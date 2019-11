Roberto Varela – Coordinador de la carrera de Medicina – Salto

EL PUEBLO dialogó con el Coordinador de la carrera de Medicina en Salto, Roberto Varela, quien manifestó su satisfacción por lo que significará para la región el poder ampliar la propuesta educativa a nivel terciario en lo que respecta a la profesión, sumándose los cursos de 2do y 3er año, completándose así, la carrera en el CENUR Litoral Norte, en las sedes de Salto y Paysandú.

¿Segundo y Tercer año de Medicina en el norte del país?

Lo que se votó hoy (ayer) en el Consejo de Facultad de Medicina, es la realización de segundo y tercer año en Salto y Paysandú en conjunto, porque, primer año ya se realiza en Paysandú.

A partir del año que viene, de acuerdo a lo votado en el Consejo de la Facultad, se realizará segundo año en Salto y Paysandú y, a partir del año 2021, se realice tercero.

¿Esta decisión posibilitaría el aumento de la matrícula de estudiantes de la región?

Si, absolutamente. Lo más probable es que vengan a Salto y vayan a Paysandú, estudiantes de toda la región: Tacuarembó, Artigas, Río Negro, Rivera, y con ello el aumento de la matricula estudiantil. Primero será un poco menor el crecimiento, y, a medida de que vayan pasando los años, seguramente eso va a ir en crecimiento.

Estamos ante un logro por el cual se venía luchando desde hace muchos años, ¿es así?

Se logró un objetivo que, por suerte, y por el cual, desde hace muchos años y por el trabajo de muchas personas, se venía luchando. Por suerte, reitero, al finalizar este 2019, tenemos ese logro alcanzado.

Es en realidad una noticia sumamente importante, teniendo en cuenta de que hay pocos médicos del Río Negro para arriba, y en la zona rural del Río Negro para arriba, hay menos para arriba, por el simple hecho que, y no es que no haya personas que se dediquen a la medicina, el tema es que como se van al sur, porque no había la posibilidad de cursar segundo y tercer año, entonces los estudiantes se quedan, porque, después que uno se va, es difícil volver.

Acá se podía cursar de cuarto año para adelante, pero el tema es que cuando uno los pierde y se van, es muy difícil, después, que retornen, por un montón de cosas, ya sea por las amistades, sus parejas, sus vidas, las que comienzan a transcurrir en la capital, y muchos se quedan. Entonces, esta posibilidad de que se pueda cursar completa la carrera, hace que desde el inicio queden en la zona, se reciban y trabajen en la zona. Creo que eso es algo muy importante, porque, por un lado, permitirá que la población tenga la cantidad de médicos suficientes, formados acá, y, también, algo muy importante, desde el punto de vista social, no solamente para la población, sino para aquellos estudiantes que, con todas las condiciones querían estudiar esta carrera y, por un tema económico, no podían viajar al sur, pagarse alquiler, comida, estadía, etc., y ahora, tienen una oportunidad realmente relevante.

Esto jerarquizará a las sedes del CENUR Litoral Norte de Salto y Paysandú, específicamente a Salto que está embarcado con el tema Ciudad Universitaria, ni que hablar. Peo, quiero recordar y recalcar que es un logro de la región, del CENUR Litoral Norte, el que está compuesto por Salto, Paysandú, Río Negro, Artigas; y de la Facultad de Medicina. Es una asociación entre el CENUR y la Facultad de Medicina. Es un logro que no se alcanzó en tres reuniones, sino que, es un logro por el que se viene luchando desde hace muchísimos años, yo diría más de 10 años, y muchísimas personas cinchando para que esto salga. Es algo que todo el mundo debería festejar.