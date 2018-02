En las últimas horas, el dirigente sindical y presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA), Óscar Andrade, llegó a Salto para participar de una serie de asambleas del sindicato de la construcción, de reuniones de diversa índole y plenarios del PIT CNT de Salto.

Hoy se reunirá con las coordinadoras de sindicatos de trabajadores del sector citrícola y con los sindicatos de trabajadores de la industria cárnica, aprovechó la recorrida “para fortalecernos en varios frentes, un poco fortalecer la interna de nuestro sindicato (el de la construcción) preparándonos para un año que es muy complejo en el marco de la negociación colectiva, leyes que aún está en el parlamento, etc. Y apoyar a los gremios que están pasando mucha dificultad”, dijo al ser consultado por EL PUEBLO anoche en el local de funcionarios de ANCAP en la calle Artigas al 1700.

Señaló que en ese contexto los trabajadores del sector citrícola son de los que están atravesando una de las mayores dificultades “porque en el medio rural es donde se están pasando las peores condiciones y está faltando visibilizar esta situación en medio de la discusión del agro. Porque dentro del agro tenemos los salarios más bajos, las peores condiciones de sindicalización, las más altas tasas de informalidad y de siniestralidad laboral”.

Andrade dijo que en medio de esta discusión que se está dando por la rentabilidad del sector agropecuario “nos gustaría que la Asociación y la Federación Rural explicara por qué se retiraron el año pasado de la negociación colectiva del salario, porque en definitiva si todo es el campo, nos gustaría que esta parte del campo también se tuviera en cuenta”.

PERSPECTIVAS

El dirigente sindical señaló a este diario que pese a que esta discusión fue postergada durante tanto tiempo, tiene esperanzas de dar pelea para que la misma sea incluida en lo que resta del actual período de gobierno.

“Yo conozco un solo camino, y no es que esta discusión la resuelva el gobierno, sino que lo hagan los trabajadores en su lucha, lo que vamos a hacer es ayudar a formalizar la sindicalización de los compañeros en Guichón, en Paysandú, en San José y dar una mano acá en Salto. Y lo hacemos con muchas dificultades porque a mí me prohibieron la entrada a (la empresa citrícola) Caputto más de una vez. Así que tuvimos que hacer asambleas con mucha dificultad, resolviendo la locomoción de los compañeros como podían para poder ir a dar la discusión de sus problemas a Montevideo”, afirmó.

Reconoció por su parte que si bien hubo avances en el mundo de las relaciones laborales en los últimos 12 años del gobierno de izquierda, expresó que “en la rama de actividad con sindicatos débiles las mejoras no se ven porque no se respetan, acá hay un gobierno y leyes pero hay una parte del partido que se juega por la parte obrera y su organización”.