Comenzó en la Universidad Católica Sede Salto, un curso de actualización en cuidados paliativos no oncológicos con un equipo de profesores y profesionales médicos nacionales y extranjeros de primer nivel.

El equipo de disertantes compuesto por los Drs. Claudia Díaz, Hugo Fornells, Ana Guedes, Silvina Malvasio y Daniela Mc Garrel, hablaron sobre la temática en la jornada de ayer ante un numeroso grupo de profesionales del medio local y hoy culminarán con la presentación de un tema que despierta cada vez mayor interés y desarrollo.

En diálogo con EL PUEBLO, la Dra Ana Guedes, comentó que el curso se pensó en el marco de la política de la Universidad Católica encaminada a generar espacios dedicados a mejorar la humanización de la medicina. “En ese marco, consideramos muy importante trabajar en el área de los cuidados paliativos, en algo que viene tomando mucho impulso en el país sobre todo para los pacientes oncológicos, pero todavía venimos un poquito de atrás en lo que tiene que ver a los cuidados paliativos para pacientes no oncológicos y en eso es que queremos avanzar más”, comenzó diciendo Guedes.

Estamos hablando de pacientes que padecen enfermedades crónicas no oncológicas avanzadas como insuficiencia cardíaca, renal o hepática, no curables y que requieren atención paliativa, esto es atención a síntomas que se presentan dentro del desarrollo de su enfermedad crónica. Control de síntomas específicos de cada enfermedad sean patologías orgánicas crónicas, patologías infecciosas como el Sida, patologías neurológicas crónicas, entre otras.