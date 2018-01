Empresa que construía el edificio dio quiebra y realizaron nueva adjudicación que insumirá más tiempo y dinero

Cuatro millones de pesos son los que perderá la Universidad de la República con el atraso en las obras de laboratorio y aularios que se venían llevando a cabo en la sede Salto, las que se vieron interrumpidas hace varios meses luego que la empresa que llevaba a cabo la edificación del lugar tuviera problemas económicos para enfrentar el final de las obras.

Según comentaron a EL PUEBLO fuentes del Centro Universitario del Noroeste (ex Regional Norte), ya está en marcha el proceso licitatorio para la readjudicación de las obras y se están recibiendo en este momento las propuestas de los oferentes para continuar con el trabajo inicialmente previsto, el cual comprendía una obra superior a los 40 millones de pesos y que determinaba las obras de infraestructura de los nuevos laboratorios y de dos aularios para 80 estudiantes cada uno.

La empresa que estaba trabajando en las obras de construcción presentó “un problema de desfinanciamiento”, dijeron fuentes universitarias consultadas al respecto y entonces tuvo que dejar las obras a medio camino.

“En realidad le falta bastante para completar la obra, porque se trata de laboratorios que requieren de una certificación especial en uno de los casos, porque hay equipamiento altamente sofisticado para el trabajo minucioso de los científicos que están radicados en Salto, y en ese sentido, no basta solamente con la obra edilicia, sino con todo lo que viene después que es el trabajo específico en esos espacios que son destinados a laboratorios”, señalaron desde el Cenur.

Asimismo, sostienen que “hay otra etapa de la construcción que también son laboratorios y cuya edificación presenta menos rigor para la certificación de los mismos, pero que debe tenerse en cuenta ese proceso, una vez que se termina la construcción edilicia”.

En ese sentido, el equipo docente que trabaja en el desarrollo de la investigación científica en el Cenur, entre los que se encuentran los destacados profesores e investigadores con experiencia en el exterior, Rodney Colina, Daniel Peluffo, entre otros, aguarda poder utilizar incluso equipamiento que ya habían obtenido y que está en poder de la sede Salto de la Universidad de la República, aunque no pueden ponerse en funcionamiento porque no hay capacidad locativa ni espacios adecuados para la instalación de los mismos.

Es por tal motivo, que la Universidad estatal había decidido invertir más de 40 millones de pesos en las obras que pueden verse por la calle Misiones entre Rivera y Varela, con la finalidad de contar con una infraestructura que se vuelve más que necesaria a esta altura por el crecimiento exponencial que viene teniendo la sede universitaria local desde los últimos años hasta ahora.

Sobre todo desde el área de desarrollo de investigación científica, que cuenta desde hace algunos años con varios docentes expertos en temas de ciencia que han llegado a Salto a través de un programa que instaló el rectorado anterior que encabezó Rodrigo Arocena y que se denomina Sistema Nacional de Investigadores, donde fueron reclutados varios investigadores científicos uruguayos desde el exterior, como el caso de Colina que estaba trabajando en Canadá y de Peluffo que estaba radicado en los Estados Unidos.

A RETOMAR

Actualmente hay varias empresas que se han presentado como oferentes y concluido el nuevo proceso licitatorio, habrá una nueva adjudicación por parte de la comisión universitaria que trabaja en ese sentido y se espera que el reinicio de las obras se cumpla a más tardar, el próximo mes de marzo.

Con todo, el retraso de las obras no solo generarán una pérdida en tiempo, ya que ahora la conclusión de las mismas sería para mediados del año 2019, sino que además por el aumento de precios en los materiales de construcción y mano de obra, se estima que la Universidad estatal terminará desembolsando alrededor de 4 millones de pesos más de los previstos inicialmente para este importante y destacado nuevo edificio que se sumará al ya existente en el predio que tiene en Salto el Centro Universitario del Noroeste de la Universidad de la República.