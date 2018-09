Un 13 de Setiembre del año 1947 nació el actual CENTRO MUTUAL Y SOCIAL DE RETIRADOS PERSONAL SUBALTERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS, que si bien su denominación identificatoria fue adaptada a los términos actuales, no han cambiado para nada los propósitos que motivaron su creación, que son los que hoy marcan la senda por la que hemos transitado quienes hemos tenido el honor de ser electos directivos. Por esa razón es que mi calidad de Presidente de la institución, y en nombre de los camaradas directivos, es que tengo la complacencia en saludar a nuestros distinguidos socios, dispersos por todos los rincones de nuestra Patria, los que fueron grandes camaradas de otros años, pero lo rescatable es, que lo siguen siendo aún hoy en día. Es lógico que una amistad nacida en las penurias de la vida de cuartel, perdure traspasando cuantas barreras puedan ponérseles. Nuestro Centro cumple sus primeros 71 años de existencia, esto nos hace el decano de los Centros. A la vez queremos recordar a aquellos Sub-Oficiales que tuvieron la idea de reunir a sus camaradas en torno a ésta institución mutual, uno de los posibles métodos del momento de poder nuclear esfuerzos individuales para lograr beneficios colectivos. Como fue reconocida por las autoridades de gobierno, que a pocos más tres meses y medio de institucionalizada, se le reconoció su personería jurídica otorgada con el número 130. A lo largo de estas siete décadas han pasado muchos Presidentes del Centro, todos ellos con vocación de hacer lo mejor posible aquello que las circunstancias requerían, en servicios para el socio como en obras de infraestructura para atender los requerimientos derivados de ese quehacer. Hoy estimados socios, nos podemos enorgullecer del camino recorrido, el cual hubiese sido imposble sin vuestro apoyo permanente. Esa tarea es la que ha permitido que tengamos nuestra propia historia, en cuyo quehacer nos mandata a seguir trabajando y lo hacemos con mucho gusto y placer porque sabemos que a nuestro lado está el socio que nos da su tirón de oreja, pero que también nos premia con su aplauso, cuando así considera que lo merecemos. No dudamos que en el futuro vendrán muchos directivos que empuñarán las mismas herramientas que utilizamos nosotros para lograr este capital que hoy se ha logrado. No está capitalizado por las cifras que tenga el capital económico, sino por la oportunidad que se tenga de brindar al socio lo que éste espera de nosotros. En ese sentido debemos comunicarles que este año los festejos del aniversario, se verán postergados de la fecha que correspondería, los compromisos económicos contraídos para la compra de la sede de tratamientos médicos prolongados, la que se debió realizar en dólares y, es lo que nos lleva a ser discretos con los gastos, máxime en este momento de tanta inestabilidad de esa moneda extranjera. Hasta el momento nuestras cuentas se mantienen saneadas y damos por descontados que así continuaremos mientras tengamos el apoyo social que nos han ofrecido.

El Presidente del Centro Mutual y Social de Retirados

Personal Subalterno de las FF.AA

Sub- Oficial Mayor (R) Eulalio Rodríguez. Vº14/9