El Fondo Regional para la Cultura, mecanismo concursable abierto a la ciudadanía con el objetivo de contribuir al desarrollo artístico-cultural del país.

A diferencia de años anteriores, todas las convocatorias de los Fondos para la Cultura se llevan adelante únicamente a través de la plataforma fondos.culturaenlinea.uy.

Es necesario registrarse y completar la inscripción en línea antes de la fecha de cierre de cada categoría, adjuntando toda la documentación que en las Bases 2019 de cada convocatoria se solicita.

Inscripciones – Hasta el 28 de julio de 2019, a las 23:59 h, para todas las categorías.

En su tercera edición el Fondo cuenta con $6.000.000 destinados a la financiación de proyectos artístico-culturales de ciudadanos residentes en las diferentes regiones del interior del país, exclusivamente.

Las 5 categorías de postulación son: Artes visuales – Danza – Memoria y tradiciones – Música – Teatro

Cada participante podrá postular un único proyecto dentro de una de las categorías concursables.

Podrán participar personas físicas uruguayas, mayores 18 años de edad, residentes en las regiones 1 a 6 del país.

Siempre y sin excepciones será titular – responsable legal del proyecto una sola persona física.

Cada proyecto que se postule en la convocatoria 2019 tendrá un único titular, quien podrá presentar un único proyecto, siendo la persona responsable legal y asumiendo la responsabilidad de la realización del proyecto.

Esta persona deberá firmar un convenio con la Dirección Nacional de Cultura – Ministerio de Educación y Cultura en caso que el proyecto resulte seleccionado.

No podrán postular proyectos, ni participar en los mismos en ningún rol, ni en ninguna de sus etapas de ejecución: a. personas que tengan relaciones funcionales o contractuales de carácter laboral, permanente y estable con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en cualquiera de sus unidades Ejecutoras. – personas que ejerzan cargos de coordinación, asesoría, conducción o dirección en las Direcciones de Cultura de las intendencias de todo el país. – responsables legales que hayan incumplido convenios firmados con el MEC.

Se contará con un listado público de las personas que se encuentran en incumplimiento con la Dirección Nacional de Cultura.

No podrán postular proyectos como responsables legales: personas que residan dentro del departamento de Montevideo. – integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de Proyectos de Fomento Artístico Cultural.

personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive con integrantes el jurado de la categoría en la que postula.

Personas que ocupen cargos de dirección en una misma asociación jurídica con integrantes del jurado de la categoría en la que postula. e. responsables legales que mantengan en ejecución proyectos financiados por la Dirección Nacional de Cultura.

Responsables legales que hayan sido seleccionados en dos convocatorias consecutivas de FRC(la restricción alcanza a las convocatorias 2017 y 2018). Con el mismo criterio no se podrán postular colectivos artísticos o jurídicos que hayan resultado seleccionados en dos convocatorias consecutivas.

Los proyectos en los que se verifique o compruebe la participación de personas impedidas, cualquiera sea la forma de actuación en ellos, serán rechazados o eliminados según corresponda (en cualquiera de las etapas de evaluación en la que fuera advertido), sin perjuicio de los procedimientos o demás actuaciones que el mec realice contra los involucrados que violen el impedimento.

Quien presenta el proyecto asume plena y exclusivamente la responsabilidad emergente de los derechos de autoría implicados. Asume toda la responsabilidad por la utilización de cualquier material protegido por derecho de autoría y derechos conexos, derechos de la personalidad y derecho de imagen.

Se hace responsable de que obtuvo las licencias de derechos, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del material, inclusive lo relativo a derechos de imagen, si fuera el caso; y que el material no viola derechos de terceros, incluyendo, sin limitarse a, derechos de autoría y derechos de la personalidad. El monto a solicitar por cada proyecto deberá establecerse en el formulario de postulación a partir de un presupuesto que cubra su realización, expresándose en pesos uruguayos.

Cuando el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento u otros recursos (materiales, humanos, infraestructura) éstas deberán quedar plenamente identificadas en el formulario de postulación de proyectos y se adjuntarán los documentos que así lo acrediten.

La gestión de los proyectos seleccionados podrá iniciarse a partir del cobro del monto solicitado a FRC.

No podrán postular proyectos que inicien su ejecución antes de enero 2020. El plazo máximo para la finalización de los proyectos será de un año pudiendo la persona responsable establecer la duración del mismo.

Cada concursante deberá registrarse en fondos. culturaenlinea. uy, completar la información solicitada y realizar su inscripción a la convocatoria adjuntando toda la documentación que se solicita, dentro de las fechas establecidas.

La evaluación de los proyectos se realizará por medio de jurados conformados por tres integrantes. Cultura|MEC difundirá la integración de cada jurado en las páginas cultura. mec. gub. uy y fondos .culturaenlinea.uy Jurados actuantes: Un único jurado por categoría conformado por tres integrantes evaluará la calidad de la propuesta, los antecedentes y méritos de quien se inscriba – ponderando de manera diferenciada al perfil emergente del profesional– y del equipo de trabajo (cuando corresponda), la adecuación presupuestal y los aspectos vinculados a la difusión de la propuesta.