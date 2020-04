Ante el avance indiscriminado de la peor pandemia de los últimos tiempos que viene azotando a nuestro país, EL PUEBLO consultó a profesionales del derecho quienes coincidieron en la posibilidad de que tras el incumplimiento de la cuarentena, se llegue a efectuar violaciones a las normas jurídicas dispuestas para evitar la proliferación de la enfermedad y sus consecuencias.

EXCEPCIÓN SANITARIA GRAVE

El abogado penalista Florencio Macedo considera que las personas que violen la cuarentena a la que están obligados son pasibles de ser imputadas y condenadas por la Justicia. «Estamos viviendo una situación de excepción sanitaria muy grave», indicó Macedo, y consideró que quienes violen el decreto sobre aislamiento, incurren en un incumplimiento grave.

El artículo 224 del Código Penal sobre daño por violación de las disposiciones sanitarias, establece que «el que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión».

«Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional», agrega la normativa. Macedo entiende que «se puede llegar a poder demostrar que una persona contagió a otra» e imputarle un delito, daño, lesiones graves u homicidio, según corresponda.

VIOLACIÓN A LAS NORMAS SANITARIAS

Por su parte el abogado y aspirante de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UdelaR, Dr. Diego Gaitán, efectuó una síntesis de los delitos que se estarían cometiendo por parte de la ciudadanía al incumplir las disposiciones establecidas por las autoridades ante el estado sanitario actual por el que atraviesa el país.

«Antes que nada hay que destacar que, esta situación es de conmoción social y hasta mundial. Sin dudas que nos esperan días complicados de aquí en más, por lo cual deben de seguirse tomando medidas, y lo cuanto antes mejor, para evitar que esto llegue a ser más trágico, si aún es posible», comenzó diciendo el facultativo.

«En lo que refiere a la parte penal, lo que existe es el artículo 224 del Código Penal, que establece o tipifica al delito de violación a las normas sanitarias, pero lo que se requiere ahí, es que se cause un daño.

Antiguamente era lo que se llama un delito de peligro, luego, con el tema de la aftosa se lo modifica, transformándolo en un delito de daño, lo que implica en este caso concreto, que la violación de las medidas sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente, para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal.

O sea, si violo las disposiciones sanitarias pero, no causo un daño, no hay delito. Por lo tanto, este delito siempre se podrá aplicar a aquel que ha violado las disposiciones sanitarias, pero que cause un daño, porque lo exige como requisito el mismo tipo penal.

Cosa diferente que después se puede aplicar, es, y pongo un ejemplo, el que a sabiendas que tiene la enfermedad, contagia a otro. Ahí sí se podrá aplicar pero, será un delito de lesiones, y, dependiendo de las situaciones, habría que pensarlo muy bien, de homicidio, lo cual sería más complejo.

¿Qué diferencia hay? Bueno, en el delito de lesiones lo que se protege es la propiedad, el bien jurídico es individual. En el delito del artículo 224 del Código Penal, es la salud pública, el bien jurídico es colectivo. Pero insisto, siempre y cuando se aplicará la sanción a ese delito, se cause un daño.

Diferente es la situación de aquel que tiene el virus y que debe estar resguardado, y de igual manera sale, contagia a otro a sabiendas. Ahí estamos frente a una situación más compleja que, ojalá, no exista».

CUARENTENA Y CIRCULACIÓN POR LA VÍA PÚBLICA

Otro punto aparece respecto a la cuarentena; qué pasa con el que no se queda y la cumple en casa. En tal sentido Gaitán enfatizó en que «ahí tampoco existe un delito, salvo las hipótesis que manejaba. El que tiene que estar en cuarentena y sale a la calle causando daño: contagiar a otras personas, situación que podría ocurrir. Volvemos a lo mismo, en ese caso se estaría frente a delitos de lesiones y de las violaciones de las disposiciones sanitarias».

«Después, sobre la gente que anda en la calle», continuó, «lo que ha trascendido por audios de whats app, de que patrullarán las calles impidiendo el tránsito, bueno, ahí habría una violación a la libertad, por lo que, su impedimento, está en manos de la autoridad competente, mediante una ley. Es decir, el artículo 7 de la Constitución de la República establece el goce de ciertos derechos, salvo lo que establezca una ley de interés general que pueda limitarlos, lo cual se puede hacer, también.

Después, existen las medidas prontas de seguridad, que establecen que podrán aplicarse en caso de conmoción interior, procediendo al arresto de determinados ciudadanos. Es decir, elementos jurídicos hay, habría que ver cuál es la mejor forma de aplicarlos.

Sin dudas que esto, creo, que implica una consciencia social de que quien pueda quedarse en casa, se quede en casa. Creo que mucha gente no ha tomado en consideración, cuan perjudicial puede ser para todos la propagación del virus. Vemos que en muchos lugares la gente sigue saliendo a lugares sociales, sin tomar esa debida consciencia, independientemente de que estemos frente a un virus cuya mortalidad es muy baja, factor que debemos agradecer. El tema es que donde se empiece a contagiar todo el mundo, esto será un caos.

También, podría llegarse al desacato por parte de la ciudadanía, en caso de que se desobedezca alguna orden expresa, pero, ahí debe de haber una limitación a los derechos por medio de ley, algo legítimo.

Resumiendo. Tenemos un delito de violación de disposiciones sanitarias que, para aplicarse, debe mi conducta causar un daño a la salud humana; después, tenemos los delitos de lesiones, que, también, se pueden aplicar cuando alguien, a sabiendas de que, está con el virus, contagia a otra persona, pudiéndose imputarlo a título de dolo o culpa, dependiendo de los casos. Luego viene lo otro, si estoy en la calle, para retirarme el derecho de circulación, debe de existir una ley de interés general o tomarse medidas prontas de seguridad por parte del Poder Ejecutivo, lo que es muy complejo. Ojalá que no se tenga que recurrir a la parte penal y que la gente tome consciencia de la actual situación», culminó manifestando.