La Master Prof Analía Etchart anunció la venida de representantes del Instituto de Programación Neurolingüística del Uruguay INL y se implementará un taller intitulado “Sembrando Sueños”. La actividad tendrá lugar el martes 19 de diciembre de 19.00 a 22.00 horas.

La Neurolingüística propicia un modelo que trabaja programando nuestra mente, sobre todo la inconsciente, para ser nuestros propios coach, y mejorar nuestros vínculos, las relaciones con las personas, con uno mismo, aprender a utilizar todos los recursos que tenemos cada uno y a veces no somos conscientes, potenciarlos para ser la mejor versión de nosotros mismos.

“Estos cambios posibilitan salir de estados negativos, no deseados para ir a los que deseamos.

Por ejemplo hay técnicas, herramientas para transformar el duelo en recuerdo agradable, curas de fobias, de alergias, cambio de historia personal, alineación de niveles neurológicos para obtener metas, proyectos, objetivos. Y mucho más.

Todo esto se explica en la charla y se trabaja concretamente en el taller de los sueños que es aparte y con un costo.

Me agrada invitar a los salteños, para dos actividades sobre PNL. Se realizarán en el Colegio y Liceo Sagrada Flia; sito en Uruguay y Misiones” – detalló Etchart.

Le sigue el Taller, denominado Sembrando Sueños, de 19 a 22 hs. Es con costo y con inscripción previa.

También para la charla se requiere inscripción, por razones organizativas. Dado que el Instituto PNL del Uruguay, tiene su única sede en la capital del país.

El curso es altamente efectivo. Se finalizará con un brindis. Por mayor información comunicarse al cel 098755384.

Para las dos actividades se requiere inscripción previa. El plazo hasta viernes 15.

El taller ayuda a concretar los sueños mediante técnicas específicas de Programación Neurolingüística, son tres horas muy vivenciales, trabajando y conectando con uno mismo. Es intenso y con excelentes resultados; los sueños se materializan para el año siguiente.

¿Qué es la Programación Neuro Lingüística o PNL?

Comencemos analizando los términos que la componen: se concentra en el estudio de los programas, secuencias o patrones mentales que se establecen una vez que un aprendizaje se consolida.

En la elaboración de estos patrones interviene todo nuestro sistema nervioso, comenzando por la información que ingresa por los sentidos: visión; audición; olfato; gusto; tacto, de allí – neuro.

Así, cada patrón es como un circuito neurológico, como una ruta en el cerebro, un camino fácil para la realización de lo aprendido, ej.: andar en bicicleta, caminar, respirar, etc.

Esos patrones grabados simplifican nuestra vida, pues nos permiten ejecutar muchas de las actividades fundamentales de manera inconsciente.

Y se manifiestan en el lenguaje, tanto verbal como no verbal o analógico, de allí – lingüística.

DEFINICIONES

Es la herramienta más simple y eficaz para conocer la estructura del pensamiento y su impacto en los sentimientos y comportamientos. Facilitadora del aprendizaje y de los cambios, tanto en individuos como en grupos humanos, enfocada en la mejora continua.

BREVE HISTORIA

En la década de los setenta, un profesor de lingüística de la universidad de California, en Santa Cruz, llamado John Grinder y un estudiante de psicología y matemáticas de la misma universidad, Richard Bandler, se dispusieron a investigar a tres de los psicoterapeutas más exitosos en su campo de acción.

Y analizaron la interacción entre el lenguaje verbal y no verbal con el sistema nervioso, para determinar qué patrones mentales poseían y de qué modo se comunicaban con sus pacientes.

Como consecuencia de ello los investigadores concluyeron que cada persona se autoprograma y vive en función de los modelos mentales, creencias y valores que ha generado.

Por lo que sistematizaron un modelo aplicable para la comunicación efectiva, para el cambio personal y para el aprendizaje acelerado.

Estos modelos, que han recibido aportes posteriores y muestran las formas de pensar y comunicarse, están hoy a nuestro alcance a través de la programación neurolingüística, que además de ayudarnos al auto-conocimiento, el control de nuestras emociones, la transformación y el crecimiento personal, son aplicables a todos los ámbitos de la vida, como la salud, familia, relaciones, trabajo, empresas y educación, entre otros.

A diferencia de otras metodologías, la PLN nos ayuda a cambiar conductas que nos molestan o nos bloquean con estrategias y técnicas efectivas y a corto plazo.

Y si bien originalmente fue concebida para los procesos terapéuticos, sus excelentes y rápidos resultados la llevarón a que trascendiera esa frontera, mostrando su efectividad en diversos ámbitos.

En la actualidad las empresas recurren cada vez más a PNL para potenciar su capital humano, ya que ayuda a moldear nuestras emociones, estimulando la inteligencia emocional y favoreciendo la comunicación entre los miembros.

Las emociones son sistemas inteligentes de respuesta de nuestro cerebro que nos permiten reaccionar de forma apropiada y rápida a los acontecimientos de nuestro entorno. Nos permiten actuar sin tener que pensar.

Huir, atacar o defendernos son procesos que ejecuta nuestro cerebro sin que seamos conscientes de los complejos procesos que ocurren en nuestro cuerpo.

En esencia, toda emoción constituye un impulso que nos moviliza a la acción. Cada uno de nosotros viene equipado con unos programas de reacción automática, sin embargo, nuestras experiencias vitales y el medio en el cual nos haya tocado vivir irán moldeando con los años ese equipaje genético para definir nuestras respuestas y manifestaciones ante los estímulos emocionales del entorno.