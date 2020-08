Cristina Morán

A pocos minutos de ingresar a un programa televisivo de Montevideo, donde, al igual que nosotros, intentaban tener su palabra en un día tan especial, cordial, amable y, por encima de todo, sumamente educada y afectuosa, accedió a otorgarnos unos momentos de su tiempo, más, cuando le mencionamos que éramos de un medio de comunicación de Salto.

En diálogo con EL PUEBLO, resaltó una faceta muy propia, la de ser en la vida «ella misma».

Pionera de la televisión y dueña de un estilo propio, inició su carrera en Radio Carve a mediados de los 40, donde incursionó como locutora y luego actriz de los famosos radioteatros en la década del 50.

En 1956 integró el staff de los pioneros comunicadores en aparecer en SAETA TV Canal 10, siendo la primera mujer en aparecer en la TV abierta, con un programa que marcó varias generaciones, «Domingos Continuados».

Multifacética y creativa, ha transitado la radio, la televisión, el cine y el teatro. Siempre coqueta y con un espíritu juvenil que a lo largo de su extensa carrera ha apoyado permanentemente la cultura de nuestro país.

Compartimos con ustedes la interesante trayectoria de una de las mujeres más importantes de la comunicación en Latinoamérica, quien, el pasado 17 de agosto, cumplió sus primeros 90 años.

¿Cómo es un día en la vida de Cristina Morán?

Trato de que mi vida sea más tranquila, pero como siempre, antes de todo esto, iba al cine, al teatro, me reunía con gente que quiero mucho. No soy de muchas amistades, fui en un tiempo, pero no sé si eran tan amigos o eran más bien compañeros o conocidos. Con el tiempo te volvés más selectiva. Tengo pocas amistades, pero sé que están, que es lo que importa. Por decisión propia dejé de manejar hace ocho años. Viví 12 años en El Pinar, porque los nenes de Carmen eran chicos y ella se quedaba mucho sola porque el marido era piloto. Entonces, compré una casa allá. Pero en 2012 volví a Montevideo y cuando vi lo que era el tránsito le dije a mi hija: «No manejo más y vendo el auto». Además, soy tan temperamental que lo traslado al manejo y todavía iba a terminar colgada de un árbol. Lo puse en Mercado Libre, lo vendí y nunca más. Que se hagan responsables otros. Tenía 81 años cuando tomé esta decisión, que fue de las decisiones más importantes que he tomado, porque estaba cuidando mi vida y estaba cuidando la vida de los demás.

Por lo tanto, ahora, mi ritmo de vida es tranquilo, si lo comparo con lo que era mi vida. Yo no tenía horario, no tenía lugar, podía estar en Europa como podía estar en la llegada de Perón a Argentina. Pero, ahora no. Ahora no trabajo, no hago más televisión, lo único que he hecho es teatro. Además, como tuve algunos problemitas de salud, trato de seguir la indicación médica de hacer todo pero bajando las revoluciones, porque ni mi corazón ni mis huesos son jóvenes como para desafiarlos tanto.

¿Qué mensaje le daría a las nuevas generaciones?

La humanidad está viviendo momentos, trances muy difíciles; momentos que no nos imaginábamos a los que nos íbamos a enfrentar, porque, somos tan soberbios, los seres humanos, y un poco nos llega esto para que dejemos de ser tan omnipotentes. Por lo tanto, lo que le puedo decir a los jóvenes, es que trabajen con la mayor honestidad que le corresponde a toda persona, a todo trabajador de la comunicación; con la honestidad, con la sinceridad, con la limpieza –no quiero usar la palabra transparencia, porque está muy dicha, y, cuando las cosas están muy dichas, dejan de tener el efecto deseado-, así que, lo que les digo a los jóvenes, es que sean auténticos, que sean respetuosos, pues debemos respetarnos y amarnos.

¿Cómo ve al Uruguay de hoy?

Yo, en estos momentos siento que, en nuestro país, se ha desatado como un pandemónium, que sos esto, que sos lo otro, que si votaste, que si no votaste, qué es esto, por favor. Hoy estoy celebrando mis primeros 90 años y, nunca, viví esto. Nunca lo viví.

Por eso, lo que le pido a los jóvenes, a los que comienzan, y a los que no son jóvenes, y a todos, es tener tolerancia, tener respeto, tener humildad, considerar al otro; somos todos hermanos, todos estamos hermanados en esta tierra bendita. Por favor, eso es lo que yo estoy pidiendo hoy. Por eso les agradezco tanto por haberme dado la posibilidad de decirlo, y de decirlo en ese lugar hermoso que es Salto.

¿Tiene recuerdos de Salto?

Por supuesto. Yo estuve despidiendo al Salto Chico. Yo tenía imágenes preciosas pero, como todo se pierde, esas imágenes se perdieron, cuando le dijimos adiós, al Salto Chico, y le dimos la bienvenida al salto Grande. Por eso les agradezco compañeros, amigos, por esto tan hermoso, que es el poder darme la posibilidad de decir lo que siento, lo que pienso, lo que me está angustiando mucho y de llamar a la reflexión.

¿Se encuentra en paz con la vida?

Sí. Pienso que la vida es hermosa. Lo repito. Es una. Por lo tanto, quiero vivirla, lo que me queda, de esta mi nueva etapa, que en vez de ser 15 años son 90, de buena manera. Y, por encima de todo, deseo que la gente sea feliz. La vida es una, amigos. Hay que disfrutarla. Hay que regodearnos con ella.

DATOS BIOGRÁFICOS

Iris Fariña Romano, más conocida como Cristina Morán (17 de agosto de 1930), en sus inicios se desempeñó como locutora radial, ingresando en 1948 a radio Carve.1 Pronto, su voz reinaría en los radioteatros Oh, la suegra, Los Galíndez y Coca Peñalver, que en todo tiene que ver, entre otros.

Desde 1956 y por más de tres décadas, su imagen estuvo presente en la pantalla de Saeta TV Canal 10. Fue la primera mujer en la televisión uruguaya y se destacó en la conducción del programa Domingos continuados.

En la década de 1960 integró el elenco de El

show del mediodía, emitido por canal 12.

Condujo junto a Rafael Goncalvez el primer ciclo del magazine Café versátil, de Canal 5, en el año 2000. También tuvo un espacio en Canal 5, En compañía, coconducido por su hija. Este ciclo lo realizó luego de su alejamiento de Saeta TV Canal 10.

También ha incursionado en el medio teatral, representando La pecera, de Eduardo Sarlos, La Morán se confiesa,4 y Octogenaria, tu abuela, así como en Mujeres de Arena e Hijas de la mala vida, de Humberto Robles.

En 2009 comienza una comedia en Uruguay llamada Hogar, dulce hogar, por Saeta TV Canal 10.

En 2010 es nuevamente convocada por Canal 10 para protagonizar la ficción Porque te quiero así, junto a actores como la argentina Florencia Peña. Al año siguiente repite el papel en la segunda temporada de esta serie. Ese mismo año, participó de la película La despedida, y en el mes de junio recibió el Premio Iris a la Trayectoria.

En 2013 participó como actriz de voz en la comedia animada Anina, caracterizando a la directora.

En 2015 condujo el programa Historias de Oro por Canal 12 donde se repetía la exhibición de la telenovela brasileña Lazos de familia.

De su único y breve matrimonio tuvo una hija llamada Carmen. Tiene tres nietos: Dominique, Daniel y Denise.

Entrevista:

Dr. Adrián Báez