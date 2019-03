Lo dijo Francisco de Narváez, dueño del grupo “Ta Ta”

Punta del Este. De nuestro corresponsal en el American Business Forum, Wenceslao Landarin

Francisco de Narváez, fue uno de los líderes empresariales que participó del 4to. Foro organizado por “American Business” el pasado 22 de febrero en Punta del Este. Ante miles de líderes de Latinoamérica, mayoritariamente del sector privado (pero también de organismos públicos), se explayó sobre su experiencia al frente de un grupo dedicado al comercio y los medios. De Narvaéz es accionista de América TV (en Argentina), fundador de la marca de moda “Rapsodia”, asociado con el grupo “L Catterton” (marcas Louis Vuitton, Dior o Fendi). Su grupo empresarial (presente en Uruguay desde 1956) es dueño de “Ta-Ta” (la mayor cadena de supermercados del país), “Multi Ahorro Hogar”, BAS (textil), “San Roque” (cadenas de Farmacias), “WoOW” (plataforma de comercio electrónico) y “Motociclo” (ventas de motos y electrodomésticos), que en total emplea a más de 9 mil “colaboradores”. En Salto el grupo cuenta con tres locales TATA, dos tiendas Multi Ahorro, cuatro sucursales de San Roque y un local de BAS. EL PUEBLO estuvo presente en dicho foro y de manera directa escuchó al empresario, el que ofreció varios consejos desde su experiencia, en grupo muy poderoso, con una enorme tradición familiar. Destacó la confiabilidad de Uruguay, que tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones y la particular manera que tiene de considerar a sus empleados.

URUGUAY ES UN PAÍS CONFIABLE

De arranque fue directo y mencionó que “Uruguay es un país, que tiene un barrio bastante convulsionado, ya que Brasil no es un país muy ordenado y en Argentina nos encargamos permanentemente del desorden, y tenemos el extremo de Venezuela. Yo admiro mucho de los uruguayos y de sus dirigentes que más allá de los vaivenes, es un país confiable”. “En algunos países en los que trabajamos las leyes son sugerencias y en Uruguay son leyes. Y el que no la cumple va preso, como tiene que ser si es encontrado culpable. Esto te da confiabilidad y certeza. Si acá estudias, trabajas, te esforzas, hay muchas historias de progreso”. El grupo de de Narvaéz (presente en nueve países de América) eligió a Uruguay para expandirse, en el sentido de “la cantidad de empleos de calidad que creamos por año para nuestros colaboradores. Este es un indicador que valoramos mucho”.

DECIDIR CON POCA INFORMACIÓN

El empresario relató su experiencia a la hora de decidir. “Es necesario contar con la menor cantidad de información posible. Tener mucha información complica a la hora de la toma de decisiones. Es un camino que no tiene retorno. Se preguntó ¿cuanta información se puede tener?. La que quieras. En un celular está la historia de la humanidad, desde que el hombre aprendió a escribir en una piedra. Pero el 90 % de la información a la que se puede acceder se produjo en los últimos dos años. Se producen 1500 aplicaciones por día. Si vos querés tomar una decisión y pedís información, te podés pasar la vida mirando”. Ilustró el tema con un ejemplo: “En Argentina hay todo un debate sobre la crisis económica en la que se vive. Se puede hablar con economistas y te hablan de los déficit gemelos, de los tipos del cambio, del pago al Fondo (Monetario Internacional), etc. Yo lo que pregunto es a qué altura del mes nuestros colaboradores en Argentina (que son más de 3 mil) empiezan a pedir adelantos de sueldo. Y si te dicen que el (día) 5 de cada mes empiezan a pedir adelanto, es porque no le alcanza la plata a la gente, y ya está, no hay que discutir la cifra de inflación”.

EL INSTINTO ES LA LLAVE

Para el mega empresario “liderar implica esencialmente hacer preguntas, tener dudas, vivir con falta de certezas, sino las decisiones las tomarían las computadoras, que saben todos los algoritmos”. “Es el instinto lo que le permite a uno innovar, trascender. En el mundo de hoy no hay certezas y eso nos vuelve intranquilos”. Hay que confiar en el instinto porque “conlleva en tener capacidad de sorpresa, ya que no hay información que lo respalde”. Advirtió que “muchas veces la gente que se estanca es aquella que busca permanentemente ratificar que está tomando la decisión correcta”.

EL ÉXITO

En otro aspecto el líder empresarial indicó que “uno es exitoso si ha tomado un buen promedio de buenas decisiones. Nadie toma siempre decisiones correctas, ni tampoco siempre decisiones malas. Lo importante es tener la capacidad de volver a intentar cuando se equivoca”. Agregó que hay que ser selecto con las opiniones que escucha a diario. “Es distinto oír que escuchar. Hay mucha gente que te dice tal o cual cosa. Pero debes tener algunas pocas personas a quien escuchar”.

EL MUNDO ACTUAL

De Narváez reflexionó que “por un lado tenemos más gente joven que espera vivir más tiempo y por otro más tecnología que destruye el trabajo, ya que en muchos aspectos las máquinas remplazan al hombre”. Citó un ejemplo: “la principal fuente de empleo en el mundo es ser conductor de algo, de un avión, de un taxi, de un colectivo o de un tren. Pero hoy la tecnología permite que un avión se vuele sin piloto, o la existencia de autos sin choferes. Entonces el gran desafío es como administramos el tiempo libre de las personas ante esa mayor expectativa de vida de calidad”.

Tiene un minuto

De Narváez tiene en su escritorio un cartel que reza: “tiene un minuto” y suele usarlo cuando entabla alguna conversación especial, no en todos los casos. “Si en un minuto no nos podemos decir lo que pretendemos no estamos en el lugar que queremos estar” sentenció.

Empleados no, son colaboradores

Expresó que sus empresas “se llevan muy bien con el sindicalismo, porque entendemos que hay un interés común, y nuestros colaboradores tienen la mejor condición de desarrollo, capacitación, compensación.

Tenemos un objetivo común que tiene una tirantez natural”. “No tenemos empleados, sino colaboradores. Nuestro vínculo no es salarial por una cantidad de horas, es un vínculo de un proyecto de vida. Colaboramos para lograr objetivos comunes”.

Usar estos términos para de Narváez, “es absolutamente distinto no para el que lo dice sino para el que lo escucha. Es distinto que te digamos bienvenido a nuestra familia, son un colaborador más, a que te digan señor usted es el empleado número 15 mil, venga el lunes a las 7 de la mañana”.

Disléxico severo

El empresario argentino, en un momento de la charla, pidió disculpas, porque de alguna manera se entreveró y se trabó haciendo mención a datos, atribuyendo tal actitud a que era “disléxico severo”. Pero de todo se debe sacar provecho. Dijo que dicha enfermedad le ha ayudado mucho “a leer poco”, otro aspecto del cual se jactó en este mundo lleno de información. Agregó, entre risas, que trata de “escribir poco porque se confunde la “ve” corta con la “ve” larga, la “se” con la “ese”, y hago unos papelones tremendos”. Y, además, “evito los acentos”.