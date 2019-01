Lucio Rojas (Chile) y María Sol (Argentina) llegaron a Salto para participar de la 4ta. Edición del Nox Film Fest los próximos 9, 10, 11 y 12 de enero en el Parque Solari.

Se trata de un festival de miedo donde se expondrán cortos y largometrajes procedentes de España, Brasil, Chile, Argentina y Bruselas, dando lugar a un alto espectro de filmes y de material que no es frecuente que se exponga en nuestro país.

Es un evento cultural muy relevante en nuestro departamento y que se podrá disfrutar del entorno del parque, al aire libre y en la oscuridad, pudiendo vivir una experiencia diferente.

Esta edición – aparte de tener la pantalla principal y una pantalla alternativa que se sucederán en forma simultánea – se instalará la Casona del Terror que se alojará en la casa de piedra del Parque Solari donse se harán circuitos de diez o quince personas durante quince minutos. Las personas podrán vivir la experiencia de los personajes del cine, dentro de una casa del terror.

La entrada tendrá un costo de cien pesos y estará abierta a partir de las 21 horas todos los días del festival.

A su vez se ofrecerá servicio de cantina donde el público podrá adquirir pochoclo, tacos, panchos y bebidas.

El festival cuenta con tres partes; la competencia oficial de cortos y películas de relieve internacional, una muestra no competitiva, películas que se exhiben en el festival pero no entran en la competencia y por último una parte de conversatorio y conferencias donde participan algunos miembros del jurado o invitados especiales para hablar como ellos realizan en sus países sus propuestas estéticas, formas de realización de vestuario, como desarrollar y gestionar un festival en otro país.

Cabe destacar que este año el evento cuenta con la producción de Marina Sol, procedente de Argentina.

LUCIO ROJAS DESDE CHILE

Lucio Rojas es un cineasta chileno que lleva más de siete años de experiencia en el rubro; actualmente está presentando su largometraje intitulado “Trauma” que ha sido exhibido en diferentes partes del mundo. El filme fue presentado a su vez en la 3ra. Edición del Nox Film Fest de Salto.

“Mi relación con Salomón Reyes – director del festival – data ya de algunos años y coincidimos en Ventana Sur a finales de 2015; es un mercado cinematográfico que se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Fue allí que él me comentó que estaba organizando un festival y me invitó a que trajera mi película al festival.

Este año me convocó para ser jurado del certamen de cortos y largometrajes. Latinoamérica está en su mejor momento en cuanto al cine de género y compite con grandes producciones de Norteamérica”.

“Trauma” es un filme que mezcla el thriller con el horror y tiene cierto contexto político que se estrenó en octubre del 2017 y hasta hace un par de semanas estuvo en el cartel de diversos festivales internacionales. De hecho Rojas el primer país de Sudamérica que visitó con su filme el año pasado fue el Uruguay. Rojas el sábado brindará una charla sobre Producción y Desarrollo de Cine de Género en Latinoamérica.

“TRAUMA”

La historia, nuestra historia es, quizá, la herida que más tarda en sanar tanto en la memoria como en la piel y que, en el peor de los casos, nunca cierra pero, ¿Por qué?

La respuesta más acertada podría dárnosla el buen Doctor Hannibal Lecter cuando nos dice que “Las cicatrices nos recuerdan que el pasado fue real”, y el pasado, como sabemos, puede ser bastante doloroso. Ejemplo de ello es la cinta chilena “Trauma”(2017), del director Lucio A. Rojas, la cual, se presentó como parte del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro.

Cuatro mujeres deciden pasar un tiempo alejadas de la ciudad para emborracharse, fumar y divertirse tranquilamente en una cabaña.

Sin embargo, lo que se suponía que serían unos días de descanso se convierten en un infierno cuando dos sádicos y pervertidos hombres las atacan, haciéndolas pasar por las peores vejaciones posibles.

La película de este director chileno es, de principio a fin, un golpe a la moral y una crítica al pasado de Chile, más precisamente a la dictadura de Augusto Pinochet, donde, en palabras de Lucio A. Rojas, “Se vivió una de las peores y más violentas épocas en que ser humano alguno pudo vivir”.

Esto, por supuesto, lo retrata muy bien en su filme.

Así, esta cinta es un producto que contiene prácticamente los mayores tabúes, filias y crímenes que causan un gran escozor entre las sociedades aún hoy en día, a saber: incesto, canibalismo, pedofilia, violaciones, homosexualismo y asesinato. Los primeros momentos de la película nos explican, literalmente y de forma muy visual, el porqué la película lleva por título “Trauma”; después de todo, para el espectador no es nada fácil ver que un niño es obligado a violar a su madre, y más aún, al cadáver de ésta. Por supuesto, este hecho provocará que el infante de la cinta llamado Juan (Daniel Antivilo) años más tarde se convierta en un hombre lleno de oscuras perversiones y trastornos.

Luego de esto la cinta da un drástico salto en el tiempo para situarnos en el año 2011, donde la cinta nos muestra a Camila (Macarena Carrere) y Julia (Ximena del Solar) manteniendo relaciones sexuales antes de que la hermana de la primera, Andrea (Catalina Martín), llegue para que juntas se vayan a pasar un tranquilo fin de semana acompañadas de su prima Magdalena (Dominga Bonfil).Una vez que las mujeres llegan a su cabaña, por la noche son atacadas por Juan –ahora un imponente y enorme hombre- y otro sujeto, quienes no sólo se encargan de atormentarlas psicológicamente, sino también de violarlas de una forma tan brutal que prácticamente las dejan incapacitadas para reaccionar ante cualquier ataque. A partir de aquí el filme se vuelve un rape and revenge en el que las víctimas, acompañadas de dos policías, tratarán de vengarse a toda costa de sus violadores. De esta manera la primera parte de la trama nos presenta momentos totalmente violentos y explícitos pero, sobre todo, controversiales. Esto lo consigue al presentar flashbacks del oscuro y traumático pasado de Juan, cuyo padre lo obligaba a cometer los actos más impuros (entre los que se incluye la violación a una recién nacida) en medio de un contexto tan violento como lo fue la dictadura chilena de ultra derecha.