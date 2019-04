El periodista salteño, radicado desde hace varios años en Carmelo, Daniel Abelenda Bonnet, escribió hace algunos días un artículo sobre un caso bastante inusual en la política uruguaya, el del nacionalista Juan Sartori. Leyéndolo, es posible pensar que bien podría escribirse algún día una “historia de los outsiders en la política uruguaya”, que los hubo, por cierto. “Sin embargo, el caso de Sartori me parece que es paradigmático, por su condición de outsider total, y porque su fulgurante aparición, hubiera sido impensable hace 10 o 15 años”, comentó Abelenda a periodistas de este diario. El artículo al que hacemos referencia se titula “Outsiders” y su autor lo envió como colaboración para EL PUEBLO; lo compartimos:

OUTSIDERS

Se les llama así a quienes “vienen de afuera” -eso significa el vocablo en inglés- de la política. Son aquellas personas que han desarrollado su carrera en otros ámbitos –la empresa, la ciencia el deporte, el arte- ajenos al ámbito político-partidario, hasta que ingresan formalmente a éste. En la historia del Uruguay, estos personajes han sido la excepción. Y mucho más, quienes han decidido competir en los círculos más altos, concretamente, por la Presidencia de la República. Hasta ahora, los lugares reservados a los outsiders han sido los segundos niveles: Ministros, directores de Empresas Públicas, Senadores, Diputados, algún Intendente. Y en todos los casos, su trayectoria no ha pasado de un período gubernamental, o incluso, menos (por ejemplo, los Nros. 2 de los Ministerios que quedan al frente de su cartera porque el Ministro renuncia para hacer campaña electoral).

En este sentido, el caso del empresario Juan Sartori (37), precandidato del Partido Nacional para las Internas de junio de 2019, es totalmente novedoso. Sartori vive desde los 12 años en Europa (Francia y Suiza), donde se licenció en Economía y Negocios (Lausana), y cursó el último año en la Universidad de Harvard; preside el grupo UAG, uno de los conglomerado de inversiones en los sectores energéticos, forestal, infraestructura, minerales e inmobiliario, más grandes del mundo, que cotiza en la Bolsa de Nueva York (en Uruguay, UAG tiene participación en empresas del cultivo de la marihuana medicinal). Es además, el principal accionista del tradicional equipo de la Premier Liga inglesa, el Sunderland.

Hasta setiembre del año pasado, Juan Sartori no tenía vinculación alguna con la política del Uruguay. Ese mes, se afilió al Partido Nacional (que fue el que “más le gustó cuando leyó algo” sobre la historia de la partidos políticos). En octubre, anunció que se presentaría como precandidato, para lo cual necesitaba una Agrupación ya registrada en el Partido Blanco, y la obtuvo del exdiputado Alem García que le prestó el sublema “Todo por el pueblo”. El pasado 11 de diciembre hizo el lanzamiento de su campaña en el cine Metro de Montevideo, donde fue el único orador. En la primera fila, se sentaron su madre, su esposa de nacionalidad rusa (con la cual tiene 3 hijos), el citado Alem García y algunos dirigentes nacionalistas del Interior que adhieren a su candidatura. En un sobrio estrado, con un pequeño escudo del Partido de Oribe en el frente y una gran bandera uruguaya detrás, un siempre sonriente Sartori dio un discurso de 30 minutos, donde se presentó como un “realizador pragmático, que sabe encontrarle solución a los problemas”. Según dijo, en una recorrida que realizó por los distintos departamentos del país, los uruguayos necesitan “más y mejores empleos, y seguridad….”. No hubo referencias a su posicionamiento ideológico, no habló del actual gobierno, de los otros partidos ni de sus competidores en la interna blanca, para “marcar su perfil”, como se estila en estas instancias. Solamente aludió, a quienes lo califican como “un paracaidista” de la política, argumentando que esta “no tiene dueño” y que en una Democracia cualquier ciudadano tiene derecho a candidatearse.En declaraciones posteriores, preguntado sobre si se sentía más “herrerista o wilsonista”, dijo que esas eran corrientes partidarias “del pasado” y que él estaba enfocado en el futuro. Similar discurso utilizó para referirse a la cuestión, más delicada, de los desparecidos y las violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura (1973-84): “es algo que se ha ideologizado; no me interesa averiguar quién tenía razón o no; es un tema que es cada vez menos relevante y no sería prioridad”, en su eventual gobierno. Ante estas declaraciones, hubo reacciones contrarias de varios dirigentes del Partido Nacional y la Presidente del Honorable Directorio, Esc. Beatriz Argimón (a quien Sartori elogió en su presentación por su “imparcialidad”) lo citó a la sede de la calle Juan Carlos Gómez. Más adelante, se reunió con el dos veces presidente Julio María Sanguinetti (también precandidato del P. Colorado), quien le aconsejó tener paciencia con los tiempos de la política, porque él viene del mundo empresarial, donde todo pasa mucho más rápido. La votación de Sartori en las Internas de 2019, será un indicador de cuánto han cambiado (o no) las preferencias de la gente. Lo cierto es que a pocos meses de su desembarco en Uruguay -con una novedosa campaña publicitaria detrás- ya marca en las encuestas frente a rivales que tienen años, o aun décadas, como profesionales de la política.

Daniel Abelenda Bonnet