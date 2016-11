Tiene una larga trayectoria en el arte y como él mismo lo dice, el pasado fin de semana pudo “completar la media docena” de primeros premios a nivel nacional en la declamación y esta vez en una presentación de danza folklórica, Héctor Curbelo es un artista que a sus 71 años demuestra que está absolutamente vigente y su talento permanece intacto. El pasado fin de semana fue laureado con su compañera de baile con el Primer Premio de Danza Folklórica en la categoría Adultos Mayores, evento que se realizó en la ciudad de Atlántida, que convocó a artistas y bailarines de todo el país y de todas las edades.

Hasta hace poco tiempo en una emisora local estuvo a cargo de la conducción de un programa intitulado “Al rescate”.

Héctor Curbelo tiene un largo camino recorrido en varias expresiones de arte, incluyendo el recitado, teatro y danza folklórica. Con respecto a su última performance que le valió el reconocimiento en el festival de Atlántida nos contó que “Marita Arias – quien dirige el grupo de danza folklórica de la Intendencia recibió la invitación del concurso de Atlántida y me propuso participar. Al principio no tenía la seguridad de ir pero resolví acompañarla”. Junto a su compañera de baile Eunice Olivera cosecharon el Primer Premio en la categoría Adultos Mayores.

La propuesta fue presentar un chotis teatralizado, donde el gaucho inicia un ritual de conquista hacia la china y busca entablar una comunicación. Al principio ella no acepta pero luego accede al ver las dotes de bailarín del gaucho.

Curbelo ganó con esta última distinción – seis primeros premios a nivel nacional, algunos de ellos en la categoría recitado en la cual ha puesto siempre su particular impronta, ya que su declamación tiene muchos ingredientes de la teatralización. Seguramente éste último incentivo lo llevará a seguir recorriendo nuestros escenarios y los de todo el país, honrando la cultura nativa y rescatando aquellos valores artísticos que hacen a nuestra identidad.