Se registraron abundantes precipitaciones en la cuenca inmediata de Salto Grande

Los acumulados de precipitaciones en las últimas semanas provocan que los suelos no tengan capacidad de absorción, lo que deriva en un rápido crecimiento de los niveles tanto de ríos como de arroyos. En el norte del país los registros de las últimas horas sumados a los pronósticos de más lluvias para los próximos días, genera la necesidad de iniciar las tareas de evacuación de varias familias salteñas que están por debajo de la cota 12.

El intendente Andrés Lima, quien preside el Comité Departamental de Emergencias, señaló que el informe diario emitido por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande proyecta que el río Uruguay, en el Puerto de Salto, podría alcanzar este jueves los 11,50 metros. Por ese motivo, inmediatamente se iniciaron los contactos con todas aquellas familias que viven por debajo de la cota 12 para informarles de la situación y que deberán abandonar sus hogares.

Lima destacó que el CECOED tiene la información de las familias que serán eventualmente afectadas según la cota proyectada para el río, lo que facilita la coordinación del trabajo, principalmente en los casos en los que la familia carece de los medios necesarios para retirar sus pertenencias por cuenta propia. Por debajo de la cota 12 viven 60 familias (33 mayores y 27 menores de edad) que deberán salir de sus hogares.

El CECOED aporta la logística para trasladar a las personas y sus pertenencias a casa de otros familiares, o bien a los lugares designados para albergar a los damnificados. En este caso, aquellas que no tengan otro lugar al que ir, serán alojadas en el ex hotel Biasetti (Zorrilla de San Martín esquina Brasil). El intendente agradeció la buena disposición de la familia Carballo que cedió nuevamente el local para alojar a los desplazados.

Lima dijo que ya se informó al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) sobre la situación. A diario, reciben los informes de la CTM para decidir las acciones necesarias, buscando informar con la mayor anticipación posible sobre los eventos climatológicos y las proyecciones del río para que los posibles afectados puedan evacuar cuanto antes.

Artigas y Salto fueron los departamentos más afectados por las lluvias de las últimas horas.

El departamento de Tránsito de la Intendencia de Salto informa los lugares donde se ha cortado el tránsito vehicular debido a la creciente del río Uruguay: Costanera César Mayo Gutiérrez (Norte) entre Diego Lamas y Paraguay y Costanera Eduardo Malaquina y Brasil.