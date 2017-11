Entre un don especial y ser un niño normal

Dicen que para ser músico se nace, que hay que tener oído y eso lo demuestra cabalmente Alexis, un niño de tan solo 12 años que a su corta edad ha recorrido varios escenarios musicales del país y Argentina.

Alexis Fabián Ferreira Pintos Lucero, toca el tambor con una destreza fenomenal y desde pequeño estuvo en contacto con todo tipo de instrumentos ya que viene de familia de músicos, y sus habilidades se pueden explicar por sus genes y por un gusto propio.

“Me acuerdo cuando tenía 5 años y papá ensayaba en el patio con mi tío, me acuerdo clarito las canciones y que mi hermana bailaba. Ahí, yo tocaba, pero muy poco. Esas épocas las recuerdo como muy lindas y lo único que yo quería era tocar con ellos. Me acuerdo que apenas podía tocar la batería porque no alcanzaba a los pedales y la guitarra era más grande que yo”, dijo entre risas Alexis al inicio de esta entrevista para EL PUEBLO.

El primer tambor que tuvo se lo regaló su papá, Fabián Ferreira Pintos, se lo hizo cuando tenía 3 años y a sus lados dice “Alexis, que el ritmo centre tu vida”. Ese tambor se ha transformado en un tesoro para Alexis, que aún conserva con mucho cariño.

“A mi me gusta tocar folklore. El instrumento que más toco son los tambores, toco la guitarra pero me gusta más la parte de percusión, porque la batería todavía la estoy aprendiendo a tocar, igual que el bajo”, dijo sobre sus habilidades musicales.

Sin embargo, si bien Alexis reconoció lo importante que es la formación para crecer y profesionalizarse artísticamente mostró su temor por perder la naturalidad con que toca. “Yo pienso que a medida que me voy haciendo más grande pierdo un poco mi naturalidad, porque estoy aprendiendo rítmica, las escalas y muchas cosas más y siento que ya no toco igual que antes. A mi me gusta tocar como escucho, así nomás, pero sé que hay que formarse también”, precisó.

SUS PRIMEROS TOQUES

“Mi primer toque fue en la escuela Nº 5, a fin de año, era un bingo y mi maestra Lluvia me preguntó si quería participar. Después toqué en el Aula Magna de la UDELAR”. En dicha oportunidad tocó junto a su padre y su tío Pablo Ferreira Pintos, su amigo Lucas Lombardo, su hermana y un alumno de la academia de su padre. En esa presentación Alexis notó que había mucho público y tocó el cajón, la guitarra, los tambores y la batería.

Hace unos días tocó frente a sus compañeros de clase “La Cumparsita” con la guitarra y “ahí mis amigos se dieron cuenta que a mi me gusta tocar pero para mi no es nada raro, es algo normal”, agregó.

Los amigos de Alexis sabían que él tocaba instrumentos musicales pero cuando lo pudieron ver con gran soltura en el frente de la clase o en un escenario, fue una sorpresa para muchos.

“Lo que hace un niño normal al llegar de la escuela es jugar un videojuego o a la pelota pero cuando yo llego de la escuela voy a danza folklórica o me pongo a tocar, porque es lo que me gusta hacer”, dijo Alexis.

RECORRIENDO EL MUNDO CON LA MÚSICA

Con su música y su baile, Alexis fue a Piriápolis, Rivera, Durazno, Mercedes y varias provincias argentinas y espera que la música le permita seguir recorriendo el mundo.

“Cuando vas a subir al escenario sentís que si te equivocás todos te van a ver pero nadie se da cuenta”, comentó.

Sus artistas favoritos son Norberto Aníbal Napolitano “Pappo”, Pablo Estramín, Alfredo Zitarrosa, Michael Jackson, Víctor Lima, Gastón Ciarlo “Dino”, entre otros.

“MÁS QUE UN HOBBIE”

Alexis mostró su gran madurez a pesar de su corta edad en tanto reflexionó sobre la igualdad de oportunidades para todos los niños. En este sentido, dijo “no me gusta que otros chicos no tengan las mismas oportunidades que yo de poder tocar un instrumento porque a veces pasa que hay chicos que pueden tener ritmo para esto pero nunca tuvieron un instrumento en sus manos.

Lo lindo, es que cada uno pueda ser como uno es y que pueda disfrutar de eso”, comentó.

“La música, para mí es más que un hobbie, en las matemáticas soy un desastre pero lo que más me gusta es tocar el tambor. De grande me vería en un escenario tocando una samba en Córdoba y tocando los tambores”, concluyó sobre sus sueños.