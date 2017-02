En el mes de abril comenzarán las inscripciones para los primeros cupos de entrega de las tabletas digitales en Salto y a partir del día 2 de mayo se realizará la entrega.

Primero será para jubilados que no superen los $ 28.888 y en un posterior llamado para los pensionistas.

Según información a la que accedió EL PUEBLO, la coordinadora nacional del plan Ibirapitá se reunió con los directivos de AJUPENSAL para coordinar estas acciones.

Por el momento esta es la única institución que confirmada para inscripción y entrega de las tablets, aunque no se descarta que puedan recibir inscripciones otras instituciones. Sin embargo, la que ya está descartada para esta tarea es el BPS (Banco de Previsión Social), que por el momento no realizará inscripciones, según lo aseguró el Gerente de la Sucursal Salto, Carlos Nobre a esta redacción.

Al momento de la inscripción, los jubilados que concurran a solicitar su tablets deberán llevar Cédula de Identidad y recibo de teléfono fijo del lugar donde viven a fin de que ANTEL pueda coordinar la instalación de Universal Hogares.

Durante los meses de mayo, junio y julio los jubilados recibirán una capacitación mediante cursos que se realizarán en AJUPENSAL, para poder tomar contacto con las tabletas digitales y conocer su funcionamiento.

PARA JUBILADOS

MAYORES DE 65 AÑOS

Ayer lunes 13 de febrero comenzó la inscripción al plan Ibirapitá para jubilados residentes en el departamento de Montevideo, mayores de 65 años y con Cédula de Identidad culminada en dígito verificador 0, 1, 2, 3 o 4. Durante 2017 estarán disponibles los primeros 35.000 cupos, y se prevé cubrir el total de beneficiarios en ese departamento en 2018. Según publica la página web de Presidencia, en mayo se comenzarán también las entregas en los departamentos de Salto, Rivera y Tacuarembó.

Los jubilados residentes en el departamento de Montevideo, con 65 años cumplidos al 1.º de marzo de 2017 y cédula de identidad culminada en dígito verificador 0, 1, 2, 3 o 4, podrán inscribirse para recibir una tableta digital del plan Ibirapitá. Para el registro, los interesados podrán anotarse en el sitio web de plan Ibirapitá: ibirapita.org.uy o de forma presencial en cualquiera de los lugares habilitados para la inscripción.

Quienes se inscriban se irán agendando según las fechas disponibles desde marzo hasta cubrir todos los cupos. Junto con la entrega de la tableta recibirán un taller de uso, en grupos de 28 beneficiarios. Las entregas y talleres serán progresivos y se extenderán hasta noviembre de 2017.