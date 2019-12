Por estos días no son pocos los salteños, en especial los que la han vivido “en carne propia”, que recuerdan las tradicionales fiestas de cuatro años atrás, cuando Salto sufrió una de las peores inundaciones de los últimos años y muchos tuvieron que esperar la Navidad y el año nuevo fuera de sus hogares, algunos incluso en las precarias condiciones de unas carpas. Es que la de 2015 fue, junto a la de 2009, una de las que mayores dificultades provocó últimamente en todo sentido.

Sin embargo, la memoria colectiva de nuestra población no deja de mencionar “la creciente del 59” como el hecho histórico más imponente si de inundaciones se trata. Es difícil hacer comparaciones entre unas y otras, todas son muy diferentes, pues las condiciones en que se dan cambian bastante en el transcurso del tiempo. Basta con considerar que en 1959 no existía la Represa de Salto Grande para ya advertir la primera gran diferencia., entre otras tantas. Este año se cumplieron 60 años de aquel desastre, que pese a su magnitud, felizmente no ocasionó tragedias en cuanto a pérdidas de vidas humanas. Hugo Ibarra, un salteño especialista en natación y salvataje, que trabajó en barcos mercantes, luego como profesor de natación en el Club Remeros y enseguida como formador del primer plantel de guardavidas que tuvo Salto para sus playas y termas (allá por los años 50), tiene hoy 91 años y en la famosa creciente del 59, como funcionario municipal que era, tuvo a su cargo los trabajos de auxilio a los inundados en prácticamente medio Salto: de calle Uruguay hacia el norte (hacia el sur se encargaba el Jefe de Bomberos Nelson Feijó). Son varias las anécdotas que Ibarra guarda en su memoria, pero antes de narrarlas, en conversación con EL PUEBLO, explica que “en esa época no había tantas casitas en la orilla como ahora, fue más en el centro donde se tuvo que trabajar mucho”, y explica que la zona que más trabajo insumió fue la comprendida entre Agraciada (al sur), Diego Lamas (al norte), Joaquín Suárez (al oeste) y Osimani (al este).

UNA PAREJA ARRIBA DE UN PARAÍSO

Ibarra insiste en que lo más grave en realidad no era la subida del río, “porque eso avisa, uno lo ve que viene y se prepara…lo peor eran las enchorradas, por ejemplo del arroyo Sauzal, que en menos de veinte minutos cubrían dos o tres cuadras”. Y recuerda que en un momento le avisan que una casa de calle Soca entre la avenida Barbieri y Diego Lamas había sido invadida por el agua y que sus ocupantes estaban en peligro. Hacia allá fue y se encontró con “una pareja de personas mayores muy conocidas trepadas arriba de un paraíso y pidiendo auxilio a los gritos, desesperadamente; los Bomberos estaban estacionados por Diego Lamas pero no podían llegar a la orilla del arroyo. El enfermero de ellos (de Bomberos), que era Arístides Costa me dice: ¿qué hacemos? Entonces le dije: ustedes me atan con una cuerda y yo voy por la calle… corría mucho el agua…pero llegué, saqué a la mujer y después al hombre, a nado”. Por su experiencia como guardavidas Ibarra sabía muy bien “cómo se debe tomar con los brazos a una persona que se está debatiendo contra un ahogamiento y avanzar nadando únicamente con las piernas”.

LOS LIBROS DEL DR. GANÓN

Otra de las anécdotas compartidas, es lo ocurrido en el domicilio del Dr. Ganón, un conocido abogado de la época. Fue en la zona de Joaquín Suárez y Agraciada. “Ese hombre tenía más de mil libros, estantes y estantes y estantes…le entró el agua y no quería que se le perdieran, entonces fuimos y le salvamos sus bibliotecas haciendo viajes con cuatro o cinco chalanas llenas; le salvamos libros por doquier”. Ibarra recuerda asimismo que en muchos casos “se debían sacar muebles grandes, como roperos que a veces la gente ya tenía en los balcones, usando dos o tres chalanas pegadas una a la otra”. En ese momento, por calle Agraciada, el agua estaba en la estación de servicio Himalaya.

EL CABALLO ENGANCHADO EN UN TEJIDO

A pocos metros de donde ocurrió el caso de la pareja en el paraíso, sucedió esta otra anécdota: “un caballo que pertenecía a una familia de apellido Naim, carreros, que tenían su carro siempre en Treinta y Tres y Uruguay, venía arrastrado por la enchorrada hasta que queda con una mano enganchada en un tejido de alambre que todavía está, en Soca y Barbieri, contra unas casitas que había ahí, donde ahora hay un carro de comidas; la gente gritaba, yo estaba cerca de Aguiñagalde y escuché y vi que me hacían señas, entonces fui. El animal estaba ya muy mal, ahogándose casi. Pedí una pinza, me zambullí y cuidándome que el caballo no me pateara corté los alambres y con una piola lo saqué para el lado del Club Centenario y se salvó”.