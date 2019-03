Cuando días pasados cuestioné los dichos de una diputada de Salto porque reclamaba como si nada, que el estado actuara con austeridad republicana, por unos gastos que se habían realizado en viáticos para viajes oficiales y que se habían conocido a través de la prensa, le exigí mayor honestidad, y que para dar una señal, como ella es parte del gobierno y apoya sus actuaciones, tuviera el tupé de renunciar a algunos beneficios económicos de los que son destinatarios los legisladores.

Me acuerdo, que le pedí que para reclamar austeridad republicana ella diera el ejemplo y dejara de cobrar la partida que le paga el pueblo uruguayo en su conjunto para Diarios y Revistas, la cual equivale a dos salarios mínimos nacionales (unos 30 mil pesos), ya que es poco probable que usen la totalidad de ese dinero para comprar publicaciones de prensa, y una muestra de ello es la crisis en la que está sometida esa industria en particular.

Pero como respuesta a mi planteo, la diputada me bloqueó en las redes sociales y no pudimos seguir debatiendo sobre el origen de la austeridad republicana.

La muestra de intolerancia se da cuando los políticos que toman las decisiones por el pueblo, sentados en un cómodo sillón de un fastuoso edificio que dice interpretar la voluntad popular, cobran dineros públicos para darles un destino antojadizo que lejos está de ser el que debería, cayendo en una suerte de malversación de fondos, porque el concepto del dinero que se les paga dice clarito para qué es cada cosa, pero ellos no lo destinan de esa manera.

Aunque cuando se los dice, te tratan de “facho”, queriendo minimizar la expresión del contrincante, cuando antes el mote que utilizaban desde la clase política para insultar a alguien que los cuestionaba, era el de “comunista”.

Sin embargo, estos fachos o comunistas, son los que les dicen las verdades a la cara a un montón de simplones, que cuelgan sus nombres a carteles y a listas para después tener un cargo donde ganen mucho dinero que sale del esfuerzo de mucha gente, algo que ellos no harán nunca.

Y está a la vista, porque si hicieran esfuerzo para ganarse el dinero, no lo dilapidarían como lo hacen sin rencor alguno. La factura por 1 millón de pesos que apareció días pasados en ANCAP, la empresa estatal más fundida de todas, para la compra de 12 sillas, no fue una mala decisión de las autoridades del ente petrolero. No fue un error, un yerro, una metida de pata, una situación incómoda, algo que nunca debió pasar, o, pensando lo menos, una avivada de la empresa que les vendió las sillas y se hizo la América con la flojera de bolsillo ajeno de los funcionarios que dieron el Sí, a semejante compra, sino que fue una tomada de pelo a todos los uruguayos.

Fue una soberana y gran tomada de pelo de quienes se rasgan las vestiduras hablando falsamente de austeridad republicana, de cuidar los fondos públicos, de que el país está pasando por un momento de atención, de que el crecimiento sostenido tiene una pausa pero con estabilidad y todos esos versos que hemos venido escuchando.

Cuando el país estaba en su mejor momento económico, la Universidad de la República, que le debe cada peso que tiene a cada uno de los uruguayos que viven en este país, hayan o no pisado alguna vez en su vida algunos de los edificios de esa institución, se dio el lujo de gastar la friolera de 200 mil dólares, en sillas para el Paraninfo de la sede central. Es decir, como les quedaron del presupuesto 200 mil dólares sin gastar, no fueron a comprar libros para las sedes del interior, sillas, salones nuevos que tanto necesitan, material para los laboratorios y un largo etcétera que tanta falta hacen, sino que compraron sillas, ¿sillas?, sí, sillas, para la casa matriz que está en el centro de Montevideo.

Ese mismo síndrome, el de malgastar los fondos, parece que tienen un denominar común en los actuales funcionarios, el de comprar sillas no caras, carísimas, con los dineros de la gente. Yo quisiera saber si esas personas que deben usar sillas especiales para poder cumplir bien su delicada función, gastarían de su bolsillo 80 mil pesos en una silla. Porque eso fue lo que gastó el pueblo uruguayo en sus nuevas y modernas sillas.

Al menos le deben a la gente tener que dedicarse con entusiasmo, ganas y mucha concentración a su trabajo, para compensar el enorme esfuerzo que la sociedad está haciendo para que ellos trabajen.

Es buena cosa pensar en que a la austeridad republicana hay que ayudarla entre todos, sino será solo un verso.

