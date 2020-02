Por segundo año lucirá prendas de La Invencible

Hacía 35 años que un jinete uruguayo no ganaba en el Festival de Doma y Folklore Jesús María (Córdoba- Argentina) que es uno de los principales de la región, y el año pasado, el joven Ignacio Otero Blanco, oriundo de Sarandí del Yí (Durazno), hoy radicado en Palmitas (Soriano), obtuvo el primer premio en la categoría Basto Argentino.

Este año, por una ínfima diferencia de puntaje, Otero fue vicecampeón en el mismo festival, siendo éste un hecho histórico para el país.

Esta semana, Otero estuvo en Salto, en el local de La Invencible, firma que desde el año pasado auspicia al jinete en todos los festivales que participó y lo hará nuevamente este año, lo cual es para él “una gran ayuda no sólo en lo económico” sino por su imagen en el ruedo, según indicó a EL PUEBLO.

A LA ALTURA DEL ESPECTÁCULO

Respecto a su participación este año en el vecino país, comentó que anduvo con suerte, “pudimos hacer las cosas de la mejor manera posible, con alguna lesión de por medio pero peleando el campeonato, durante cinco días (el festival dura 10 días), tuvimos la suerte de ir primeros, y en la final se complicó ya que perdimos un caballo”.

Otero comentó que para participar de ese festival, durante tantos días, “hay que estar al 100% porque los caballos están al 100%, es la fiesta más grande de América y el tropillero va a llevar su caballo en las mejores condiciones para defender el título y de la misma forma los jinetes tienen que estar a la altura de lo que es ese animal y del espectáculo”.

En esta oportunidad, en la segunda jornada el jinete tuvo “la mala suerte de perder un estribo que se desató y se sale una vez cumplida la jineteada, me golpeé y el apadrinador por su instinto de salvarme me llevó por delante y me quedó una costilla encimada, pero me fajé y seguí peleando el campeonato”.

LA EXPERIENCIA

Otero se refirió a la experiencia de ganar el campeonato siendo de otro país, y en este sentido indicó que “es algo lindo, si bien se siente mucha presión”. Indicó que el año pasado cuando salió campeón era la segunda vez que participaba y “fue muy especial porque me tocó inaugurar el festival; no era poca cosa para un uruguayo inaugurar el ruedo en la categoría basto argentino, era un compromiso muy grande pero tuve la suerte de inaugurarlo de la mejor manera porque arranqué parando”. Agregó que este año “se me hizo más tranquilo porque tenía la experiencia de dos años dentro del festival, pero es difícil tomárselo con soda lo que es pelear el campeonato a ese nivel, en mi caso siento mucha presión, me quita el sueño, empiezo a dormir pocas horas, me quita el hambre”.

¿DIFERENCIAS POR SER CAMPEÓN?

“No noté diferencia en el ámbito de la organización del festival, sí en cuanto a la gente porque pasas a ser el actual campeón, te piden para sacarse fotos y demás”, comentó y agregó que también en este caso se demuestra que es un mito lo de los puntos, si realmente “se le diera una manito al campeón, este año no tendría que haber sido segundo, sino campeón nuevamente ya que perdí por dos puntos y por algo mínimo”.

MUY BUEN AÑO

El jinete destacó que el año pasado fue muy bueno para él, ya que logró hacer 26 montas especiales, “y no me rompí ninguna vez, pudiendo llegar sano a lo que fue el nuevo festival de Jesús María”.

POCO RECONOCIMIENTO AL SUB CAMPEONATO

Otero se mostró sorprendido por la diferencia que genera ganar el primer y el segundo premio, considerando que “es medio ingrato, se le ha dado mucho menos importancia”.

“Dios quiera que mañana vuelva a salir un jinete con la misma suerte que yo y traiga un campeonato y un sub campeonato al año siguiente, pero hacía 35 años que Uruguay no tenía un campeón”. A propósito de lo cual recordó que los primeros campeones fueron “El Toro” Castillo y Pablo González que, si bien no recibieron la rastra, sí fueron campeones y son “tan recordados y reconocidos”. “Creo que hoy no se reconoce la importancia de obtener un sub campeonato, entiendo que se deberían valorar más estas cosas que tenemos la suerte de lograr y no acostumbrarnos tanto porque no es una cosa para acostumbrarse”.

LA PRÓXIMA MONTA SERÁ EN VALENTÍN APARCERO

En este momento el jinete está recuperándose de una lesión que sufrió en el Festival del Mate, tiene el omóplato y dos costillas fisuradas pero piensa montar en el 14° Festival de Valentín Aparcero y posteriormente en la Fiesta Nacional del Caballo.

Estará en Palmitas, en la Revancha del Prado, además tendrá una monta especial con el caballo “Pampero” de Gonzalero, que es el caballo de más nombre del país, será “una monta para no perdérsela”, y tendrá lugar sobre fin de año, a propósito de esto agradeció a los organizadores de esas fiestas que “volvieron a confiar en mí, ya me tuvieron el año pasado y volvieron a renovar el contrato confiando en mi trabajo”.

APOYO DE LA INVENCIBLE

Por otra parte Otero agradeció el apoyo de Gonzalo Pérez de La Invencible “que me ha dado una mano muy buena, más allá de lo económico, me visten, todos sabemos que la vida del montador es brava, la mayoría somos peones rurales y no es fácil romper una pilcha cuando uno quiere andar vestido de la mejor manera porque es una pantalla dentro del ruedo”.

En este sentido reiteró a su agradecimiento a la empresa que le proporciona la vestimenta “que influye mucho para un jinete”.

ÍDOLO DE SU ÍDOLO

Otero tiene un ídolo dentro de las jineteadas y es algo curioso, ya que ahora él pasó a ser ídolo de su ídolo. Se trata de Fernando Cereser Magalhães, jinete brasileño radicado en Uruguay que ha sido campeón del Prado en la categoría Basto Argentino y que considera “es un tipo que después que está arriba del lomo de un potro, cuando sale a jinetear no le importa más nada, sale a jinetear por más malo que sea el caballo”.

“Siempre le he dicho que es mi ídolo, pero cuando el año pasado volví de Jesús María él me llamó y me dijo que yo era su ídolo, pero le dije que mi ídolo no puede decir que yo soy su ídolo (se ríe)”.

A QUIÉNES NO ENTIENDEN, LOS INVITÓ A CONVERSAR

En otro orden y respecto a las jineteadas, invitó a los uruguayos a cuidar el hecho de que las jineteadas sean consideradas un deporte nacional por ley, y por cosas que “algunos hacen mal, los que aman las jineteadas pagan los platos rotos”. En este sentido “los invito a apoyar esto y a aquellos que no acompañan la idea, a conversar e ir a un ruedo porque no se trata de maltrato, queden tranquilos que esos caballos trabajan 8 segundos cada dos o tres meses”.