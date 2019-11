La Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande realizó informe de gestión y destaca plan de renovación con inversión de mil millones de dólares

La delegación uruguaya de Salto Grande realizó un informe de gestión del último período que tuvo al frente de la misma al ingeniero Gabriel Rodríguez, como vicepresidente a Eduardo Bandeira, como director por la oposición política al gobierno a Carlos Albisu y como secretario por tercer período consecutivo a Andrés de la Iglesia. Allí informaron los detalles de las inversiones realizadas con los dineros que genera la represa.

Inversión

A lo largo de este período se llevan invertidos más de 30 millones de dólares en renovación de equipamientos, materiales y sistemas. Acciones necesarias para mantener en valor al Complejo Hidroeléctrico y así mejorar y garantizar la producción de energía renovable al menor costo posible.

Celeridad y eficacia

La puesta en valor permanente de los equipos y la capacitación y profesionalismo de los funcionarios permitió el rápido restablecimiento del sistema interconectado de Argentina – Uruguay, tras el colapso sucedido el domingo 16 de junio.

Plan de Renovación y Modernización

El Plan de Renovación y Modernización del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande ya es una realidad, constituyéndose en el proceso más importante desde su construcción, dada la magnitud de la inversión, que podrá alcanzar los mil millones de dólares. Se trata de un plan a 30 años para extender la vida útil del Complejo, su capacidad de producción, eficiencia y seguridad.

Gestión

Hemos priorizado la profesionalización a través de la renovación calificada de personal mediante concursos, generando igualdad de oportunidades, trabajo de calidad, experticia y conocimiento, salarios adecuados, mejoras de las condiciones ambientales y de seguridad.

Entre 2015 y 2019 se promovieron y realizaron más de 80 concursos (externos, internos y procesos de selección mediante consultoras), siendo 36 de ellos exclusivamente para personal uruguayo.

En total, durante este período, han ingresado 113 funcionarios, 50 de ellos de nacionalidad uruguaya, y de estos 50, 42 son profesionales y/o con graduación técnica.

Cooperación

Nos propusimos y logramos fortalecer y consolidar el vínculo de Salto Grande con la comunidad a través de múltiples acciones. Programas educativos sobre eficiencia energética y medio ambiente: Desde al año 2006 y de forma ininterrumpida, el Área de Relaciones Públicas promueve programas educativos elaborados junto a los contenidos curriculares de Primaria, Secundaria y UTU.

Los programas y concursos abarcan a más de 10.000 escolares y estudiantes de educación media básica quienes visitan el Complejo Hidroeléctrico, trasladados desde la ciudad y el interior de Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro.

Contribuciones para el desarrollo socio-económico y Socio-ambiental

Comunicación e información

– Desarrollo de la APP Salto Grande, tecnología al servicio de una información pública y transparente.- Aporte de US$ 1.000.000 para la adquisición e instalación de un radar meteorológico en Salto. (Salto Grande, UTE, Antel y Presidencia de la República)

Salud

– Financiación para la construcción de la Emergencia Pediátrica del Hospital Regional Salto.

– Mamógrafo Móvil, un ómnibus adaptado y equipado para el diagnóstico del cáncer de mama.

– Móvil odontológico totalmente equipo para el Programa de Salud Bucal.

Turismo

– Adhesión y cooperación en múltiples programas del Corredor de los Pájaros Pintados. – Financiación para la creación de la Ruta de los Sabores.

Cultura

– Realización de espectáculos públicos gratuitos en Salto, con artistas de primer nivel.

– Financiación para la actualización de la museografía del Museo Casa Quiroga.

– Obras de mejoras en el chalet «Las Nubes» y el espacio «Bodega de Harriague».

Deporte

– Nueva iluminación del Estadio Ernesto Dickinson. – Indumentaria deportiva para todos los clubes del Baby Fútbol de Salto y las selecciones. – Alumbrado del estadio del Club Con Los Mismos Colores de Bella Unión.

Educación

– Equipamiento de la residencia estudiantil de Carumbé, Ciclo Básico Agrario en Alternancia de UTU.

Región

En convenios con los gobiernos departamentales del litoral noroeste desarrollamos: – En Artigas: Obras de mejoramiento de infraestructura básica del Balneario Los Pinos – Municipio de Bella Unión. – En Paysandú: Transformación del Ex Muelle de la Shell en el paseo público Anibal Sampayo. – Reforma edilicia para la generación de un espacio cultural y educativo en local cedido por BPS a la Intendencia.

– En Río Negro: Construcción del puente peatonal en la desembocadura del arroyo Laureles de Fray Bentos (Plan de Manejo y Gestión del Sitio Patrimonial Paisaje Industrial). – Mejora del borde costero de la Rambla Montaño. – Mejoras de espacios públicos, Teatro Atenas de Young e la iluminación del estadio de esa ciudad. El aporte de Salto Grande entre los años 2014 y 2018 ha sido de US$ 4.168.000

Al futuro

Desarrollamos un Plan hidroambiental para el monitoreo y aporte a la calidad de agua, la forestación costera y la recuperación de zonas afectadas, 25 kilómetros aguas debajo de Salto y Concordia (Fondos BID).