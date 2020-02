Padre de Charly Ferreira

En la mañana de ayer, una vez más llegó hasta la redacción de EL PUEBLO Juan José Barreto, padre del joven Charly Ferreira, que fuera encontrado muerto en el kilómetro 11 de la Ruta 31, el 22 de abril de 2007, luego que personal policial lo retirara esposado de un local bailable de la zona. A casi 13 años de su fallecimiento, su padre manifiesta «que hasta el último día de mi vida voy a seguir luchando para que se haga justicia, y cuando yo no esté serán otros familiares los que estén luchando…».

Todo parecía esclarecerse hace algún tiempo cuando un Policía que participó en los hechos «se quebró» y confesó que la muerte del joven había sido a causa de los golpes dados por policías y que dos comisarios, a quienes incluso identificó con nombre y apellido, habían planificado una estrategia para evadir responsabilidades. Pero como desde entonces todo siguió igual, es decir nada se ha aclarado, Barreto pretende este año comenzar con movilizaciones (planea incluso una nueva marcha) desde ya. Sucede que el año pasado estaba previsto que se realizaran dos careos, uno entre Barreto y el Comisario Romero y el otro entre Márquez (el Policía que se quebró) y los comisarios Romero y Pintado. Pero, según palabras de Barreto, «por no estar presentes Jueza ni Fiscal eso no pudo llevarse a cabo y terminó en meras declaraciones de partes». Es más, «en noviembre, la Jueza me llamó para decirme que iba a archivar el caso porque no había pruebas suficientes… entonces yo le dije: ¿qué más pruebas necesitan? Si a todas las pruebas que ya hay en el expediente le agregamos el testimonio de un Policía que estuvo ahí y confiesa cómo fueron los hechos…Si además cuando estábamos en la segunda (Seccional) Romero no nos dejó ir a ver el cuerpo, y después se enojó cuando yo conté eso en el Juzgado… Sigo pensando, aunque se enojen, que la Justicia en Salto no existe para los pobres», sostuvo Barreto, quien expresó que el principal sentimiento que tiene es la indignación y que ahora, con un Juez nuevo en nuestra ciudad «tenemos esperanzas que se haga justicia; yo no lo conozco todavía pero me dijeron que es muy bueno; la jueza Marcela Vargas siempre me atendió muy bien, pero de ahí en adelante algunos ni siquiera me recibieron», comentó.