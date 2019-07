Con el Dr. José Parentini

Cuando oímos hablar de hepatitis, seguramente lo que conocemos es que se trata de una afección al hígado, pero no cuanto relaciona a esta enfermedad.

Cómo llega la infección al organismo, que tipo de trastorno tiene, si se originan lesiones graves al hígado y si la persona que la padece, se recupera en forma general.

En un diálogo muy rico en ésta oportunidad con el profesional de la salud que nos acompaña, Doctor José Parentini, aportó de ésta forma sus conocimientos:

¿A que le llamamos hepatitis?

En medicina todo lo que es Hepat, significa tejido del hígado y la terminación itis: quiere decir inflamación.

O sea que es la inflamación del hígado.

¿Existen diferentes tipos de hepatitis?

Depende de que la cause.

Sí existen, tres grandes grupos:

Hepatitis infecciosa, que es cuando está provocada por microorganismos y dentro del grupo de ésta hepatitis, en dependencia de cuál es el agente patógeno que la produce, es como se clasifican.

Se encuentran las virales que son las más comunes (A B C D E), las bacterianas y las parasitarias.

La hepatitis tóxica o farmacológica, que está producida por sustancias químicas o por medicamentos.

Y la hepatitis autoinmune, producida por los mismos anticuerpos de la persona afectada, que se encargan de atacar al hígado y producir una inflamación.

¿Se solicita análisis en la población o hay pesquisa?

No, en hepatitis no existe una pesquisa o que se tenga que hacer un análisis obligatorio para conocer si está presente, se busca cuando se sospecha.

¿Existe algún método de prevención?

Dentro de las hepatitis virales, existen diferentes modos de transmisión.

Por ejemplo la hepatitis A y la hepatitis E, son de transmisión fecal oral.

Significa que se transmite mediante la contaminación de las manos o de los alimentos contaminados de un paciente, que entran por la boca.

Ésas hepatitis, aparecen por medio de brotes (contagios) en la población.

Y si de prevención hablamos, tenemos que identificar a la persona afectada y actuar mucho en las medidas higiénico dietéticas: desinfección del baño, lavado de manos y todo lo que implica la transmisión fecal-oral.

Hepatitis de transmisión sexual

Existen dos hepatitis de transmisión sexual.

La hepatitis B y C, son de transmisión sexual y de transmisión por sangre.

Ya sea por contacto sexual con una persona enferma o por una donación de sangre contaminada.

Y tendría lugar para la hepatitis D, además allí. Porque en realidad la C y la D, van juntas, ya que no hay gran diferencia entre la cepa de un virus y del otro.

¿Puede la persona con hepatitis donar sangre?

Ninguna persona que padeció hepatitis antes de los 15 años, puede donar sangre.

Porque una persona antes de esa edad, no tiene desarrollado totalmente el sistema autoinmune.

¿Cómo puede conocerse el tipo de hepatitis luego de un diagnóstico?

Luego del diagnóstico, se buscan los marcadores.

Hay un estudio en sangre, que determina qué tipo de hepatitis padece.

Siempre, si hablamos de la viral, se busca la serología para la hepatitis A, B, C, o cualquiera sea.

Incluso la que involucra a los medicamentos, como antiinflamatorios por un uso continuado, asi como antibióticos.

Mucho de los medicamentos se metabolizan en el hígado y puede producir una hepatitis.

¿La viral es la más complicada?

No, no siempre.

Como ya mencionamos, hay hepatitis bacterianas que, como el caso de la leptospirosis (enfermedad que acarrea una bacteria que se llama leptospira) se transmite por la orina de los roedores y es bastante común en nuestro país. La Cuna zoonosis, que lo transmite un animal a una persona y produce una hepatitis importante, siendo ésta hepatitis bacteriana, no viral.

También hay enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo sífilis y gonorrea que pueden provocar una hepatitis y también llegan a ser éstas hepatitis graves y no virales.

La misma tuberculosis, ya que ésta no se presenta solamente en el pulmón, sino que puede manifestarse como una tuberculosis hepática.

¿Cómo se manifiesta la hepatitis?

Una de las principales formas de identificar a la hepatitis, es porque la persona queda amarilla, ya que produce una ictericia.

Ésta se presenta cuando aumenta una sustancia que se llama bilirrubina, que es lo que le da el tinte amarillo en la piel de la persona.

¿Cómo es la sintomatología?

En las hepatitis virales: puede presentarse en un período de incubación, con decaimiento, dolor en articulaciones, fiebre.

Vómitos, intolerancia digestiva. Pueden dar algunos síntomas digestivos bajos, como una diarrea.

Generalmente la persona consulta por dolor abdominal y porque nota que la orina está bien oscura (coluria) y la materia está blanca o bien clarita (acolia).

Entonces los primeros síntomas y motivos de consulta son: se observa la piel y los ojos amarillos, la materia clara y la orina oscura.

Con esas tres cosas y hasta que no se demuestre lo contrario, para un profesional médico, es una hepatitis viral.

Igualmente se lo tiene que estudiar al paciente.

¿Cuándo puede complicarse una hepatitis?

Todo va a depender de que esa persona cumpla el tratamiento en forma debida. Ya que el objetivo del mismo, es para desinflamar el hígado.

¿Cómo es un tratamiento?

Incluye antiinflamatorios, si es viral no incluye antibióticos, porque no existe un medicamento que cure la hepatitis viral.

Lo que se le brinda es un tratamiento sintomático.

Pero si, aplicando una dieta que sea hepática. Evitando frituras y la comida de olla.

Realizando todo lo que valla a consumir en forma hervida.

Cuidar el hígado, tratando de que se esfuerce lo menos posible para tratar de desinflamarlo.

Cuándo es una hepatitis bacteriana ¿cómo es un tratamiento?

En el caso de la hepatitis bacteriana, como el caso de la leptospirosis, se le suministra un antibiótico que mata la bacteria y cura la hepatitis bacteriana.

¿Cómo sabe la persona que se recuperó?

Cuando la persona es afectada por la hepatitis, la bilirrubina aumenta en sangre y aumentan de igual manera, otras sustancias. Como por ejemplo las enzimas hepáticas.

Entonces lo que se debe hacer, son análisis en forma periódica para ir descubriendo si esos valores van bajando.

O sea que el profesional que lo está tratando a éste paciente, no solo se ajusta a lo que ve a simple vista en el paciente, como por ejemplo que se le ha retirado su color amarillo, la orina y la materia va volviendo a su color normal, que se han ido los vómitos y el dolor abdominal, (ya que se suele palpar al hígado más grande).

Son esos, todos factores que van evolucionando y el paciente va en mejoría.

Pero además, se acompaña el seguimiento con análisis en la función del hígado y las enzimas, que es el estudio que se realiza, para ver en qué condiciones se encuentra el paciente.

Es un seguimiento clínico y paraclínico.

¿Se recupera totalmente?

Sí, queda totalmente curado.

¿Se transmite la hepatitis a los hijos del paciente?

No, la hepatitis A y E, no se transmite.

En caso de hepatitis B, puede llegar a transmitir de la madre al feto.

La paciente que cursando un embarazo, adquiera la hepatitis B o C, es ésta un factor de riesgo para el bebé.

Pero, de todas formas, en todo control de embarazo, se solicita el análisis de hepatitis B y C y en caso de dar positivo, se podría plantear incluso la interrupción del embarazo.

¿Cómo es una dieta luego del diagnóstico?

Es una dieta hepática.

Los alimentos que debe consumir es sin lípidos (Aceites).

El hígado forma la bilis, que es una sustancia similar a un detergente, que lo que hace es ayudar en la digestión de todos los alimentos grasos y oleaginosos (lípidos).

Tiene que tratar de evitar las frituras, (todas las comidas fritas), la carne gorda y todo lo relacionado con la grasa.

Incluso los frutos secos, como pueden ser las nueces, el maní, que son alimentos grasos, están prohibidos. Ya que éstos, exigen al hígado y van a retrasar cualquier avance que se pueda lograr.

Y en cualquier tipo de hepatitis: no al alcohol.

Para no formar parte luego, de una hepatitis tóxica, por el producto químico, que en este caso es el alcohol.

¿El resto total de alimentos, se consumen?

Si, con todo el estilo de comidas, hervidas.

Consumir mucho líquido, mucho, para que los riñones liberen la bilirrubina.

¿Puede la persona afectada con hepatitis, desencadenar un cáncer de hígado?

El cáncer es una enfermedad multifactorial, ya que hay varias cosas que influyen.

¿Puede volver a repetir una hepatitis?

Si es afectada la persona con hepatitis viral, crea una inmunidad mantenida y no se va a contagiar nuevamente, ya que el cuerpo generó anticuerpos para defenderse de esa hepatitis.

En caso de que sea otra hepatitis, con otro tipo de virus, sí, se va a desarrollar de todas formas.

Siempre hay que tomar en cuenta, que tipo de hepatitis es la que cursa.

Mary Olivera.