ÉTICAS Y SOCIALES

Los becarios de la Fundación Chamangá son jóvenes vocacionales con aptitudes destacadas en el campo de su vocación y en sus cualidades éticas y sociales, que han sido elegidos mediante un riguroso proceso de selección.

Las áreas de vocación a las cuales pertenecen son: agro y veterinaria, ciencias y tecnología, artes y artesanías, ciencias sociales y de la comunicación, humanidades, educación y recreación, salud, entre otras.

La Fundación realiza un seguimiento educativo, técnico y social de cada becario a través de la Secretaria ejecutiva, el Equipo técnico y del Tutor designado.

El seguimiento social, incluye el apoyo para la realización del proyecto personal del becario, el acompañamiento social y la orientación práctica en la planificación y utilización de los recursos materiales. La orientación técnica brindada por el Tutor ayuda al joven a concretar un plan de estudios o de perfeccionamiento profesional para realizar su vocación, fortalece aspectos formativos y humanos vinculados a su crecimiento personal, lo ayuda a comprender el mundo del trabajo en el área de su vocación y le aporta elementos para su futura inserción laboral.

La Fundación se sostiene con fondos de donantes particulares residentes en el país, en el extranjero y con la participación honoraria de más de 200 personas de todo el país que colaboran en la difusión del programa de becas, en la selección y acompañamiento de los becarios y en la gestión de los recursos. Recibimos también apoyos puntuales de empresas del medio y de Instituciones estatales como la Dirección de Cultura del MEC, el INJU-MIDES y Los Gobiernos departamentales. Asimismo, mantenemos un programa de mutua colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil, que permiten que los becarios desarrollen su tarea comunitaria en el área de su vocación.

SOSTÉN DE LA FUNDACIÓN

El presupuesto de la Fundación se distribuye en: 1) el pago directo de las becas, al cual se destinan algo más del 60% de los fondos; 2) las actividades de apoyo a los becarios (seguimiento y evaluación del proceso personal de desarrollo) que insume alrededor del 20% del presupuesto, y 3) en gastos administrativos que no superan el 17% del presupuesto.

Es menester diversificar la fuente de recursos financieros para sostener el programa de becas a largo plazo. En esta nueva etapa, estamos tratando de desarrollar una campaña de recolección de fondos para comprometer a los actores locales en los diferentes departamentos y enraizar los cometidos de la Institución a nivel nacional. Asimismo buscamos ampliar la red de colaboradores que residen fuera del país.