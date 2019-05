El día 29 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la lucha contra la Esclerosis Múltiple pero es muy importante saber que dicha enfermedad afecta más a mujeres y jóvenes y es la causa discapacitante principal luego de los accidentes de tránsito.

Este año el lema son los Síntomas Invisibles, síntomas que padecemos, que alteran mucho nuestro día a día y que no son visibles para los demás. Un 70% de los casos de quienes padecen dicha enfermedad son mujeres.

URUGUAY PRESENTA LA MAYOR INCIDENCIA EN LATINOAMÉRICA

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central que en la mayoría de los casos se diagnostica entre los 20 y 40 años. El curso de la EM es de difícil pronóstico puesto que se trata de una enfermedad que puede variar mucho de una persona a otra.

Cerca del 70% de los casos son mujeres y su mayor incidencia se da población blanca.

El 29 de mayo se celebra en Uruguay el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y se realizarán actividades para concientizar sobre la importancia de prevenir la enfermedad.

Nuestro país presenta la mayor incidencia en Latinoamérica.

Se estima que más de 2.000 personas padecen la enfermedad en Uruguay.

Este año, la campaña del Día Mundial de la EM se centra en los síntomas invisibles.

En Montevideo la asociación de pacientes, EMUR, instalará una carpa en la explanada de la Intendencia donde la población general podrá experimentar algunos de los síntomas invisibles que padecen las personas con esclerosis múltiple.

Un diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado para cada

momento de la enfermedad permiten un mejor pronóstico para el paciente.

La Esclerosis Múltiple (EM) no es contagiosa, ni hereditaria ni mortal.

Puede producir síntomas como fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, entre otros.

El curso de la enfermedad es de difícil pronóstico y durante la vida del paciente va cambiando.

Por lo mismo no hay un único tratamiento sino distintas alternativas para distintos momentos de la enfermedad y de la vida del paciente.

No ha sido posible identificar una causa específica de la EM, por lo que se habla de multi-causalidad, en tanto hay varios factores que presentan clara incidencia en su aparición.

Se estima que en Uruguay hay entre 2000 a 2.500 personas afectadas con la enfermedad de la Esclerosis Múltiple.

Las dificultades que existen para diagnosticar la EM hacen pensar que el número de personas que presentan la enfermedad sea aún mayor.

Susana Carballido Presidente de la asociación de pacientes EMUR enfatiza que la Esclerosis Múltiple es de las enfermedades

neurológicas más comunes entre la población de 20 a 40 años.

“Los jóvenes son el futuro del país y debemos cuidarlo ofreciendo un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado para cada momento de la enfermedad”, remarcó Carballido.

Con motivo de celebrarse el 29 de mayo el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, EMUR va a instalar en la Explanada de la intendencia capitalina una carpa en donde se simularán los síntomas invisibles que el paciente que tiene la enfermedad padece como: dificultades al caminar, alteraciones visuales, falta de equilibrio, entre otros.

La carpa estará instalada desde el lunes 27 al jueves 30 de 11 a 16 horas.

Investigadores coinciden en señalar que la contribución de las EM es mayor en las regiones del sur del continente americano: Argentina, Uruguay y sur de Brasil, donde la incidencia de población de origen europea caucásica es más alta que en países como México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, donde la población nativa americana tiene mayor presencia.

De todas formas los especialistas coinciden en señalar que la EM es una enfermedad que tiene múltiples factores que inciden en una mayor incidencia.

La incidencia de la EM en América Latina se debe, entre otras, a causas ambientales y factores genéticos.

La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central) que puede provocar discapacidad.

Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora (mielina) que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Con el tiempo, la enfermedad puede hacer que los nervios mismos se deterioren o se dañen permanentemente.

Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían mucho según la magnitud de la lesión a los nervios y cuáles de ellos están afectados.

Algunas personas con esclerosis múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo, mientras que otras pueden experimentar largos períodos de remisión sin que aparezca ningún síntoma nuevo.

La mayoría de las personas que padecen esclerosis múltiple tiene una evolución de remisión-recaída de la enfermedad.

Tienen períodos con síntomas nuevos o recaídas que aparecen durante días o semanas y, por lo general, mejoran en forma parcial o total.

Estas recaídas están seguidas de períodos tranquilos de remisión de la enfermedad que pueden durar meses e incluso años.

Los pequeños aumentos de la temperatura corporal pueden empeorar de manera temporal los signos y los síntomas de la esclerosis múltiple, pero no se los considera como recaídas de la enfermedad.

Aproximadamente, entre el 60 y el 70 por ciento de las personas que padecen esclerosis múltiple recurrente-remitente, con el tiempo, desarrollan un avance estable de los síntomas, con o sin períodos de remisión, conocido como “esclerosis múltiple progresiva secundaria”.

Si los síntomas empeoran, en general, se convierten en problemas de movilidad y de marcha. La tasa de avance de la enfermedad varía en gran medida de una persona a otra con esclerosis múltiple progresiva secundaria.