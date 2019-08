Una historia que contar… Con el asesor de imagen Luis Miguel Sosa

Se crió en el barrio Ceibal hasta los doce años. Luis Miguel Sosa Domínguez concurrió a la Escuela No.9. “Luego me fui a vivir a Montevideo porque nos quedamos sin hogar… a los quince retorné a mi ciudad natal y empecé a estudiar en UTU” – relató quien hoy es Asesor de Imagen y reconoce que en todo lo que emprende le pone un toque de arte.

“Hice muchas cosas… por ejemplo fui peluquero durante cinco años, me gusta tratar con las personas el interactuar y poder escuchar al otro me hace sentir bien, mi vocación la descubrí de grande ya más maduro centrado en lo que realmente me gusta que es la imagen.

Tomé la decisión de invertir en cursos de preparación para realizar lo que hoy se convirtió en mi trabajo”.

– Cómo describe las particularidades de su veta artística

“Todo en mi vida diaria tiene su toque artístico, el arte fue el sostén en momentos duros de mi vida , me refugié en el teatro ya que podía vivir otra vida y que no fuera real.

Por momentos me imaginaba haciendo otras cosas siendo otra persona, creo que realmente no estaría aquí en estos momentos si no fuera por el arte escénico, a todo en mi vida diaria tiene su toque de arte, en los colores, vestuario, etcétera.

Los que me conocen siempre saben que algo tengo para sorprender… soy un ser libre que ama lo que hace.

No me imagino nada sin esa veta artística, sería muy aburrido y común y creo que no sería yo”.

Destacamos que Luis Miguel también es actor y el año pasado compuso un personaje que fue muy seguido en las redes.

– ¿Cómo fue la respuesta del público de las redes sociales frente al show de Mimí Alegrand?

– “Hay muchos que aún no conocen a Mimí Alegrand… pero hay un público que ya la conoció y fue fabuloso poder ver que cada domingo dejaban de mirar la TV, o hacer otra cosa por prenderse a la trasmisión de los vivos en Facebook, nos sorprendió la respuesta del público, hasta los sponsors nos apoyaron con premios para los juegos, es un personaje popular que creo que va a ir creciendo cada vez más…”

– Cuéntenos acerca de su faceta como asesor de imagen…

– “Mi vida cambió hace más de año cuando descubrí el mundo de la asesoría de imagen, un mundo que yo pensaba que era solo para gente de poder y dinero… cuando comencé la preparación vi que no era así.

Todos tenemos una imagen que cuidar… desde lo que vestimos, hablamos, etc, las experiencias son muy gratas cuando corriges la imagen de algún cliente y este va aprendiendo junto con vos los errores que cometen al no saber sobre sus propios estilos, sus colores.

Son experiencias que me van llenando de emoción porque a lo largo son parte de uno, siempre recordando que una primera impresión jamás se borra y que somos seres comunicativos y eso muchos no saben manejarlo.

Pero para ello estamos los asesores”.

– Un hecho que haya marcado fuertemente su vida…

– “Un hecho que marcó mi vida, fue el vivir años en un barrio marginado como lo es el barrio don Atilio… cada vez que decía que era de allí era como decir una mala palabra, me cerró las puertas de trabajo muchas veces, de estudios también.

Ello me marcó porque un día sentado en mi cama dije, porque tengo que llevar esta pesada mochila en mis hombros.

Fue allí que dije que ya no me avergonzaría de vivir en el barrio y comencé a ser auténtico y a laburar para limpiar la mala reputación del mismo, de allí salieron jóvenes de mi generación que hoy por hoy son talentosos a nivel ciudad y país.

A veces lo que nos marca es simplemente un empujón y está en nosotros convertirlo en algo bueno”.

– ¿Esa situación fue cambiando?

– “Hoy por hoy, la situación cambió, claro que sí… mis clientas llegaban desde varios puntos de la ciudad a atenderse conmigo, jamás les pasó nada en los 5 años que estuve en el barrio… yo ya no vivo más allí, pero mis papás si, pero no tengo nada que decir del barrio.

A veces los estigmas sociales duelen porque ponen a todos en la misma bolsa y hay personas muy trabajadoras que aún mantienen valores que pocos poseen… hay cosas que el dinero no compra sin dudas”.

-¿Cómo se proyecta a corto plazo?

-”A punto a seguir trabajando en la asesoría de imagen, mejorando la proyección de la misma, también estamos armando talleres de capacitación para el mes de setiembre, como asesor de vestuario teatral, seguimos de gira con las obras y estrenos también en el mes de setiembre y pensando ya en mi local que lo sueño cada día, para poder atender a mis clientes y los que vendrán.

En realidad me gustaría tener o estar mejor económicamente para ayudar a personas cercanas y familiares pero creo que eso todos queremos, lo demás no cambiaría nada porque estoy agradecido al cariño que recibo en mi entorno, ya sean mi familia y amigos.

Lo que si sé, es que no cambiaría mis afectos… son únicos y muy buenas personas”.

– Un libro que haya leído del cual hasta ahora recuerda los mensajes…

Nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios , La vida en los bosques de Henry David Thoreau.

Es una frase que me permitió cada día dejar todos los prejuicios de lado para ser feliz”.