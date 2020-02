Desde ayer sábado primero de febrero y durante todo el mes será posible cambiar de prestador de salud sin una causa concreta. La posibilidad de hacerlo estuvo suspendida en febrero de 2018 y de 2019, cuando el gobierno ordenó que el período de movilidad regulada no abriera esos años. Según las autoridades se constataron irregularidades en algunas afiliaciones, motivo que los obligó a re-ver el proceso de afiliación con el fin de dar todas las garantías al momento de abrir nuevamente el denominado “Corralito Mutual”.

En Salto

En nuestro departamento, el Centro Médico de Salto, ofrecerá hasta el viernes 28 de febrero un horario especial (de 8 a 17 hrs) en su Departamento de Afiliaciones, que incluso abrirá los días sábados de 8 a 12 hrs., cuando normalmente el mismo atiende de lunes a viernes. “Estamos preparados para atender todas las consultas de los nuevos usuarios y para proceder a las afiliaciones, siguiendo el nuevo proceso con todas las pautas de control que él mismo exige, tanto para el nuevo afiliado como para el funcionario que ha sido habilitado para que lo realice”, señaló el Tec. César Requena, Jefe d e Administración del Centro Médico de Salto. “Ayer comenzamos a trabajar sin inconvenientes a las 8 de la mañana, pero lamentablemente a las 10 horas hubo un problema de conexión a nivel de todo el país, que impidió continuar con las afiliaciones. No tenemos claro si fue un problema con el BPS o con Identificación Civil, y dado que estos organismos no abren un día sábado, no tuvimos respuesta, lo que nos impidió poder continuar con las afiliaciones”, explicó Requena, lamentando el hecho. “Se denunció la situación y constatamos a través de FEPRREMI, la Federación de Prestadores Médicos del Interior, de la que somos socios todas las mutualistas del interior, de que a todas nos estaba pasando lo mismo. Lo que hicimos fue informar a la gente que estaba esperando su turno, a quienes le daremos prioridad en la atención el lunes a primera hora cuando volvamos a abrir, esperando que esta situación sea corregida por las autoridades”, aclaró Requena. “Quiero destacar que tanto nosotros como todas las Mutualistas podemos realizar las afiliaciones solamente a través de este nuevo programa informática que fue diseñado por el Ministerio de Salud, dependemos de que el mismo funcione para poder realizar las afiliaciones siguiendo el proceso que nos exigen”, agregó.

El sistema de movilidad regulada

Recordamos que este año, el Ministerio de Salud Pública y los prestadores de salud implementaron el sistema Movilidad Regulada (More) mediante el cual se tienen que hacer de ahora en más todas las afiliaciones.

La persona interesada en afiliarse deberá concurrir con su cédula de identidad a la institución que elija y solicitar el cambio. El sistema tiene una serie de requisitos para limitar las afiliaciones irregulares y, se asegura que sean pocos funcionarios quienes puedan hacer el cambio, los cuales deben haber sido capacitados para ello, previa confirmación de que son funcionarios de la institución. Por otro lado, el usuario deberá firmar una declaración jurada en la que conste que la elección fue libre e informada y que a cambio no recibió dinero ni ninguna otra ventaja equivalente.

¿Quiénes pueden cambiar de afilarse durante este período?

“Podrán cambiar de prestador de salud durante este período aquellos socios de FONASA (de ASSE o Mutualistas) con más de 3 años de antiguedad en su actual prestador de servicios de salud. También lo podrán hacer aquellos usuarios que estén «de oficio» en ASSE (Hospital). Se le llama “de oficio”a aquellas personas que ingresaron a un nuevo trabajo y en un plazo de 30 días no eligieron su prestador de salud. En esos casos, el FONASA le asignó a ASSE (Hospital) sin consulta previa”, explicó el Jefe de Administración del Centro Médico de Salto, César Requena.