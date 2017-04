El salteño Boris Barazzotto abrió las puertas de su novedoso negocio, Sativa Weed, con todo lo que se necesita para saber más sobre esta planta

Con tan solo 27 años, Boris Barazzotto viajó a Europa y allá conoció a una persona que sabía muchísimo sobre el cannabis. Además de ser consumidor, el tema le empezó a interesar y comenzó a informarse, fue a varias marchas cannábicas y descubrió que “el porro no era para volar”, comentó a EL PUEBLO el propietario del comercio que desde hace poco más de un mes, vende todo lo referido para el autocultivo de marihuana en Salto.

Sobre su tarea al frente del comercio, Barazzotto destacó que allí brindan sobre todo un asesoramiento en el tema cannábico “porque lamentablemente la gente está mal asesorada, tampoco quiere asesorarse, es algo que cuesta mucho y por eso queremos que cualquier persona que quiera cultivar o saber un poco qué es todo esto, que pase y nos consulte, que estamos para eso. Hay gente que viene una y otra vez y consulta y se saca todas las dudas”, comenzó diciendo.

“Hay gente que piensa que van a entrar acá y se van a encontrar con gente volando, pero no es así, yo hace muchísimo tiempo que consumo de diferentes maneras y ahora hago mi propio aceite, y no fumo porros”, comentó.

“Tampoco eso me ha cambiado la forma de ser ni el comportamiento y te hablo que consumo hace más de trece o catorce años y creo que no me mató ninguna neurona (risas). Lo que sí creo, es que todos los excesos son malos y la gente no está informada de muchas cosas. Yo creo que el consumo de alcohol por ejemplo es mucho más peligroso y puede hacer que la gente se muera por eso, en cambio no he conocido a ninguna persona que se haya muerto por consumir marihuana o le haya dado un ataque o haya estado en coma etílico o golpeando o rompiendo cosas como pasa cada fin de semana con muchos jóvenes”, añadió.

“(Está impuesto) tanto miedo a la marihuana y en realidad esto te hace reflexionar y ver muchísimas cosas de la vida”, agregó.

“A LA GENTE NO SE LE

VA LA CABEZA POR

ESTO NI MUCHO MENOS”

Se puede comer, fumar, vaporizar y lógicamente sentir diferentes tipos de efectos consumiendo marihuana, según revela nuestro entrevistado, quien sin hacer una apología del consumo, relata sus experiencias con esta sustancia.

“A la gente no se le va la cabeza por esto, ni mucho menos, yo pienso que la única droga que tiene es la combustión y si hay combustión cualquier cosa es mala, pero si se puede vaporizar o hacer aceite tanto como psicoactivo o medicinal, tiene muchísimos beneficios más de lo que la gente imagina y conoce, y eso es lo que quisiera que se supiera más”, admite sobre este producto.

“Yo pienso que la marihuana no genera adicción, que genera amigos diferentes y eso lógicamente va llevando a que la persona pueda consumir más o no, pero hay mucha gente que conozco que fuma solamente marihuana y nada más. Yo lamentablemente fumo cigarrillo también y no por eso uno tiene que ir a probar otro tipo de drogas, me parece que va mucho en cómo uno lo toma a todo esto”, dijo Barazzotto.

HAY PÚBLICO

Al ser consultado por la respuesta que los salteños han dado a esta nueva iniciativa comercial, comentó “en esto, hay muchísimo público en todo el mundo, hay gente que se esconde y no me parece que esté mal, pero tampoco me parece bien. Estamos hablando de marihuana, una planta natural que tiene sus efectos y si uno consume moderadamente puede sentirse mucho mejor y descansar mucho mejor. Puede compartir con otra persona diálogos diferentes y no le veo eso tan malo que la gente piensa que tiene, pero lógicamente son pensamientos que se respetan y yo respeto a los que piensan así”, puntualizó. Barazzotto fue claro en informar que “no venderá marihuana” porque está regulado para las farmacias, “ojalá pudiéramos hacerlo, por el momento vendemos todo lo que se necesita para ser autocultivadores”, dijo.

AUTOCULTIVO

Sobre el autocultivo, el comerciante dijo también que es algo de lo que la gente está “mal informada y no sabe, piensa que es ilegal o que hay que hacer mucho papeleo”, pero destacó que el IRCA (Instituto de Regulación y Control de Cannabis) defiende al autocultivador porque no quiere que se compre el cannabis paraguayo que es de malísima calidad y tiene semillas que hacen doler la cabeza. Asimismo, agregó que el autocultivador, puede tener hasta seis plantas en floración por hogar y no por persona.

LO QUE VENDEN

Hace poco más de un mes que abrió sus puertas el comercio Sativa Weed, que vende todo lo referido al autocultivo de marihuana, desde sustrato, tierra preparada, macetas, toda la parte de jardinería, fertilizantes, insecticidas, todo lo que es parafernalia, pipas, hojillas, prensas, lo que se necesita para que la gente pueda consumir de diferentes maneras el cannabis.

Hay ropa e indumentaria con alusión a la temática de los productos que se venden. También está toda la parte de iluminación, indoor, para que la gente pueda autocultivar dentro de la casa si no tiene espacio.